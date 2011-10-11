美国专家警告如以汇率问题制裁中国将爆发贸易战 2011年10月11日 温伯格说：“美国的做法如果激起中国的类似报复行动，贸易战就不可避免，而双方的出口和就业都将因此受损。我们不希望这种情况发生，尤其是在经济如此低迷的时候。”

法国农业信贷高管称该国银行业无需重组 2011年10月11日 《财经》综合报道 法国农业信贷集团董事会副主席称为当前主权债务危机的“错误解决方案”。他还称，就算法国－比利时银行Dexia SA (DEXB.BT)增添了市场的不确定性，但该行的问题与法国银行业的整体情况没有关联。

美专家警告如以汇率问题制裁中国将爆发贸易战 2011年10月11日 美国国会参议院预计将于11日就所谓“2011年货币汇率监督改革法案”进行最后投票。如果最终这一法案在国会两院通过并经美国总统奥巴马签署，美国政府就可以对中国进口产品实行大面积的单方面关税制裁