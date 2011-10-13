- 2011年10月13日鸡东县政府在接到群众举报并组织调查后，才确认事故造成13人被困
- 2011年10月13日上海驾校已经接到关于合理控制驾驶证异地申请人数量的通知，一些驾校开始收紧外地户籍学员报名，导致一些外地学员学费上涨、等候时间延长
- 2011年10月13日其他受伤旅客仍在温州、福州等地医院住院治疗，另有一部分旅客虽已出院回家静养，但须待完全康复后进行伤残等级鉴定，再进入协商理赔程序
- 2011年10月13日从长远来看，限购政策不可能一直实施下去。目前限购政策已出台20个月左右，一些负面效应随之逐步显现，如误伤刚性需求等
- 2011年10月13日为了更公平有效地配置土地资源，政府应取消土地供应的“双轨制”。目前很多土地腐败行为，实际上就缘于“双轨制”。
- 2011年10月13日如果这笔融资到位将使目前铁道部资金紧张情况大为缓解
- 2011年10月13日海关总署今日公布我国9月份进出口总值。数据显示，我国9月份出口总额达1696.73亿美元，环比下降2.1%，同比增长17.1%。贸易顺差为145.14亿美元，前9个月累计贸易顺差1070.98亿美元。
- 2011年10月13日据南方都市报消息，9月下旬以来，团购网站窝窝团陷入大规模裁员撤站的风波，此次裁员涉及济南、青岛、成都、南京、哈尔滨、大连、深圳、天津、武汉、重庆等10个大区，共35个地方分站被整体撤掉。仅深圳大区就撤掉7个站点和联络点
- 2011年10月13日沪深股市早盘呈现震荡攀升格局。两市早间双双低开，随后震荡上行，中小盘个股表现活跃，金融、煤炭、石油、钢铁等权重板块一度走势疲弱，拖累大盘。创业板指数早盘走出不错行情，提升投资者做多信心
- 2011年10月13日国家信息中心经济预测部副主任祝宝良在接受《上海证券报》的访问时表示，中国经济整体走势仍然在政府可控范畴内，不会出现经济增长快速下滑甚至经济衰退。他预计，三季度我国国内生产总值(GDP)增长9.2%，全年增长9.4%。
- 2011年10月13日如果是马英九与蔡英文两人参选时，马英九的支持度为40.6%，领先蔡英文的32.0%。马英九的领先幅度较上个月从8.2%扩大到8.6%
- 2011年10月13日对于《通知书》中提到的中国一重存在以定期报告代替临时公告的现象，有公司证券部门人士透露，其主要指的是一笔4.6亿元的设备合同没有按规定披露
- 2011年10月13日为保证学生在早高峰期间能及时买到主食，本月10日起，调整加工时间较长食品的一次性购买数量，包括油条、鸡蛋等，油条限购3根、煮鸡蛋限两个。
- 2011年10月13日沈阳、荆州，还是陕西和山东的红十字会都强调，中小学生入不入会完全是自愿行为，每年的会费最多不超过5块钱。
- 2011年10月13日《关于加强本市公共租赁住房建设和管理的通知》将在近日发布，城市中低收入的住房困难家庭、新就业职工和外省市来京连续稳定工作一定年限的人员都将纳入公租房准入范围。
- 2011年10月13日漳州片仔癀药业股份有限公司10月12日公告称，鉴于片仔癀产品主要原料成本大幅上扬等原因，公司决定从2011年10月12日起调高片仔癀销售价格，片仔癀内销价格每粒上调40元人民币，外销价格每粒平均上调6美元
- 2011年10月13日
- 2011年10月13日中国银监会12日就《商业银行流动性风险管理办法（试行）》公开征求意见。《办法》要求商业银行建立流动性风险压力测试制度，至少每季度进行一次常规压力测试。出现市场剧烈波动等情况时，应当加大压力测试频度。
- 2011年10月13日从2009年底至2010年初，张凤乔利用职务便利，伙同他人采取虚报、隐瞒、伪造等手段，骗取城市居民最低生活保障金18万余元，收受他人贿赂1.9万余元
- 2011年10月13日今年9月我国对外贸易进出口总值为3248．3亿美元，同比增长18．9％。其中出口增17．1％；进口增20．9％
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