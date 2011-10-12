俄罗斯称可能出台措施限制粮食出口 2011年10月12日 受高温干旱天气影响，俄罗斯上年度粮食收成锐减至6090万吨，与前一年相比下降约37%。为稳定国内粮食市场，俄罗斯政府从去年8月15日起禁止粮食出口。今年7月1日，俄罗斯取消了粮食出口禁令

东莞一个月注销65家鞋企 工厂关门房东垫钱发工资 2011年10月12日