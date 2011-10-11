- 2011年10月11日当局武装在卡扎菲残部盘踞的另一主要城市拜尼沃利德仍面临阻碍。媒体10日报道，在卡扎菲部队顽强反击下，当局部队伤亡惨重，已撤出前一天刚占领的拜尼沃利德机场。
- 2011年10月11日“执政党”决定“反对党”有多少实力，第一大“在野党”决定第三势力有多少票，不要说谁抢谁的票，要问他们为何不支持两大党
- 2011年10月11日不统、不独、不武符合中华民国的宪法，以及台湾民众的主流民意政策
- 2011年10月11日沪深股市早盘呈高位回落走势，受汇金公司增持四大行股票及美股大涨影响，今日两市大幅高开，沪指一度重新站上2400点整数关口，，但随后走低，涨幅收窄。午后临近尾盘加速下跌，沪指再创出调整以来新低2323.41点
- 2011年10月11日温伯格说：“美国的做法如果激起中国的类似报复行动，贸易战就不可避免，而双方的出口和就业都将因此受损。我们不希望这种情况发生，尤其是在经济如此低迷的时候。”
- 2011年10月11日目前尚不清楚许春茂涉嫌老鼠仓的股票只数和总金额。由于2009年2月刑七修正后，才对老鼠仓作出刑事处罚，法院对涉案期间的调查数据是，2009年2月28日至4月15日期间，许春茂老鼠仓交易涉及股票68只、金额9500余万元，获利209万余元。
- 2011年10月11日澳门要求公权公开，所有公车除普通车牌外，还需挂上椭圆形的中葡双文识别牌。走在澳门街头，市民一眼就能看出哪辆公车是特首座驾，哪些是司警局某个行动队的车辆
- 2011年10月11日中国红十字会有关人士表示，系正常人事调整，和郭美美等事件无关
- 2011年10月11日法国农业信贷集团董事会副主席称为当前主权债务危机的“错误解决方案”。他还称，就算法国－比利时银行Dexia SA (DEXB.BT)增添了市场的不确定性，但该行的问题与法国银行业的整体情况没有关联。
- 2011年10月11日基金首期募集规模预计将达20亿元人民币，将注重于对国内中等规模民营企业的股权投资
- 2011年10月11日重庆农村商业银行(03618.HK)1200万股法人股将于近期再度拍卖，不过参考价已由去年11月份的每股3.3元降至3.1元-3.3元
- 2011年10月11日美国参议院主要针对人民币的涉汇议案，眼下在美国国内引起各方争辩。根据这项议案，美国可以对所谓的“汇率操纵国”增加额外关税
- 2011年10月11日世界粮食价格居高不下和持续波动的局势今后或更加严重，是造成全球粮食不安全的主要因素，应引起国际社会的强烈关注
- 2011年10月11日美国媒体援引这份死亡证明报道说，乔布斯在过去5年中都患有胰腺神经内分泌肿瘤。彭博新闻社当天报道说，乔布斯已于7日被埋葬于该县一处非教派墓地
- 2011年10月11日惠誉则认为，法国对德夏银行集团的风险敞口占其国内生产总值的比例很小，这对法国主权信用评级不构成什么风险。另外，法国政府稳定银行业的举措将有助于消除不确定因素，加强应对危机的能力
- 2011年10月11日美国国会参议院预计将于11日就所谓“2011年货币汇率监督改革法案”进行最后投票。如果最终这一法案在国会两院通过并经美国总统奥巴马签署，美国政府就可以对中国进口产品实行大面积的单方面关税制裁
- 2011年10月11日欧盟之所以决定推迟峰会，首先是因为过去两三个星期内希腊债务危机出现恶化迹象。虽然欧盟高层在不同场合一再宣称不会让希腊违约，但也有不少欧盟官员私下表示正考虑让私人投资者承担更多损失
- 2011年10月11日2011年三季度中国公司债发行规模合计435.4亿元人民币，其中中信证券以92亿元居承销额之首
- 2011年10月11日“一大早我就被电话吵醒了，我对妻子说，难道这一次真的是诺贝尔奖打电话过来了，”西姆斯在回顾获奖经历时说，“后来我在电话里听到浓重的瑞典口音时才终于确定了”
- 2011年10月11日西姆斯表示，目前美联储主席伯南克敦促制定长期财政政策以减缓短期财政赤字对经济造成的负面影响这样的做法是正确的，并且美联储运用的“相机抉择的货币政策”是一个“好主意”
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