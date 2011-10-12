- 2011年10月12日欧洲一直在采取挤牙膏方式一点点出台新救助举措，如今连挤牙膏都遭遇政治卡壳，应对债务危机料将更加步履维艰
- 2011年10月12日11日，曾荫权在社交网站上披露，最后一份《施政报告》会以浅黄色为封面颜色，寓意充满生机，带出朝气、活力和希望。
- 2011年10月12日如果全球经济不尽人意，将给中国造成多大影响？据《FT中文网》分析，外部环境的好坏可能决定2012年中国经济增长最低仅为6%。如出现这种情况，中国将由必要出台更为有力的刺激举措。
- 2011年10月12日美国《华盛顿邮报》近日发表社论说，这一法案只会适得其反，对美国弊大于利，当前全球经济复苏面临极大的不确定性，需要各国应对多重挑战，而不应挑起新的贸易摩擦来阻碍经济复苏
- 2011年10月12日洛萨说，阿根廷对油气供应的需求持续增长，阿政府希望能源产业保持增长势头，这给泛美能源公司扩大投资生产创造了良好机遇
- 2011年10月12日从加拿大北极地区及不列颠哥伦比亚省东北部巨大的天然气田，到总部设在艾伯塔省的众多小型勘探公司，亚洲投资者开始对加拿大油砂之外的其他领域表现出越来越大的兴趣
- 2011年10月12日对于美国国会参议院11日通过的《2011年货币汇率监督改革法案》，我们坚决反对
- 2011年10月12日这绝对不是说汇金没有回天之力，关键在于合适的措施与手段
- 2011年10月12日“不仅仅是因为需要银保渠道。”该知情人士告诉记者，安邦看好县域保险，开拓三级城市保险市场是其战略之一
- 2011年10月12日从法案目前所列条款来看，一旦通过对中国的影响会比较大。不过，这项法案最终恐怕难以成为真正的法律。
- 2011年10月12日10月12日人民币兑美元中间价较前一日大跌115个基点，报价6.3598。11日，人民币对美元汇率为6.3483元。
- 2011年10月12日瑞银证券认为，随着欧元区主权债务危机升级，并且由于美国领先指标的趋弱（如美国ISM制造业指数），外需的大幅放缓即将发生。
- 2011年10月12日机构表示，9月份通胀指数仍然高企是由于季节性因素，10月通胀将显著缓解
- 2011年10月12日耶鲁大学教授陈志武认为，“这完全是政治游戏。从经济角度上讲，我不觉得人民币需要升值，甚至我认为人民币需要贬值。”
- 2011年10月12日江苏银监局局长于学军接受《21世纪经济报道》采访时称，中国应尽快调高存款利率并调低银行存款准备金率，以适当放松银根。
- 2011年10月12日报道称，这个超级计算机系统由美国能源部旗下、位于田纳西州橡树脊的一家计算机公司设计，预计将比日本和中国目前的顶尖超级计算机更加强大
- 2011年10月12日据华尔街日报消息，中国石油化工股份有限公司董事长傅成玉12日表示，中国在全国范围内首次征收5%-10%资源税的决定不会对公司利润构成太大影响
- 2011年10月12日根据目前的煤炭市场供需形势，10%的征收额，我们认为很难全部转嫁到下游，对上市公司2012年业绩影响至少在10%以上
- 2011年10月12日美参议院一再无视事实，纠缠人民币汇率问题，为自身痼疾寻找外部借口，把经济问题政治化，这不但解决不了美国国内经济问题，还将严重危害中美经贸关系，损害全球经济的恢复和平稳增长
- 2011年10月12日中国乘用车市场信息联席会秘书长饶达日前表示，由于节能汽车补贴政策变动，10月份后，1.6升及以下小排量车型市场份额将逐步萎缩，预计今年余下的三个月内狭义乘用车即轿车的销量将均为同比负增长
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富