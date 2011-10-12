无资质企业连续中标政府采购 官方回应合乎程序 2011年10月12日 海口一家五无企业连连中标政府采购近日成为焦点。海口市财政局局长庞革新表示，该局已对该事件进行全面核查，初步来看，由于采用联合体投标方式，海口市星海利达软件开发有限公司中标过程合乎采购程序和法律规定。

欧佩克下调原油需求预测 2011年10月12日 根据这份报告，2011年世界原油的日需求量较2010年仅增加88万桶，为平均每天8781万桶，比上月的预测少18万桶

希腊可望下月初获下一笔救援贷款 2011年10月12日 声明说，欧元区国家和国际货币基金组织将根据专家组的报告，就向希腊发放下一笔80亿欧元救援贷款事宜作出最终决定

三方小组暗示希腊或于下月初获得救助资金 2011年10月12日 工作小组对希腊在紧缩财政方面取得的成果表示认可，同时也对希腊的经济前景表示关切。报告认为，希腊经济衰退程度比6月份估计的严重，预计到2013年后才能出现复苏

中石化与俄罗斯西布尔签两个合资公司备忘录 2011年10月12日 根据该合作备忘录，两个合资公司建成后，俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克市丁腈橡胶装置产能将增至每年5.6万吨，上海将新建每年5万吨的丁腈橡胶设施

英国本轮量化宽松政策前景不明 2011年10月12日 英国中央银行日前决定推出新一轮量化宽松，在未来4个月内增发750亿英镑（约合1175亿美元），用以购买主要包括政府债券的资产，以刺激英国经济增长