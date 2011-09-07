- 2011年09月07日调查报告显示，目前，不论用于电视还是用于电脑、手机的大小不等的液晶板均出现价格走低行情。其中，用于高清电视的40-42英寸液晶板7日单价已经降至215美元，比8月底下降4%
- 2011年09月07日津巴布韦青年部长卡苏库韦雷说，政府多次试图与这家公司交涉，但均未达成协议，政府因此做出吊销该公司执照的决定
- 2011年09月07日由于历史和地理原因，俄罗斯目前通往欧洲的天然气管道大多过境乌克兰。但近年来乌俄两国经常因各种原因爆发“天然气大战”
- 2011年09月07日巴西外贸委员会6日宣布，从即日起采取一系列措施限制进口，以保护本国工业。这些措施包括提高7种制成品的进口关税，以及对一批进口产品实施反倾销制裁，中国成最大受害者
- 2011年09月07日美元兑人民币汇率会继续保持逐渐走低趋势，因为中国的决策者用人民币来帮助管理通胀风险，并逐渐使经济向内需拉动型转变，实现经济再平衡
- 2011年09月07日出口走弱和通胀回落可能会让决策者退回到支持经济增长的位置
- 2011年09月07日美国政府对可能提起的诉讼不置评，但美方已经与中国驻世界贸易组织代表讨论了美方的关切。
- 2011年09月07日美股昨晚止跌企稳，低于市场预期，带动A股早盘高开，但逢高抛盘使得股指逐级回落，但午盘前行情突然启动，金融股再成拉升大盘的主力，券商股一马当先，带动地产、石油等权重板块拉升，沪指成功收复2500点，成交量也快速放大
- 2011年09月07日“9·11”事件尽管具有悲壮的戏剧性，但却是一起很容易被高估的事件。事实上，几乎自从其发生的那一刻起，我们一直高估了其重要性
- 2011年09月07日受到全球经济不稳定影响，今年全球经济成长将放缓到3%，较去年的4%，下滑1个百分点。发达国家经济复苏可能因此停滞不前，全球可能进入新一轮经济衰退。
- 2011年09月07日全国政协委员，清华大学教授蔡继明表示，关于土地征收与补偿之间产生的矛盾问题，产生了许多社会不稳定现象，现在党中央国务院正着力解决土地征收补偿之间产生的矛盾，《土地管理法》修改被寄望于一劳永逸的解决之策
- 2011年09月07日
- 2011年09月07日经济不振和失业率高企已经成为奥巴马政府的“致命伤”，上个月美国就业岗位“零”增长更加重了民众对奥巴马的质疑，从二战以来，还没有哪位美国总统在失业率长期高达9%左右的情况下连任成功
- 2011年09月07日枪手为32岁的埃杜拉多，他用一柄AK-47突击步枪，在清晨袭击了卡森城一家餐馆，造成国民警卫队2人死亡，3人伤
- 2011年09月07日美国纽约市长布隆伯格说，5日晚9时，两名男子在布鲁克林发生枪战，“附近的近千名着装警察和便衣警察赶到现场，持枪嫌犯向警察开火，警察还击”，两名警察在枪战中受伤
- 2011年09月07日央行在扩大存款准备金上缴基数范围后，不排除会适当下调部分银行或全部银行的存款准备金率
- 2011年09月07日分析人士指出，巴西政府此次采取的贸易保护措施，显然把中国产品作为主要针对目标。在提高关税的7种产品中，有5中进口自中国，包括瓷砖（从15%提高至35%）、自行车（从20%升至35%）、分体式空调（从18%提至35%）等
- 2011年09月07日这种聚合物是英国伍尔弗汉普顿大学开发出的，研究人员在英国普通微生物学学会本周举行的学术会议上报告了这项成果
- 2011年09月07日美国航天局目前正拟订国际空间站人员撤离计划，如果俄罗斯方面不能及时发现并修复运载火箭的故障，11月中旬后，空间站可能将处于无人值守的“空巢”状态
- 2011年09月07日国际全球导航卫星系统委员会第六次会议5日在东京开幕，来自美国、中国、俄罗斯、印度、欧盟等约200名代表与会
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