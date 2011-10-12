- 2011年10月12日海口一家五无企业连连中标政府采购近日成为焦点。海口市财政局局长庞革新表示，该局已对该事件进行全面核查，初步来看，由于采用联合体投标方式，海口市星海利达软件开发有限公司中标过程合乎采购程序和法律规定。
- 2011年10月12日根据这份报告，2011年世界原油的日需求量较2010年仅增加88万桶，为平均每天8781万桶，比上月的预测少18万桶
- 2011年10月12日声明说，欧元区国家和国际货币基金组织将根据专家组的报告，就向希腊发放下一笔80亿欧元救援贷款事宜作出最终决定
- 2011年10月12日工作小组对希腊在紧缩财政方面取得的成果表示认可，同时也对希腊的经济前景表示关切。报告认为，希腊经济衰退程度比6月份估计的严重，预计到2013年后才能出现复苏
- 2011年10月12日国际对冲基金最新出炉的今年三季度战绩，是自2008年经济危机高峰期以来最糟糕的成绩，各种类型的投资几乎无一盈利，客户资金也因而大幅缩水
- 2011年10月12日理由是该国经济增长前景黯淡，房地产市场活跃度低，以及银行业易受资金流动影响
- 2011年10月12日根据该合作备忘录，两个合资公司建成后，俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克市丁腈橡胶装置产能将增至每年5.6万吨，上海将新建每年5万吨的丁腈橡胶设施
- 2011年10月12日冲突发生在10月10日上午10时左右，当时有8人在开党委办公会议。廖曜中说，因为他不同意一名在衡州监狱工作的女生，调至司法局下属的衡阳市法律援助中心工作，进而与司法局局长万春生发生肢体冲突
- 2011年10月12日据晶报消息，今后车辆保费将与交通违章正式“接轨”。报道称，从本月15日起，深圳保险行业将启用浮动方案交通违法记录系数(D)，车辆保费上浮幅度最高达50%
- 2011年10月12日英国中央银行日前决定推出新一轮量化宽松，在未来4个月内增发750亿英镑（约合1175亿美元），用以购买主要包括政府债券的资产，以刺激英国经济增长
- 2011年10月12日11日下午举行中俄总理第十六次定期会晤，双方就管道原油贸易价格完全达成一致。温家宝表示，双方决定按照互利共赢的原则，积极推进在石油天然气领域的合作。
- 2011年10月12日重庆“十二五”期间工业总量将从“十一五”的1万亿元增加到3万亿元，全国排名进入前20
- 2011年10月12日温州当地官员认为，温州地区民营经济发达、民间资本发达。如果把温州作为金融综合改革试验区，可使其金融发展尽快走上正轨，拓展投融资渠道，使温州经济发展获得新动力。
- 2011年10月12日自2010年1月以来，沃尔玛凤天分店、松青路分店等多家分店以普通猪肉冒充“绿色食品”猪肉对外销售，共计销售涉嫌假冒“绿色食品”猪肉6万余公斤，涉案销售金额190万余元。
- 2011年10月12日中交股份在公开披露资料里对其子公司污染事故只字未提，有网民表示，中交股份拟募集不超过200亿元的IPO存在涉嫌违法行为，依据证券法，应暂停中交股份IPO
- 2011年10月12日公司被认定在信息披露、会计核算、财务处理等方面均存在问题
- 2011年10月12日
- 2011年10月12日韩国央行行长金仲秀日前明确表示，在经济不景气的前提下，韩国央行将不会把控制物价放在第一位。业界普遍认为，金仲秀的话为韩国央行维持利率不变甚至降息留下了余地
- 2011年10月12日正停牌筹划重大资产重组的辉煌科技突然接获监管部门警示函。辉煌科技今日披露，经河南证监局调查，公司存在内幕信息知情人登记报备不及时、不准确等问题，且部分高管接受调查时存在虚假陈述行为
- 2011年10月12日Fed周二表示，将提议通过设立一个为期两周的统一维持期，给银行在满足存款准备金要求方面提供更大的灵活性。
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富