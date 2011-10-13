- 2011年10月13日标准普尔近日公布了一份针对中国地产开发商的压力测试报告，将绿城中国、合生创展、上海证大等6家房地产企业列入“扛不住”销售下降影响的名单，并预测房价在一年内将下调10%。
- 2011年10月13日据英国金融时报13日消息，鞍钢正研究投资20亿美元在印度建厂的可行性，这将是中国大型钢铁企业首次进军印度
- 2011年10月13日这次开庭的原因是杨光亮的辩护人提交了新的证据，并认为杨光亮涉贿金额应当去掉500万元，来源不明的财产数额也应减少180万。法庭就此进行了质证和调查
- 2011年10月13日佩克雷斯强调，法国银行非常稳固，但金融市场动荡，这使得欧洲有必要给银行注资。面对市场压力，法国希望欧洲表现出团结一致的立场，采取联合行动，重新审查所有欧洲银行，找出脆弱银行，并帮助它们充足资本
- 2011年10月13日在为银行注资时，法国政府希望优先考虑动用私人资本，必要时才会考虑动用公共资金，但这将是最后选择
- 2011年10月13日报告说，欧元区的公共债务在金融危机爆发之初就已经居高不下，随着公共财政状况的不断恶化，这一问题现在终于暴露出来
- 2011年10月13日江苏省人力资源和社会保障厅数据显示，今年9月，江苏省公共人力资源市场上求职人数为35万人，企业需求人数为36万人。部分企业“招工难”与求职者“就业难”现象并存。
- 2011年10月13日伊朗伊斯兰共和国通讯社当天援引萨利希的话说，美国炮制的反伊故事情节非常拙劣，美国将不得不就其毫无根据的指控向伊朗道歉
- 2011年10月13日涅韦罗夫说，按照俄罗斯相关法律，俄联邦委员会（议会上院）必须在11月25日至12月5日期间确定举行总统选举的具体日期。与此相应，统俄党大致选定于11月27日召开党员代表大会，正式推选普京为该党总统候选人
- 2011年10月13日新华人寿保险公司(下称“新华人寿”)前总裁孙兵于日前正式向老东家新华人寿提起民事诉讼，指控新华人寿违背《劳动法》，停止其退休保障计划养老金的支付。与此同时，新华人寿前监事长武聚仁也向新华人寿提起了类似诉讼
- 2011年10月13日针对10月11日美国国会参议院通过《2011年货币汇率监督改革法案》，央行新闻发言人表示，“对此，我们坚决反对。”央行新闻发言人称，此举不但解决不了美国国内经济问题，还将严重危害中美经贸关系。
- 2011年10月13日相关部门强调银行不能单独撤资收贷；要求所有银行承担社会责任，做好降息让利工作。而当地金融办则要求，银行业继续加大对中小企业支持，力争达到贷款1000亿的目标
- 2011年10月13日据中新网消息，长春高三学生吴天昊因打球纠纷，被1名男生父母找来数十人砍伤后不治身亡。
- 2011年10月13日据路透社12日消息，贸易商周三表示,中国已于周二购买约150万吨美国或阿根廷的产地可选玉米,用于国家储备
- 2011年10月13日根据国家统计局的安排，9月CPI将于本周五公布。各分析机构普遍认为，9月份CPI同比涨幅很难有明显回落，预计仍维持在6%以上的高位，部分机构甚至预测9月CPI涨幅可能高过8月。
- 2011年10月13日10月10日，淘宝商城发布了《2012年招商续签及规则调整公告》，将技术服务年费从以往的6000元提高至3万元和6万元两个档次，涨幅5倍到10倍。同时，商铺的违约保证金数额全线提高，由以往的1万元涨至5万元、10万元、15万元不等。
- 2011年10月13日国务院总理温家宝12日主持召开国务院常务会议，研究确定支持小型和微型企业发展的九项金融、财税政策措施。其中，包括加大信贷支持、提高贷款不良率的容忍度、提高增值税和营业税起征点等。
- 2011年10月13日华南某大型券商计划收购浙江新华期货，收购或以该券商旗下期货子公司并购浙江新华期货的方式进行，双方已就并购展开了实质性接触，预计整个收购最快可在10月底前后完成，涉及金额将达3亿元
- 2011年10月13日此次问题始于黑莓手机生产商RIM设在英国斯劳的一个数据中心，迄今已持续三天。这也是该加拿大公司推出黑莓服务十年来，迄今遭遇的最严重的网络中断
- 2011年10月13日时隔两年，代表“国家队”的汇金公司再度出手抄底，于国庆节后首个交易日宣布出资2亿增持四大行股票。不过，这一被视为重大利好的消息却没有在公募基金圈内形成信心上的提振，基金总体而言并不十分看好汇金增持的正面效应
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