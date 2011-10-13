美国国会众议长称汇率法案有引发贸易战风险 2011年10月13日 根据美国立法程序，该法案还需要在共和党控制的众议院获得通过并由美国总统奥巴马签署后才能成为法律

国际能源机构再次下调全球石油需求预测 2011年10月13日 最新预测显示，今年全球石油日均需求为8920万桶，比此前预期低5万桶，但仍比2010年实际日均需求增加100万桶。2012年全球石油日均需求将比今年增加130万桶，达9050万桶，但比此前预期低21万桶

专家认为意大利银行目前还不需要救援措施 2011年10月13日 意大利公共债务占国内生产总值的比例去年已达119%，在欧元区内仅次于希腊。今年意大利的公共债务仍在不断上升，总额已突破1.9万亿欧元（约合2.6万亿美元），而大量意大利国债的持有者正是本国银行

微软与HTC联手推出两款亚洲首发芒果新机 2011年10月13日 至于两款新机何时在大陆开卖，HTC北亚区总经理董俊良表示，将加快在亚洲的销售布局，大陆市场应该不远，但还不确定具体时间