- 2011年10月13日地沟油成分复杂，标志物不确定，检测技术不足以找到其变身食用油的铁证，因此，对已进入市场的地沟油实际无法查处。目前全国到底有多少地沟油流向餐桌，也无法真实统计。
- 2011年10月13日2011年第三季度，在多重利空因素冲击下，中国企业境内外资本市场融资规模萎缩到最近2年来的最低点。同样，具有VC/PE背景的中国企业也未能幸免，在IPO数量及融资金额上均出现下滑
- 2011年10月13日《商业银行流动性风险管理办法》（征求意见稿）规定，商业银行最迟应于2013年底前达到100%的最低流动性覆盖率标准。这将责成银行保留充足的高质量流动性资产以覆盖至少30天的现金需求
- 2011年10月13日即使以台湾现行相关规定衡量，这种说法也站不住脚。两岸关系过去、现在、将来都不是、也不可能是“国与国”的关系。
- 2011年10月13日目前全球资本市场和全球经济依旧面临较多不确定性，美国会议员在当前推出这一法案不合时宜，将导致适得其反的效果
- 2011年10月12日据德国媒体报道，爆炸地点位于柏林西部的一座火车站附近。警方怀疑，可能在铁路沿线还有人为放置的易燃爆炸物。
- 2011年10月12日12日国内现货金银大多数商品收涨
- 2011年10月12日上市商品期货涨跌互现：农产品大多数上市品种合约触底反弹收涨，豆类商品领涨；工业品大多数商品则收跌，但跌幅均不大
- 2011年10月12日通过加大信贷资金保障力度、降低中小企业融资成本、实行差异化监管政策、拓展多元化企业融资渠道等措施，切实解决中小企业融资难
- 2011年10月12日一位法国财政部内部的知情人士透露，这项法案号召法国为德克夏银行以及法国本土德克夏分支的同业拆借和债券购买提供330亿欧元(450亿美元)资金保证，利率将以市场利率为准
- 2011年10月12日通知规定，经批准参加母子公司试点的非证券评估机构子公司，试点期间以及母子公司关系解除后3年内，不得申请证券、期货相关业务评估资格
- 2011年10月12日卫生部统计信息中心副主任王才有表示，尽管上半年公立医院费用控制取得一定实效，居民就医负担有所减轻，但物价上涨导致运行成本增加、医疗技术服务价格调整等影响因素依然可能使下半年医疗费用存在上涨可能。
- 2011年10月12日上海市慈善基金会静安分会今日公布“11·15”火灾善款发放的最新进展：今年9月5日至10月11日，又发放1400.1万元，包括定向捐赠10.5万元；《关于“11·15”火灾事故人身赔偿和相关救助的方案》中的爱心帮扶160万元；专项爱心帮扶1229.
- 2011年10月12日据统计，目前英国总失业率为8.1%。其中16岁至24岁的失业者人数在此期间达创纪录的99.1万人，失业率为21.3%。今年9月份，因失业而申请政府福利的人数增加17500人，总人数达160万人。
- 2011年10月12日据日本《中国新闻》消息，福岛第一核电站发生事故时，福岛县18周岁以下的儿童有约36万人。福岛县决定对全县所有儿童开展甲状腺检查，并对他们的健康状况开展追踪调查。据悉，此前全世界还没有此类先例。
- 2011年10月12日根据希腊财政部公布的数据，今年1至9月的预算赤字从去年同期的赤字166.5亿欧元上升为赤字191.6亿欧元。
- 2011年10月12日在一封公开信中，上述相关人士表示，欧元并非完美，但欧元区领导人需要修补缺陷，而不是任其破坏甚至是摧毁全球金融体系。
- 2011年10月12日非黄金时间每集（以45分钟计）中可以插播2次商业广告，每次时长不得超过1分30秒；黄金时间（19:00至21:00）每集中可以插播1次商业广告，时长不得超过1分钟
- 2011年10月12日《办法》拟于2012年1月1日开始实施。商业银行最迟应于2013年底前达到流动性覆盖率的监管标准，2016年底前达到净稳定资金比例的监管标准。
- 2011年10月12日规范影视剧中间插播广告行为，禁止在片头之后、剧情开始之前，以及剧情结束之后、片尾之前插播任何广告。
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