奥巴马政府因撤回臭氧监管提案遭起诉 2011年10月12日 美国总统奥巴马今年9月2日要求美环保署撤回一项有关空气中臭氧标准的监管提案，并表示在经济持续复苏的情况下，仍需要强调减少企业界面临的监管负担和监管不确定性的重要性