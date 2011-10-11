11日大宗商品表现疲弱 大部分合约收跌 2011年10月11日 其中农产品除软商品微涨收红外近全线收跌；工业品方面，有色金属盘整而石化类商品近全线收跌。这也推动跟踪主要大宗商品价格综合表现的商品指数收跌