汇金增持未能立竿见影 流动性缺乏制约A股反转 2011年10月11日 一些市场人士认为，在当前的形势下，单靠汇金增持难以托起羸弱的a股，在汇金之后需要大量各方资金后续介入才可能使市场出现反转。而目前国内物价压力较大，货币调控力度难以骤然放松，国内市场流动性趋紧的局面依然，很难指望国

袁仁国接任贵州茅台集团董事长 刘自力任副董事长 2011年10月11日 中国贵州茅台酒厂有限责任公司（集团）主要领导人日前变更。贵州茅台集团党委书记、总经理袁仁国接任季克良担任贵州茅台集团董事长，刘自力出任副董事长，并提名为总经理人选。