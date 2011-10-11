- 2011年10月11日美国经济仍在增长，但速度之慢令人沮丧，这就使美国经济容易受到冲击并出现滑坡
- 2011年10月11日今年三季度行情在“内外交困”下黯然落幕：成交量屡创新低，沪指频频破位，投资者望股兴叹。尽管如此，9月以来不仅有多家知名的QFII大本营营业部频频出现在个股的买入席位名录之中，部分上市公司还迎来了QFII的举牌
- 2011年10月11日现在新的成品油定价机制框架差不多已经完成，只等各方面意见最后达成共识，其中调整挂靠油种这一项很可能加入纽约油价的参考指标
- 2011年10月11日美达股份今日发布公告称，近日接相关部门通知，公司控股股东广东天健实业集团有限公司(下称“天健集团”)董事长梁广义、董事梁少勋，因涉嫌单位行贿，已被司法机关采取强制措施，正接受调查
- 2011年10月11日10月11日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.3483元。
- 2011年10月11日上交所内部人士透露，证监会两名“强将”黄红元与夏建亭已空降上交所任职，目前上交所内部通讯录已经进行了调整。黄红元就任上交所第一副总，而夏建亭则负责基金业务
- 2011年10月11日我国耕地占用呈持续高位态势。综合分析各地“十二五”经济增长和城镇化发展目标，预计全国新增建设用地需求在4000万—4500万亩，超出规划安排规模1000万亩以上
- 2011年10月11日习近平表示，双方要珍惜来之不易的良好局面，坚定不移地推进两国全面战略合作伙伴关系，实现共同发展，造福两国人民
- 2011年10月11日库尼当天在的黎波里召开的新闻发布会上说，卡扎菲藏匿在利比亚、尼日尔和阿尔及利亚交界的三角地区。此地区多为沙丘和山地，地形十分复杂，利于防守
- 2011年10月11日王岐山表示，当前全球经济形势依然严峻，当务之急要加强国际合作，提振市场信心，全力推动世界经济稳定复苏。中俄两国应当继续携手合作，共同应对挑战，努力促进本国经济平稳健康发展
- 2011年10月11日被劫货轮所属意大利船运公司也在其公司网站证实，上述货轮当天早间发出求救信号，称遭遇海盗袭击，此后便失去与货轮的联系
- 2011年10月11日虽然海洋石油勘探开发溢油污染所占比例并不大，但由于海上情况复杂，一旦发生溢油污染，消除其危害及影响的成本巨大，风险极高
- 2011年10月11日
- 2011年10月11日此次访华随同普京访问的是一个由160名工商界领袖组成的“豪华”代表团，包括天然气公司、石油公司及铝业公司的总裁。
- 2011年10月11日中海油惠州炼油厂表示，异味是因该厂设备检修引起。检修从4日开始，为期37天
- 2011年10月11日受到这一消息的刺激，苹果公司股价10日盘中一度大涨4%以上
- 2011年10月11日中央汇金公司昨日宣布，自10月10日起已在二级市场自主购入工、农、中、建四行股票，并继续进行相关市场操作。分析人士指出，汇金此时购入四大银行股，更多的是给市场一个积极信号，但股市探底趋势仍难改变
- 2011年10月11日佤邦建议中国政府组成以中国警方为主的调查团进入肇事现场，对现场展开深入调查，并要求对当天在该水域执勤的所有泰国警察要接受中方的调查
- 2011年10月11日
- 2011年10月11日中国首家上市农村金融机构——重庆农村商业银行（03618.HK，下称重庆农商行）1200万股法人股将于近期再度拍卖，不过参考价已由去年11月份的每股3.3元降至3.1元~3.3元。
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