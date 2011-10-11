- 2011年10月12日针对温州民间信贷资金链危机问题，陈德荣近日表示，要从根本上消除这个问题，就是要深化金融体制改革，进行金融体系创新
- 2011年10月12日此前几周，港股大幅波动，银行股更成为沽空大军的目标。10月初至今6个交易日，四大行的H股已被卖空约37.27亿港元，其中建行的沽空金额为13.6亿港元，中行为7.11亿港元、工行为9亿港元、农行为7.56亿港元
- 2011年10月12日新闻稿显示,是次合作框架协议为俄罗斯总理普京访华期间签订.双方还考虑在聚异戊二烯橡胶(Polyisoprene rubber)及其他范围包括原料供应方面进行合作.
- 2011年10月12日
- 2011年10月12日部分受灾居民维权代表表示，截至目前，相关部门公布的善款大账，他们依然对不上。例如一次性慈善帮困金、春季季节转换购置衣物补贴、高温慰问金这 3笔款项均为每户1万元，这与受灾居民统计的数字出入较大……
- 2011年10月12日目前，尽管全球股市市值已蒸发11万亿美元，但全球做空仓位仍创下5年来新高，其中看跌中国股票仓位为4年来最高。但全球债券投资龙头PIMCO却坦言自己正选择性地买入中国股票
- 2011年10月12日昨天，央行在公开市场回笼了千亿资金，但是大规模的回笼似紧实松，其中90%被回笼的资金将被转移至下周和下月公开市场释放。在紧缩的货币政策执行基调下，公开市场正在以大规模平滑移动操作，“补充”市场的流动性
- 2011年10月12日本着循序渐进、先易后难的精神解决海上问题。稳步推进北部湾湾口外海域划界谈判，同时积极商谈该海域的共同开发问题。积极推进海上低敏感领域合作，包括海洋环保、海洋科研、海上搜救、减灾防灾领域的合作。
- 2011年10月12日一所驾校负责人表示，“的确是收到了相关通知，限制招收外地户籍的学员”。据悉，10月8日上海车管所已经向本地驾校发出通知，对外地户籍的学员进行名额限制。
- 2011年10月12日接近证监会的消息人士透露，目前，证监会的人事变动，已在进行中。其中，最高级别的是证监会纪委书记(副部级)。其中证监会纪委书记李小雪已经赴上市公司协会任职，接任者是来自北京市方面的黎晓宏
- 2011年10月12日《温州拟申报金融综合改革试验区》等12则
- 2011年10月12日两国总理还在当天签署了《中俄总理第十六次定期会晤联合公报》，并共同见证了涉及经济、人文、旅游、农业、卫生、融资等多项双边合作文件的签署
- 2011年10月12日大成基金强调，汇金此番入市并不是毫无意义，无功而返。作为一个开始，它更像一个积极的信号，给市场信心以好的暗示，同时目前A股市场大的系统性风险已经排除。
- 2011年10月12日该法案的主要内容是要求美国政府对所谓“汇率被低估”的主要贸易伙伴征收惩罚性关税。外界普遍认为，此举主要针对中国，旨在逼迫人民币加速升值。
- 2011年10月12日11日23时24分，佛山市住建局网站上发布了《关于暂缓执行〈关于进一步加强我市房地产市场调控有关问题的通知〉的通知》，对出台松绑政策作出了说明
- 2011年10月11日菲律宾共和国10日宣布的回购国外未偿债券计划对其评级没有影响
- 2011年10月11日关键在于合适的措施与手段。要扭转市场过度悲观情绪及看客众多的局势，必须加大入市资金规模，或资金有限话将其集中于一只股票，产生持续赚钱效应
- 2011年10月11日10月11日上午，受云南省委、省政府委托，云南省人民政府外事办公室主任周红紧急约见了泰国、老挝、缅甸三国驻昆总领事，向他们通报了我国政府和云南省委、省政府对中国船员在湄公河金三角水域遭袭事件的高度重视和关切，希望通过总领
- 2011年10月11日中国电子商务企业——京东商城10月11日称，计划于2012年招聘2万名电子商务人才,以补充公司发展需要。
- 2011年10月11日接近无锡钢贸圈的知情人士称，据传这家物流公司通过仓库中的钢材获得银行质押贷款，并将该笔贷款以高利贷的形式借给他人赚取价差
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