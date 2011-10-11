- 2011年10月11日中国商务部网站10月11日发布新闻稿称，上周(10月3日至9日)商务部重点监测的食用农产品价格小幅上涨，为连续第七周上涨，生产资料价格则继续回落
- 2011年10月11日布隆伯格在第五大道准备进行哥伦布日游行(Columbus Day Parade)时说，归根到底，人们想要表达自己的意见。只要他们遵守法律，我们就会允许他们这样做。
- 2011年10月11日德夏旗下零售银行、市镇信贷和资产管理三大主营业务将被拆分，法国、比利时和卢森堡三国政府将为部分资产提供担保
- 2011年10月11日中信证券今日再度挂牌转让华夏基金20%的股权，但此次中信证券在挂牌中放低了实缴注册资本和净资产的要求
- 2011年10月11日在美国政府和国会就“2011年货币汇率监督改革法案”纠结之际，某些澳大利亚政客和行业组织也趁机向人民币汇率发难。这些跟风者包括澳大利亚独立参议员尼克·色诺芬、澳大利亚工人联合会等
- 2011年10月11日今年A股市场持续低迷，受累于此，今年基金日子难过。尤其是博时基金，股票型基金今年全线负回报，其零售业务总经理田昆在参加活动时，更是被投资者吼问
- 2011年10月11日报告称，物价高企的核心因素依然是食品价格的不断走高。今年1月起，食品价格指数一直维持在10%以上的水平，6月以来在13%至15%的高水平波动，7、8月份分别拉动当月CPI达4.65和4.21个百分点。
- 2011年10月11日报告对几大主要经济体四季度经济发展情况作了预测。其中由于“二次衰退”风险加剧，美国宏观政策在三季度事实上已经迅速转向。预计四季度美联储有可能推出第三轮量化宽松政策，政策的推动可能使美国的环比年化增长率维持在1.5%左右。
- 2011年10月11日从大型券商到中小型券商，国内投行正不断招兵买马为新三板“热身”，同时争相与热门的扩容园区达成战略合作协议。如一直深耕新三板业务的西部证券，新三板业务人员已达80多名，储备项目超过60个，并已对全国80余家高新园区进行了调研
- 2011年10月11日一所驾校负责人表示，“的确是收到了相关通知，限制招收外地户籍的学员”。据悉，10月8日上海车管所已经向本地驾校发出通知，对外地户籍的学员进行名额限制。
- 2011年10月11日
- 2011年10月11日理想信念动摇；错误的权力观；和一些企业老板盲目攀；交友不慎，讲哥们儿义气，不讲原则；骄傲自满，听不进不同意见和批评意见。
- 2011年10月11日2009年2月，中央纪委领导提出要在条件成熟的省区市成立预防腐败机构，甘肃省预防腐败局成为全国首家省级预防腐败局。此后，上海、湖北、湖南、河北、河南、四川、宁夏等省市相继建立省级预防腐败局
- 2011年10月11日公众对当前公务接待的印象如何？调查中，排在获选率前三位的是：腐败（91.6%）、浪费（63.4%）和不透明（57.6%）。而“公开”、“节俭”、“廉洁”的获选率分别只占1.2%、0.8%、0.7%。
- 2011年10月11日有目击者表示，这数十名男子年纪都在二十多岁，每个人手里都拿着一把长约三十厘米的片刀
- 2011年10月11日沪深股市早盘呈高位回落走势，受汇金公司增持四大行股票及美股大涨影响，今日两市大幅高开，沪指一度重新站上2400点整数关口，金融股强势走高，提振大盘。但随后走低，涨幅收窄。深成指临近午盘时翻绿，多数板块飘红，煤炭股逆市大跌
- 2011年10月11日李稻葵认为，萨金特与西姆斯获诺贝尔经济学奖实至名归，但两位没有什么重大的思想突破。
- 2011年10月11日据证券时报消息，10月11日，中国银行国际金融研究所发布报告认为，尽管上半年的一些短期冲击因素消失，但三季度全球经济疲弱复苏的步伐超出预期，全球经济下行风险依然较大
- 2011年10月11日据清科研究中心统计，2011年三季度中外创投机构共新募基金63支，新增可投资于中国大陆的资本量为35.06亿美元；从投资方面来看，本季度共发生320起投资交易
- 2011年10月11日研报判断，四季度政策微调的可能性较大。即使管理层在四季度对政策不作调整，为防止经济出现过大波动，明年一季度政策一定会作调整
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