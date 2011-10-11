习近平10日会见缅甸总统特使吴温纳貌伦 2011年10月11日 习近平表示，双方要珍惜来之不易的良好局面，坚定不移地推进两国全面战略合作伙伴关系，实现共同发展，造福两国人民

利比亚当局称卡扎菲藏匿在利西南边境 2011年10月11日 库尼当天在的黎波里召开的新闻发布会上说，卡扎菲藏匿在利比亚、尼日尔和阿尔及利亚交界的三角地区。此地区多为沙丘和山地，地形十分复杂，利于防守

索马里海盗劫持一艘意大利货轮 2011年10月11日 被劫货轮所属意大利船运公司也在其公司网站证实，上述货轮当天早间发出求救信号，称遭遇海盗袭击，此后便失去与货轮的联系

中国近5年发生海洋溢油污染事故41起 2011年10月11日 虽然海洋石油勘探开发溢油污染所占比例并不大，但由于海上情况复杂，一旦发生溢油污染，消除其危害及影响的成本巨大，风险极高

中华人民共和国对外合作开采陆上石油资源条例 2011年10月11日