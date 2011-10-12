- 2011年10月12日
- 2011年10月12日德国总理默克尔12日表示，欧元过去一直走势强劲，以后也将如此。她确信在10月23日举行的欧盟峰会(EU)之前，欧洲金融稳定基金(EFSF)将得到全体通过。
- 2011年10月12日多方消息证实，中国投资有限公司已与俄罗斯石油股份公司(Rosneft)进行了初步沟通，中投有意参与后者明年的私有化进程；而久拖未决的中俄天然气谈判，也有望在我国天然气价格改革结束后画上句号
- 2011年10月12日加强和创新实有人口服务管理，重点和难点是搞好对2亿多流动人口特别是1亿多农民工的服务管理，目标是要逐步使大多数流动人口稳定下来，在城镇和农村各得其所
- 2011年10月12日坚持主动、渐进、可控的原则，实行以市场供求为基础的有管理的浮动汇率制度，符合中国国情。
- 2011年10月12日人民币升值解决不了中美贸易失衡问题，应该客观、公正地认识中美之间的贸易不平衡。对人民币汇率的无端指责和将人民币汇率问题政治化，不仅解决不了美国储蓄不足、贸易赤字和高失业率等问题，而且可能严重影响中国正在进行的汇率改革
- 2011年10月12日中国人民银行金融研究所发布的报告称，当前人民币汇率正逐渐趋于均衡合理水平。
- 2011年10月12日大公预计，2011年瑞士实际经济增长将从2010年的2.7%下降到2%，未来五年内保持平均1.8%的低速增长水平
- 2011年10月12日分析人士认为，美国此举意图不但不利于两国贸易平衡的修复，而且可能在中美这一当前全球两大最主要经济体间掀起汇率战和贸易战风波，并拖累全球经济复苏的步伐
- 2011年10月12日今年2月，澳大利亚工党政府宣布，计划实施一项“碳税”改革方案，从而为澳经济引入碳排放定价机制，以便实现节能减排目的
- 2011年10月12日财政部10月12日发文，要求财政部门、转贷银行和采购公司对利用外国政府贷款资金建设项目进行监督检查，以及项目单位对自身贷款项目进行自查。办法自2012年1月1日起施行。
- 2011年10月12日澳大利亚国库部长斯万10月12日向议会表示，他将向中国领导人直接提出人民币汇率问题。
- 2011年10月12日机构普遍认为基建和地产的低迷带动了投资增速的下滑
- 2011年10月12日杭州第七人民医院最近参与的一项全国性精神健康方面的调查发现，抑郁症患病率有所增加，并且抑郁症“偏爱”高学历高智商人群。
- 2011年10月12日中国美国商会呼吁，通过“国家出口计划”来增加出口，从而促进美国就业率的提高
- 2011年10月12日四季度货币政策的宏观经济背景是通胀见顶小幅回落，欧债危机增加较大的不确定性，而货币政策持续一年较紧的力度下，货币供应增速以及信贷增速都得到较好的控制。
- 2011年10月12日调查显示，9月新增人民币贷款额为5219.6亿元，略低于8月真实值，信贷继续收紧。经济学家认为，加息已经走到尽头，央行上调或下降存款准备金的概率都很小
- 2011年10月12日CFTC最新公布的持仓报告显示，截至10月4日当周，基金经理减持黄金期货和期权多头头寸至127249手，为2月来最低水平，前一周为129502手，这是基金经理过去9周中第8次减持。当周非商业净多头头寸升至162314手，前周为158754手。
- 2011年10月12日他说，将银行做大做强的理念，高度垄断的银行体制，已经给中国经济形成灾难性的后果。目前的国有垄断的银行体制，已经沦为导致两极分化的先锋队。
- 2011年10月12日有权威人士透露，浙江省和温州市拟申报温州为金融综合改革试验区。放松和解除管制，开放更多的行业，创造投资机会，吸收富余资金，才是正路。
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