- 2011年10月11日其中农产品除软商品微涨收红外近全线收跌；工业品方面，有色金属盘整而石化类商品近全线收跌。这也推动跟踪主要大宗商品价格综合表现的商品指数收跌
- 2011年10月11日国际国内利好未能支撑反弹行情，高开低走显示市场仍处弱势
- 2011年10月11日在今后5年内，农发行内蒙古分行将向内蒙古水利建设项目发放贷款，协议贷款总额为100亿元
- 2011年10月11日台反贫困联盟于今日召开“缩短贫富差距 改善贫困者生活-饥饿44小时发起”记者会。召集人简锡阶表示，10月15日亚洲将同步响应美国的占领华尔街活动，台湾方面订于下午1点01分占领台北101。
- 2011年10月11日当希腊和其他国家陷入危机时，欧洲人开出了老方一帖——收紧财政和私有化，这样的措施只会令实施它们的国家积贫积弱。有一个替代方案：由欧盟和IMF支持的增长战略。增长能够重建人们对希腊偿还债务的信心，使利率下降，并为进一步刺
- 2011年10月11日中国社会科学院财贸所税收研究室主任张斌认为，资源税完全是地方税种，资源税改革无疑将使地方财政收入提高。
- 2011年10月11日许小年认为，华尔街示威者符合民粹主义的基本特征。
- 2011年10月11日金融危机和债务危机从上个世纪在发展中国家频繁爆发而转移到发达国家，这意味着新的调整不可避免，世界经济将经历痛苦的低速增长阶段。
- 2011年10月11日11日，人民币对美元汇率中间价报6.3483，首次突破6.35大关，创出汇改来的新高，汇改五年来，人民币对美元中间价累计升值超过30%。
- 2011年10月11日在欧美债务危机日益加剧和国内通胀压力尚未充分缓解的形势下，三季度中国企业对经济前景的乐观指数仅为14％，较前两个季度下降明显
- 2011年10月11日日本财务省公布，中国8月份净增持1789亿日元日本国债，为10个月来首次净增持
- 2011年10月11日受新版资源税政策影响，以焦煤公司为首煤炭股一路下跌，截止上午收盘，煤炭股一路下挫，市场信心受累
- 2011年10月11日10月11日，铁道部今日发布公告，将于12日发行今年第一期200亿中国铁路建设债券。
- 2011年10月11日在世界两个最大经济体之间关系上我们最不愿看到的就是爆发贸易战，特别是在美国面临经济衰退的时刻
- 2011年10月11日如果全球经济滑坡和中国经济放缓同时发生，中国应调整或扭转某些政策立场，例如应下调银行存款准备金率
- 2011年10月11日“本市户籍居民家庭在现行限购政策和住房套数的基础上，允许增购一套7500元/平方米以下的住房”一项，意味着原有限购政策被全面放宽。
- 2011年10月11日DiNapoli在10月11日即将发布的报告中表示，今年证券业的奖金可能会缩水，反映出华尔街利润下降的现状。
- 2011年10月11日作为主力战机不出现在每年一度的航空观览式上，是迄今为止F-15战机服役以来还没有出现过的事。
- 2011年10月11日悬挂意大利国旗的“蒙特克里斯托”号货轮在也门索克特拉港西北450海里处遭遇海盗袭击，事发地距索马里沿海以东620海里。
- 2011年10月11日近日，一则网帖在网上快速流传，标题是："杯具！中国男人结婚负担竟是美国男人100倍"
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