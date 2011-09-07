韩国液晶面板价格创新低 2011年09月07日 调查报告显示，目前，不论用于电视还是用于电脑、手机的大小不等的液晶板均出现价格走低行情。其中，用于高清电视的40-42英寸液晶板7日单价已经降至215美元，比8月底下降4%

津巴布韦吊销拒绝本土化政策的外企牌照 2011年09月07日 津巴布韦青年部长卡苏库韦雷说，政府多次试图与这家公司交涉，但均未达成协议，政府因此做出吊销该公司执照的决定

俄罗斯要求乌克兰履行俄乌天然气协议 2011年09月07日 由于历史和地理原因，俄罗斯目前通往欧洲的天然气管道大多过境乌克兰。但近年来乌俄两国经常因各种原因爆发“天然气大战”

巴西出台多项贸易保护措施 中国成最大受害者 2011年09月07日 巴西外贸委员会6日宣布，从即日起采取一系列措施限制进口，以保护本国工业。这些措施包括提高7种制成品的进口关税，以及对一批进口产品实施反倾销制裁，中国成最大受害者

美国内华达州现枪击事件 3死6伤凶手饮弹自杀 2011年09月07日 枪手为32岁的埃杜拉多，他用一柄AK-47突击步枪，在清晨袭击了卡森城一家餐馆，造成国民警卫队2人死亡，3人伤

纽约发生枪战已致3死47伤 近千警力赶到现场 2011年09月07日 美国纽约市长布隆伯格说，5日晚9时，两名男子在布鲁克林发生枪战，“附近的近千名着装警察和便衣警察赶到现场，持枪嫌犯向警察开火，警察还击”，两名警察在枪战中受伤

巴西出台多项贸易保护措施 中国产品受害 2011年09月07日 分析人士指出，巴西政府此次采取的贸易保护措施，显然把中国产品作为主要针对目标。在提高关税的7种产品中，有5中进口自中国，包括瓷砖（从15%提高至35%）、自行车（从20%升至35%）、分体式空调（从18%提至35%）等

新型聚合物能将益生菌安全送入肠道 2011年09月07日 这种聚合物是英国伍尔弗汉普顿大学开发出的，研究人员在英国普通微生物学学会本周举行的学术会议上报告了这项成果