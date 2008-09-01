- 2011年10月12日中国人民银行金融研究所对人民币汇改的历程和成果进行了长期跟踪研究，撰写了《人民币汇率形成机制改革进程回顾与展望》报告，以事实和数据反驳了美方关于中国操纵汇率、人民币币值大幅低估等错误言论。
- 2011年10月12日指望新兴市场即将推出规模堪比2008/09年的新一轮财政刺激方案l拉动全球增长并不实际
- 2011年10月12日自今年一季度以来，纽约证券业利润急剧下降，奖金将会低于去年，裁员也将会持续
- 2011年10月12日汪涛预计，GDP同比增速将在2011年四季度放缓至8%，并于2012年一季度低于8%。中国政府会在那时放松宏观政策基调。
- 2011年10月12日包括中国美国商会、美国进出口商协会在内的51家美国行业组织当天在致美国参议院领导人的联名信中说，尽管他们认同中国应该稳步走向以市场为主导的汇率机制的看法，但“在这一问题上采取单方面的立法行动会产生反作用”。
- 2011年10月12日印度总理辛格和到访的越南国家主席张晋创在新德里进行会谈。会谈之后，两国的国家石油公司签署了以上协议。协议将加大投资和开发石油和天然气，并最终向两国供应。
- 2011年10月12日加大对小型微型企业的信贷支持。银行业金融机构对小型微型企业贷款的增速不低于全部贷款平均增速，增量高于上年同期水平，对达到要求的小金融机构继续执行较低存款准备金率。清理纠正金融服务不合理收费，切实降低企业融资的实际成本
- 2011年10月12日今年剩余的3个月，银行将面临更为严厉的季末、年末考核，相信揽储的压力仍然不小，如此一来，预计发售的中短期理财产品仍会成为市场主流
- 2011年10月12日卫生部表示，基本药物制度自2009年8月实施以来，群众用药负担有所减轻。基本药物在基层的销售价格较制度实施前平均下降约25%。
- 2011年10月12日财政部期望通过税收优惠政策来拉动市场对铁道部债券的需求，利好刺激下，铁道部新债大受追捧
- 2011年10月12日根据中国现有的法律框架，事故责任方只能界定为作业者即康菲中国，也尚未建立针对保险公司的诉讼机制；此外，本案目前并不掌握中海油明知康菲中国违规操作而不阻止的证据
- 2011年10月12日温州市中小企业发展促进会会长周德文更是直接：“600亿元肯定不够”，“即便是1000亿元也不一定能解决现在的问题。”
- 2011年10月12日新网络媒体出现后，年青一代以社会运动方式来表达他们的政治观点，也以此作为政治参与方式。网络媒体及年青人社运正在改变传统主流的政治生态，政府须响应青年人的多元诉求。
- 2011年10月12日资金面回暖以及债市预期好转令利率产品收益率下跌
- 2011年10月12日第七十七期央票期限3个月，发行量70亿元，缴款日为2011年10月14日，起息日为2011年10月14日，到期日为2012年1月13日。上期同期限央票为第七十五期，发行量20亿元。
- 2011年10月12日今冬征兵时间确定为11月1日，征兵时间为期2个月，将于12月31日完成新兵运送工作。新兵的军龄从12月1日起计算。
- 2011年10月12日商务部副部长兼国际贸易谈判副代表钟山在会上表示，当前我国面临的国内外经济形势极为复杂严峻，公平贸易工作面临新的挑战。
- 2011年10月12日前提是上市公司在今年年内完成募资，因为今年还有国有资本收益的使用预算，“明年就不一定了”。有中国南车人士证实：国资委应允出资购买一部分定向增发的股票。但并未透露国资委将出资多少。
- 2011年10月12日第四季度，该行除保证对温州分行的常规信贷资源投放外，还将继续追加1亿元以上的专项信贷资金，全力支持温州小企业
- 2011年10月12日专栏作家古德温爆料，指曾经从不同消息来源听过同一故事，指奥巴马习惯“独来独往”，经常躲于私人办公室，无人知道他在做什么
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