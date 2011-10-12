- 2011年10月12日而在日益激烈的价格战和市场震荡加剧的双重压力下，券商佣金费率也是每况愈下
- 2011年10月12日企业内部控制审计意见包括无保留意见、否定意见和无法表示意见三种类型。企业内部控制审计与财务报告审计两种意见类型相互关联，但并非一一对应。
- 2011年10月12日民政部副部长窦玉沛12日指出，“郭美美”事件反映了舆论对中国慈善组织的要求更高了，对中国慈善事业的发展是一个推动，对提高慈善组织规范程度、运作水平是一个促进作用，不能说是拐点。
- 2011年10月12日担保总额超过净资产，是一种潜在的“资不抵债”风险，对个别公司而言相当危险。并且，这些公司日后再度提供担保或自身申请贷款时，该项指标都将成为银行考量的一道红线。
- 2011年10月12日英国汇丰控股集团将于本周开始第一轮拍卖其非人寿保险业务，传中国人寿财险或将参与竞购
- 2011年10月12日据路透社消息，中国北汽福田汽车股份有限公司12日公告称,拟与全资子公司北京福田国际贸易公司共同投资3.87亿美元在印度建设汽车生产厂项目
- 2011年10月12日根据防灾科学技术研究所的分析，这座海底山脉每隔数百年时间就会遭到一次破坏，“卡子”随之滑脱，导致板块交界处出现滑动，从而反复引发巨大地震
- 2011年10月12日曾荫权表示，将完善规管制度，让香港的上市平台更多元化，吸引更多欧美和新兴市场的企业赴港上市
- 2011年10月12日曾荫权：特区政府并非鼓励内地妇女来港产子，但这些港生儿童是香港永久居民，要正面看待他们，培育为有利香港的人力资源。
- 2011年10月12日权威人士表示，目前推出这些跨境ETF的障碍主要在政策上，在技术上并没有障碍。从技术上来说，这些跨境ETF与港股ETF并没有本质区别，最大的区别是时差因素。
- 2011年10月12日曾荫权在今日的年度施政报告中表示，香港应维持低税率及市场主导。
- 2011年10月12日中国铝业H股今日强势上扬，联交所股权资料，中国铝业(02600.HK)在10月6日获基金邓普顿入市增持1167万股H股
- 2011年10月12日本届特区政府在推动政制发展方面取得了两大突破：首先是确立了“普选时间表”，其次是通过了2012年政改方案。
- 2011年10月12日今日，沪深两市双双低开，深指开盘即破万点大关，开盘仅十分钟，沪指失守2319点前期低点，创下2009年4月份以来的新低。临近，金融、地产板块盘中突然启动，联合推动大盘快速回升，两市股指探底反弹，午后，权重板块继续联合推动大盘
- 2011年10月12日曾荫权：政府目标是确保供应的土地每年平均能提供约4万个各类住宅单位。
- 2011年10月12日曾荫权表示，香港的传统核心商业区已无法满足经济增长对写字楼的需求，必须开拓另一个核心商业区——九龙东。
- 2011年10月12日美国总统奥巴马今年9月2日要求美环保署撤回一项有关空气中臭氧标准的监管提案，并表示在经济持续复苏的情况下，仍需要强调减少企业界面临的监管负担和监管不确定性的重要性
- 2011年10月12日曾荫权表示，香港将争取通过三条渠道完善香港的离岸人民币业务平台。在证券投资方面，将争取扩大RQFII及向内地银行间债市投资，并拓展在港人民币直接投资内地。
- 2011年10月12日为共同应对自然灾害的挑战，唤起人们对防灾减灾工作的重视，1987年12月，第42届联合国大会通过决议，将从1990年开始的20世纪最后十年定为“国际减轻自然灾害十年”，简称“国际减灾十年”
- 2011年10月12日香港特首曾荫权今日发表施政报告，宣布推出复建居屋新政策，预期首批单位可于2014或2015年预售。
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