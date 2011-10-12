- 2011年10月12日矫勇表示，目前未有对雅鲁藏布江等跨境河流引水工程的规划。另外，国务院《三峡工程后续工作规划》已获批复，国务院三峡办正在进一步细化。
- 2011年10月12日今日，沪深两市双双低开，深指开盘即破万点大关，开盘仅十分钟，沪指失守2319点前期低点，创下2009年4月份以来的新低。随后，金融、地产板块盘中突然启动，联合推动大盘快速回升，两市股指探底反弹，深成指一度翻红
- 2011年10月12日矫勇表示，通过省内统筹这一环节，就可以保证在一个省的10%的土地出让收益能够更好地用于农田水利建设。另外，中央水利工作会议期间专门提出要求，要在全国进行统筹。
- 2011年10月12日据外交部官方网站12日消息， 外交部发言人马朝旭就美国会参议院审议通过涉人民币汇率法案答记者问 。他表示：中方已经多次阐明在人民币汇率问题上的政策，并表明了坚决反对美国会参议院有关人民币汇率议案的严正立场
- 2011年10月12日矫勇表示，关于我们国家水质的问题，从全国的情况来看，我们国家水质的形势不容乐观。在“十一五”期间，我们的COD和氨氮的排污总量降低了10%。
- 2011年10月12日矫勇表示，“十二五”期间将积极地利用外资搞水利建设。面对我国水资源压力，一方面通过建一批工程，另一方面通过建设节水型社会。
- 2011年10月12日《条例（草案）》规定，一线职工工资增长幅度不得低于企业职工工资平均增长幅度。有涨也有跌，当企业确因不可抗力或者生产经营无力维持现有工资水平的，劳资双方可以通过工资集体协商适度调整工资水平，但不得低于国家规定的最低工资
- 2011年10月12日水利的投资渠道主要有四方面：预算内财政资金、水利建设资金、土地出让收益、银行贷款。“十二五”期间水利的总投资大概要达到1.8万亿左右。
- 2011年10月12日公诉机关认为,沈俊成与国家工作人员同谋,利用国家工作人员职务上的便利,为他人谋取利益,非法收受他人财物共计人民币1309万余元,其行为已构成受贿罪,遂依法提起公诉
- 2011年10月12日矫勇：过去我们的重点放在保增长上，随着科学发展观的提出，以人为本理念的提出，我们现在的重点逐渐在保增长的同时要向保民生方面全面发展。
- 2011年10月12日今年52岁的冯鸣系浙江省宁海县人,案发时任温州市规划局党组书记、局长。2003年7月至2010年12月曾担任温州市政府副秘书长、市政府办公室党组成员,协助分管副市长处理国土资源、规划、城建等方面工作
- 2011年10月12日“十二五”水利改革发展目标的主要指标包括，洪涝灾害和干旱灾害年均经济损失占同期GDP的比重分别降低到0.7%和1.1%以下，新增供水能力400亿立方米左右，全面解决农村饮水安全问题。
- 2011年10月12日截至9月底，今年已经落实水利建设投资约2600亿元，其中中央的投资1139亿元，重点用于解决6350万农村居民和农村学校师生的饮水安全问题。
- 2011年10月12日吴日晶被控涉嫌受贿2790万元，挪用公款人民币1．445亿元及美元1200万元，另涉嫌行贿108万元
- 2011年10月12日患者须与医院签订《住院治疗费用结算协议书》，并将其医保证或新农合证及本人身份证复印件交住院处保管，以作费用抵押
- 2011年10月12日弗尔切克说，他曾在内罗毕与中国工程师住在同一幢楼里，他所感受到的中国人是满怀热忱，抱着开创一番事业的信念来到非洲，而不是为了攫取这片大陆的资源
- 2011年10月12日受高温干旱天气影响，俄罗斯上年度粮食收成锐减至6090万吨，与前一年相比下降约37%。为稳定国内粮食市场，俄罗斯政府从去年8月15日起禁止粮食出口。今年7月1日，俄罗斯取消了粮食出口禁令
- 2011年10月12日
- 2011年10月12日有下列情形者，不得被推荐：不孝敬父母；不关心他人，从未参与社会公益活动；有不良诚信记录；考试作弊、受到处分或有其他违法违纪违规行为
- 2011年10月12日报道还指出，“你的钱收回来了吗？”这是如今在鄂尔多斯市一句很流行的问候语。“遇到十个人，至少有八个人这么说。”
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