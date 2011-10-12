- 2011年10月12日11日晚，普京在钓鱼台国宾馆接受了新华社和中央电视台联合采访，就中俄关系、两国经贸合作及金砖国家的作用、欧债危机等国际热点问题回答了提问
- 2011年10月12日届时，将在乡里办100桌坝坝宴，每一桌都是整鸡、整鱼、整鸭，所有食物、桌椅等宴席需要的东西全部从南京运来，不让当地人花一分钱。陈光标要求的回报是，受助的老乡们要合唱一首红歌《唱支山歌给党听》。
- 2011年10月12日意大利国防部长拉鲁萨11日表示，意大利将派出10组共60人的特别行动小组，为经过海盗活动猖獗区域的意大利商船保驾护航
- 2011年10月12日
- 2011年10月12日女大学生创业季通过小额贷款扶持、推介创业项目和开展创业培训、举办创业大赛等形式，关心女大学生平等就业、推动女大学生自主创业。
- 2011年10月12日分析人士认为，这是埃及社会矛盾复杂、民众对接管权力的军方不满等因素造成的。在军方移交权力的时间表和未来政局仍不明朗的情况下，埃及社会的动荡局面将可能持续下去
- 2011年10月12日七鑫旗集团及其附属企业累计负债民间借贷8亿-9亿，银行借贷12亿多。宁波市政府已组建专门的工作组进入该企业，努力开展维稳工作，其初步方案可能是破产保护
- 2011年10月12日安联集团的报告显示，近十年间，中国人均金融资产增长了5倍，领跑亚洲。在全球崛起的富裕中产阶级中，四分之一来自中国。
- 2011年10月12日
- 2011年10月12日黑莓手机的加拿大制造商、负责运行黑莓专用网络的RIM已发表声明，承认欧洲、中东和非洲、印度、巴西、智利和阿根廷的部分用户正“遭遇短信和页面浏览延迟等问题”。
- 2011年10月12日一名伊朗官员周二对迈赫尔通讯社(Mehr news agency)表示,该国已暂停同中国石油天然气勘探开发公司(CNPCI)之间有关开发North Pars天然气田的合约，“直到有进一步通知为止。”
- 2011年10月12日一种强大的意识形态——对无拘无束的自由市场的信仰，几乎将世界推入万劫不复。不幸的是，目前欧美右派正在重振旗鼓，而其追随者更试图否基本定律，迫使欧美债券违约。未来，除非明智派胜出，否则世界将在错误的道路上越走越远。
- 2011年10月12日奥巴马在投票开始前已表示，如果就业法案整体未获参议院通过，他将把法案拆分成几个部分，以求逐个推动解决
- 2011年10月12日
- 2011年10月12日印度央行在给商业银行的通知中说，直到2012年3月底，手工艺品、手摇纺织业、地毯以及所有行业的中小型出口企业将可以享受这一利息补贴
- 2011年10月12日标准普尔指出，房市的低迷和资本市场的动荡加剧，预示着西班牙经济短期增长前景正面临风险。该机构透露，如果经济恶化超出他们的预期，那么这些评级展望为负面的银行评级可能会被进一步降低
- 2011年10月12日该法案的主要内容是要求美国政府对所谓“汇率被低估”的主要贸易伙伴征收惩罚性关税。外界普遍认为，此举主要针对中国，旨在逼迫人民币加速升值
- 2011年10月12日戴德梁行华北区研究部主管魏东表示，目前中国的住宅市场投资需求已基本被挤出，但开发商仍处于试探性降价阶段
- 2011年10月12日中国人民银行金融研究所发布《人民币汇率形成机制改革进程回顾与展望》，文中称，市场化是人民币汇率制度改革始终坚持的方向，人民币汇率正逐渐趋于合理均衡水平。
- 2011年10月12日10月12日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.3598元。
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