- 2011年10月11日资金面回暖以及紧缩预期转变令利率产品受机构追捧
- 2011年10月11日对于民间高利贷问题，还是应该从利率市场化改革来入手
- 2011年10月11日胡锦涛指出，双方领导人应保持协商，在争议最终解决前，不应采取使争议复杂化扩大化行动，双方应研究和商谈共同开发，尽快迈出实质性步伐。
- 2011年10月11日抗议活动示威者扬言，将在数日后发动更大规模、针对大型银行的抗争活动。10日在纽约，饶舌乐大亨罗素席蒙斯、歌手肯伊威斯特和民权运动人士夏普顿牧师加入抗争群众，用明星光环为这项活动加持。
- 2011年10月11日乌克兰法院11日做出裁决，称前总理季莫申科涉嫌在2009年与俄罗斯天然气交易案滥权罪名成立，决定对其判处7年监禁。法院并要求季莫申科偿还乌克兰国家能源公司在交易案中近2亿美元的经济损失。
- 2011年10月11日一些市场人士认为，在当前的形势下，单靠汇金增持难以托起羸弱的a股，在汇金之后需要大量各方资金后续介入才可能使市场出现反转。而目前国内物价压力较大，货币调控力度难以骤然放松，国内市场流动性趋紧的局面依然，很难指望国
- 2011年10月11日中国贵州茅台酒厂有限责任公司（集团）主要领导人日前变更。贵州茅台集团党委书记、总经理袁仁国接任季克良担任贵州茅台集团董事长，刘自力出任副董事长，并提名为总经理人选。
- 2011年10月11日针对当前温州中小企业出现的老板跑路等问题，北京大学国家发展研究院院长周其仁认为，这些跑路的企业，不是真正做实业的企业，不能因为一些小企业的开工率下降、倒闭就大开货币龙头。
- 2011年10月11日季莫申科涉嫌滥用权力的案件今年6月24号开始审理，期间季莫申科在8月5号因藐视法庭被捕，案件上月休庭至今，季莫申科一直否认控罪。
- 2011年10月11日计划全年小企业贷款新增1200亿元以上，小企业贷款增速预计超过全行整体贷款平均增速30个百分点以上
- 2011年10月11日欧盟还加大了对伊朗和白俄罗斯的制裁力度，以抗议两国对其国民的压制行为。
- 2011年10月11日中国石化和俄罗斯最大的石化控股公司西布尔公司，计划在俄罗斯克拉斯诺雅尔斯克市和中国上海探讨设立两个合资公司，以生产丁腈橡胶
- 2011年10月11日高盛高华预计中国9月CPI通胀率持平于6.2%，出口增速回落，三季度GDP同比增幅降至9.1%，广义货币供应增幅略微扩大至13.6%
- 2011年10月11日
- 2011年10月11日中冶恒通资产负债表显示，截至2011年8月末，中冶恒通资产总额为64.39亿元，其中流动资产7.53亿元，非流动资产56.86亿元；负债总计为87.16亿元，其中银行债务18.9亿元，欠中冶集团63.57亿元。所有者权益为-22.77亿元。
- 2011年10月11日截至11日17时，遇难中国船员总数为12名，尚有1名失踪者。失踪者为“玉兴8号”船长杨德毅
- 2011年10月11日这只名为Russian Direct Investment Fund的基金是在俄罗斯总理普京及总统梅德韦杰夫的支持下于今年6月成立，主要是为了促进外国对俄罗斯的投资
- 2011年10月11日据Wind资讯统计，本周共计到期资金1480亿元。截至国庆节前，央行已在公开市场连续11周净投放。券商普遍预计，净投放趋势节后可能难再持续
- 2011年10月11日对小微企业不抽贷、不压贷，将根据客户的资信情况，对客户提供差异化利率，最高利率将不高于现有水平
- 2011年10月11日一个理性的社会应拒绝这种方式，因为你今天剥夺他人，明天就可能被剥夺。永远的赢家只有一个——垄断了强制性手段的、貌似超然的主持公道者。
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