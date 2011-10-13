法国政府称不会动用欧洲金融稳定工具为银行注资 2011年10月13日 佩克雷斯强调，法国银行非常稳固，但金融市场动荡，这使得欧洲有必要给银行注资。面对市场压力，法国希望欧洲表现出团结一致的立场，采取联合行动，重新审查所有欧洲银行，找出脆弱银行，并帮助它们充足资本

江苏企业用工缺口达36万人 宏观影响不容忽视 2011年10月13日 江苏省人力资源和社会保障厅数据显示，今年9月，江苏省公共人力资源市场上求职人数为35万人，企业需求人数为36万人。部分企业“招工难”与求职者“就业难”现象并存。

伊朗谴责美国指控其参与暗杀沙特驻美大使 2011年10月13日 伊朗伊斯兰共和国通讯社当天援引萨利希的话说，美国炮制的反伊故事情节非常拙劣，美国将不得不就其毫无根据的指控向伊朗道歉

统俄党将于下月正式推选普京为总统候选人 2011年10月13日 涅韦罗夫说，按照俄罗斯相关法律，俄联邦委员会（议会上院）必须在11月25日至12月5日期间确定举行总统选举的具体日期。与此相应，统俄党大致选定于11月27日召开党员代表大会，正式推选普京为该党总统候选人

9月CPI周五公布 央行重申继续实施稳健货币政策 2011年10月13日 根据国家统计局的安排，9月CPI将于本周五公布。各分析机构普遍认为，9月份CPI同比涨幅很难有明显回落，预计仍维持在6%以上的高位，部分机构甚至预测9月CPI涨幅可能高过8月。