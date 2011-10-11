- 2011年10月11日兰州市交通局称“酒钢号”已被拖上岸，没有人员伤亡，搁浅原因主要是施工单位的操作失误
- 2011年10月11日苹果公司10日宣布，新推出的iPhone 4S智能手机在接受网络预订后的24小时内全球销量超过100万部，超出了前一代产品iPhone 4首日销量60万的纪录
- 2011年10月11日别用中国人的眼光看天下事，学术就是学术，不问现实意义
- 2011年10月11日今年前9个月，家电下乡产品销售7477万台，实现销售额1881亿元，同比分别增长42%和62%。
- 2011年10月11日如果经济形势不发生大的逆转，中国目前的紧缩政策还应当持续
- 2011年10月11日韩志国：救温州就是救赌徒，用纳税人的钱去拯救以赌为主的温州有巨大道德风险。
- 2011年10月11日目前我国土地污染十分严重，有调查数据显示，我国重金属污染土地已超过3亿亩，占了我国耕地的1/6，每年有1200万吨粮食被重金属污染，经济损失达200亿元。
- 2011年10月11日原因是受输入性通胀、国内农产品价格适度提高以及劳动力成本上升的影响
- 2011年10月11日新华社记者在现场看到，示威者已经将祖科蒂公园变成一个“小社区”。夜幕降临时，祖科蒂公园则变成床垫和睡袋的海洋，一些民众还带着孩子在公园过夜
- 2011年10月11日此外，马德里市政府和潘普洛纳市政府分别维持了其此前AA-的评级
- 2011年10月11日花旗银行认为，中东政治经济“危”中蕴“机”，随着经济重建、本地投资和组织就业等计划提上政府日程，在中东经营的外国企业将成为受益者
- 2011年10月11日根据调查，尽管有一些企业反映经营比较困难，但是并未造成企业倒闭潮，实际上新增的企业比倒闭的企业更多。不过，调查发现，企业资金困难的确存在
- 2011年10月11日易方达基金今日发布公告，原公司总经理兼副董事长叶俊英出任公司新一任董事长，原副总经理刘晓艳出任公司新一任总经理，原董事长梁棠转任为名誉董事长。至此，公司高管在原班人马基础上进行了平稳更换
- 2011年10月11日一些在前任铁道部部长刘志军2005年启动的改革中被撤并掉的站段，由于其在铁路运输中仍具有不可替代的作用，或将被恢复
- 2011年10月11日耒阳市矿征办是一个拥有770人的科级事业单位，但在此次窝案中共有110人涉案，其中55人被立案调查，涉案金额达500余万元。
- 2011年10月11日连续几天，温州市政府、人民银行温州中心支行等分别召开会议，紧急调集各方资金，驰援温州正处于困境中的中小企业
- 2011年10月11日《珠三角小企业生存报告》称，原材料及人工等成本的大幅上涨已成为小企业“最大麻烦”，今年以来的平均利润率同比下滑30%至40%，而平均开工率也降至七成。
- 2011年10月11日10月10日，从瑞士通用公证行(SGS)位于香港的分公司获悉，经过该公司对香港市面上30多个大闸蟹样本进行检测，发现有约1/4含有雌激素，含量最高者甚至达到了100纳克/克，每天食用3只，便达到世卫组织建议的安全界限
- 2011年10月11日中国政府对人民币汇率法案表示反对，这不仅会阻碍全球经济复苏，也不利于美国经济和就业增长
- 2011年10月11日受汇金增持四大行及隔夜美股大涨影响，今日两市双双大幅高开，沪指报2401.74点，涨56.95点，涨幅2.43%；深成指报10416.6点，涨245.86点，涨幅2.42%。盘面上，券商、保险、银行等板块涨幅居前
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