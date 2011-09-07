- 2011年09月07日齐默尔曼将于8日对中国进行访问。齐默尔曼说，南美洲国家联盟正筹建利用成员国外汇储备的地区金融稳定基金，希望加强与中国在金融领域的合作
- 2011年09月07日美国国务院发言人纽兰是在朝核问题六方会谈韩国代表团团长魏圣洛即将于7日和8日访问华盛顿之际作出这番表示的
- 2011年09月07日由于欧债危机再度发酵，加上美国经济放缓迹象明显，欧美股市6日继续普遍下跌
- 2011年09月07日摩根大通董事总经理兼中国区全球市场业务主席李晶表示，8月份是今年以来中国既无加息也没有上调银行存款准备金率的月份，显示出中国的货币政策立场由收紧调至中性
- 2011年09月07日根据厄瓜多尔总统科雷亚签署的总统令，宣布司法紧急状态主要是为了“应对当前国家所处的危急局势，确保一些案件依据宪法及时诉诸法律，避免可能即将发生的内部动荡”
- 2011年09月07日法拉利玛莎拉蒂汽车国际贸易（上海）有限公司将对相关车型进行免费更换横拉杆套件以消除该缺陷
- 2011年09月07日土耳其总理埃尔多安当天对媒体说：“我们已经对以色列采取了一些措施，我们决心贯彻执行这些措施。”
- 2011年09月07日国家发展改革委下发通知，要求各地价格主管部门加强中秋、国庆期间市场价格监管，规范市场价格秩序，保持物价基本稳定。
- 2011年09月07日双方回顾了一年来各领域务实合作取得的进展，提出了对下一阶段推进合作的规划和设想，同意进一步加强党际交往、执法、经贸、农业、科教文卫、地方等各领域合作，推动中越全面战略合作伙伴关系取得更大、更好发展
- 2011年09月07日9月7日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.3968元，比昨日有小幅回落。
- 2011年09月07日数据显示，欧元区第二季度私人消费环比下降0.2%，固定资产投资微增0.2%，出口增长1.0%，进口增长0.5%
- 2011年09月07日之前盛传的7月银行存款莫名减少了1760亿美元流向香港澳门两地，从而推高香港豪宅以及加入澳门赌场并非事实，而内地目前减少的存款正源源不断地流向银行新型理财产品
- 2011年09月07日数据显示，7月份经合组织地区能源价格同比上涨13.5%，比6月份减少0.1个百分点，而食品价格同比上涨4.5%，比上月增加0.4个百分点
- 2011年09月07日韩国总统李明博和日本新任首相野田佳彦6日下午通电话，一致表示发展两国关系不应忘却历史，但更应面向未来
- 2011年09月07日今年的“惊喜影片”是由中国导演蔡尚君执导，陈建斌、小陶虹主演的电影《人山人海》。影片根据一起真实的社会新闻改编，讲述主人公在弟弟惨遭杀害后，孤身一人骑摩托千里追凶的故事
- 2011年09月07日新三板的制度框架总体政策是对企业上市标准设计得较低，但实行严格的退市机制。
- 2011年09月07日瑞士央行宣布这一决定后，瑞郎对欧元比价从5日的1.10瑞郎对1欧元降至6日中午的1.21瑞郎对1欧元
- 2011年09月07日上海市财政局通过安排落实 “三个10亿元”，分别针对商业性融资担保、科技型小企业融资风险分担、投贷投保联动三个方面，解决中小企业“担保难、融资难”
- 2011年09月07日报道说，阿边防部队已收到国家安全总局命令，要求他们对从利比亚入境的难民逐一进行审查，曾在卡扎菲政府担任领导职务的官员及其相关人员不得入境，而因躲避战火试图进入阿尔及利亚的难民不在受限之列
- 2011年09月07日上海市财政部门安排落实“三个10亿元”的财政专项资金计划，结合上海银监局近期出台的有关商业银行支持中小企业信贷融资措施，分担信贷风险，推进中小企业融资服务平台建设
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