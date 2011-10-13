- 2011年10月13日欧盟委员会主席巴罗佐周三兑现“给欧洲理事会和欧元区峰会”送去厚礼的承诺，披露欧元区债务危机终结方案，市场对欧洲银行业资产重组计划抱有乐观期待，周三美股收高，道指攀升超102.55点，标普500实现三连阳
- 2011年10月13日这2亿元的温州市区企业应急转贷专项资金将用于帮助发展基础良好、主营业务稳定的企业。每家企业最高申报应急转贷专项资金金额约为2000万元。
- 2011年10月13日“银行从业人员不得参与民间借贷，一经发现立即开除。”10月11日，温州市银监局领导在传达上级精神的会议上对各银行的高管们表示。
- 2011年10月13日巴罗佐承认，虽然欧元区各方尽了许多努力，但危机蔓延的趋势并没有得到有效扼制。他认为欧元区必须创造更可靠、更有效的工具
- 2011年10月13日根据美国立法程序，该法案还需要在共和党控制的众议院获得通过并由美国总统奥巴马签署后才能成为法律
- 2011年10月13日虽然铁道部当前债务融资比例依旧处于正常范围，但是在2012~2015年，铁道部的债务偿还压力会逐渐大，即使有政府的财政支付能力支持，铁道部融资所依据的3A评级仍旧过于乐观
- 2011年10月13日对于政策法规没有明确规定的领域，要允许南沙新区先行先试。目前的关键是抓紧制定南沙新区规划，争取年底前拿出一个比较成熟的方案，明年上半年向国家报批。
- 2011年10月13日最新预测显示，今年全球石油日均需求为8920万桶，比此前预期低5万桶，但仍比2010年实际日均需求增加100万桶。2012年全球石油日均需求将比今年增加130万桶，达9050万桶，但比此前预期低21万桶
- 2011年10月13日意大利公共债务占国内生产总值的比例去年已达119%，在欧元区内仅次于希腊。今年意大利的公共债务仍在不断上升，总额已突破1.9万亿欧元（约合2.6万亿美元），而大量意大利国债的持有者正是本国银行
- 2011年10月13日数据显示，出口表现较好的工程、电子、石化、制药、成衣、皮革和珠宝首饰前6个月同比增长103%、67%、53%、33%、32%、26和23%，其中工程和石化产品出口额分别为464亿美元和270亿美元
- 2011年10月13日此前被炒得甚是热烈的外资行代销基金业务或延迟。受制于等待更多新细则出台、重新技术测试等因素，外资行代销基金业务筹备仍需时日，不少外资行原定于今年10月开始递交相关业务资格申请的计划也被推迟
- 2011年10月13日至于两款新机何时在大陆开卖，HTC北亚区总经理董俊良表示，将加快在亚洲的销售布局，大陆市场应该不远，但还不确定具体时间
- 2011年10月13日陈文祥犯受贿罪，判处有期徒刑8年，并处没收财产10万元；犯贪污罪，判处有期徒刑2年。数罪并罚，决定执行有期徒刑9年，没收财产10万元。陈文祥受贿、贪污的赃款27.76万元，继续追缴
- 2011年10月13日目前12名船员遗体被妥善保存在泰国医院，失踪者“玉兴8号”船长杨德毅仍下落不明
- 2011年10月13日其中，16至24岁的年轻失业人口环比增加7.4万至99.1万人，失业率达21.3%，是自1992年以来的最高水平
- 2011年10月13日保代辞职潮震动平安投行，集团急发“利好”救市，承诺平安证券投行部激励政策三年不变，明年或对投行部门拿出1亿元作为特别奖励金
- 2011年10月13日王福金自杀前遭到多位债权人催债，王福金自尊心又特别强，可能因此导致自杀。王福金上吊自杀的厕所和一间装有公司重要材料的办公室被贴上了封条
- 2011年10月13日，证监会日前已就系统内局级、副局级干部任职调整下发一系列任命，涉及人数超过20人，任命名单包括
- 2011年10月13日今天，央行将在公开市场恢复发行三年期央行票据，发行量为200亿元，分析人士预计，银行间市场流动性已得到改善，10月份加息和上调准备金率的可能性都不是很大
- 2011年10月13日《商业银行须逐季实施风险压力测试》等12则
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