海关总署公布9月进出口总值 顺差超145亿美元 2011年10月13日 海关总署今日公布我国9月份进出口总值。数据显示，我国9月份出口总额达1696.73亿美元，环比下降2.1%，同比增长17.1%。贸易顺差为145.14亿美元，前9个月累计贸易顺差1070.98亿美元。

北京外来人员连续工作一定年限可申请公租房 2011年10月13日 《关于加强本市公共租赁住房建设和管理的通知》将在近日发布，城市中低收入的住房困难家庭、新就业职工和外省市来京连续稳定工作一定年限的人员都将纳入公租房准入范围。