美国称无迹象表明朝鲜准备满足重启六方会谈条件 2011年09月07日 美国国务院发言人纽兰是在朝核问题六方会谈韩国代表团团长魏圣洛即将于7日和8日访问华盛顿之际作出这番表示的

欧美股市普遍下跌 市场担忧情绪犹存 2011年09月07日 由于欧债危机再度发酵，加上美国经济放缓迹象明显，欧美股市6日继续普遍下跌

厄瓜多尔总统宣布进入国家司法紧急状态 2011年09月07日 根据厄瓜多尔总统科雷亚签署的总统令，宣布司法紧急状态主要是为了“应对当前国家所处的危急局势，确保一些案件依据宪法及时诉诸法律，避免可能即将发生的内部动荡”

部分进口总裁系列轿车和玛莎GT跑车被召回 2011年09月07日 法拉利玛莎拉蒂汽车国际贸易（上海）有限公司将对相关车型进行免费更换横拉杆套件以消除该缺陷

中越双边合作指导委员会第五次会议在河内举行 2011年09月07日 双方回顾了一年来各领域务实合作取得的进展，提出了对下一阶段推进合作的规划和设想，同意进一步加强党际交往、执法、经贸、农业、科教文卫、地方等各领域合作，推动中越全面战略合作伙伴关系取得更大、更好发展

经合组织成员国7月份整体通胀率基本稳定 2011年09月07日 数据显示，7月份经合组织地区能源价格同比上涨13.5%，比6月份减少0.1个百分点，而食品价格同比上涨4.5%，比上月增加0.4个百分点

韩日首脑表示发展两国关系应不忘历史面向未来 2011年09月07日 韩国总统李明博和日本新任首相野田佳彦6日下午通电话，一致表示发展两国关系不应忘却历史，但更应面向未来

瑞士央行宣布瑞郎对欧元最低比价 2011年09月07日 瑞士央行宣布这一决定后，瑞郎对欧元比价从5日的1.10瑞郎对1欧元降至6日中午的1.21瑞郎对1欧元