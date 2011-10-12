遭索马里海盗劫持的意大利货轮获救 2011年10月12日 意大利国防部长拉鲁萨11日表示，意大利将派出10组共60人的特别行动小组，为经过海盗活动猖獗区域的意大利商船保驾护航

中国10个月来首次增持日本国债 2011年10月12日

奥巴马4470亿美元就业促进法案折戟参议院 2011年10月12日 奥巴马在投票开始前已表示，如果就业法案整体未获参议院通过，他将把法案拆分成几个部分，以求逐个推动解决

标准普尔和惠誉下调西班牙金融机构评级 2011年10月12日 标准普尔指出，房市的低迷和资本市场的动荡加剧，预示着西班牙经济短期增长前景正面临风险。该机构透露，如果经济恶化超出他们的预期，那么这些评级展望为负面的银行评级可能会被进一步降低