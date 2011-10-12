美国各界纷纷反对货币汇率监督改革法案 2011年10月12日 美国《华盛顿邮报》近日发表社论说，这一法案只会适得其反，对美国弊大于利，当前全球经济复苏面临极大的不确定性，需要各国应对多重挑战，而不应挑起新的贸易摩擦来阻碍经济复苏

泛美能源计划明年在阿根廷投资10亿美元 2011年10月12日 洛萨说，阿根廷对油气供应的需求持续增长，阿政府希望能源产业保持增长势头，这给泛美能源公司扩大投资生产创造了良好机遇

亚洲投资者逐渐改变对加拿大能源领域投资方向 2011年10月12日 从加拿大北极地区及不列颠哥伦比亚省东北部巨大的天然气田，到总部设在艾伯塔省的众多小型勘探公司，亚洲投资者开始对加拿大油砂之外的其他领域表现出越来越大的兴趣