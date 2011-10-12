12日国内现货金银大多数品种收涨 2011年10月12日 12日国内现货金银大多数商品收涨

12日大宗商品涨跌互现 农产品触底反弹 2011年10月12日 上市商品期货涨跌互现：农产品大多数上市品种合约触底反弹收涨，豆类商品领涨；工业品大多数商品则收跌，但跌幅均不大