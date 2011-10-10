- 2011年10月11日丹麦西兰岛Ｓｐａｒｅｋａｓｓｅｎ银行收购了丹麦濒临倒闭的马克斯银行的健康资产部分，并接管该银行全部9家分支机构。这是丹麦8月通过新银行救助计划后首个并购案
- 2011年10月11日比利时政府将出资40亿欧元（约54亿美元）收购德克夏银行比利时分部的全部资产，此外比利时、法国和卢森堡政府向德克夏银行提供总额900亿欧元（约1223亿美元）的财政担保，分摊比例为比利时60.5%，法国36.5%，卢森堡3%
- 2011年10月11日近日由欧盟委员会、欧洲中央银行、国际货币基金组织组成的“三驾马车”警告说：“如果希腊不实施更为严厉的紧缩措施，对其救助方案可能失败”
- 2011年10月11日以前，湄公河流域的货运很安全。以前就是查船，虽然他们带枪，可氛围不是很紧张，就是常态检查
- 2011年10月11日证监会有关部门负责人透漏，公司债券平均审核周期已缩短至一个月左右，上市公司重股轻债现象逐渐得到扭转
- 2011年10月11日央行10日公告称，今日将在公开市场招标100亿元1年期央票。作为国庆长假后首期回笼品种，其数量较上一期的20亿元大增。分析人士称，由于10月份到期资金合计3770亿元，略多于7、8月份，市场资金面亦有望维持平衡适中格局，难现紧张态势
- 2011年10月11日赵洪祝提出，要在全省开展一次中小企业和民间融资问题的检查，举一反三，提早介入，防止发生连锁反应
- 2011年10月11日继中国北车终止定向增发方案启动新的配股融资方案之后，中国南车疲弱的走势使股价再次跌破其定向增发价格，而这距离其上次调整定向增发价格仅相隔不到三周时间。
- 2011年10月11日节后首个交易日，沪综指继续下挫，再创新低。个股跌多涨少，有212只个股在昨日创出2010年7月6日以来的新低，此外从行业板块来看，目前申万金融服务、交通运输、公用事业、房地产指数已经退至2009年初的水平
- 2011年10月11日《公司债券审核周期缩短至一个月左右》等12则
- 2011年10月11日温州银行业流入民间借贷市场的资金最多不过区区数十亿元，温州银行业的不良贷款率不可能出现明显上升的趋势。
- 2011年10月11日2011年沪深两市首批三份上市公司第三季度报告于今日公布，乐视网(300104.SZ)、华昌化工(002274.SZ)和歌尔声学(002241.SZ)的业绩均呈现大幅度增长
- 2011年10月11日道琼斯工业股票平均价格指数涨330.06点，至11433.18点，涨幅2.97%，收于盘中高点。标准普尔500指数涨39.43点，至1194.89点，涨幅3.41%。
- 2011年10月11日受欧洲利好消息提振，美国股市周一大幅攀升，大盘创一个半月以来最大单日涨幅。因法德两国承诺采取一切必要措施来支持欧洲银行。投资者等待第三财报季的开启
- 2011年10月11日美元兑欧元跌2%,为15个月最大单日跌幅,令其他贵金属和商品得益.
- 2011年10月11日德法联手应对危机的表态仍极大提振了市场信心，推动欧元对美元汇率当天大幅上涨近2％，创出近10个月以来的最高水平
- 2011年10月11日由于当天美元大幅走低，从而使得以美元计价的贵金属价格对于持其他货币的投资者更具吸引力，因此吸引大量资金涌入黄金市场，从而支撑了金价
- 2011年10月11日道指收高近3％，标普涨逾3．4％，纳斯达克指数上涨3．5％
- 2011年10月11日希腊政府发言人表示，任何解决希腊债务危机的方案都应该“在法律上安全、没有高风险并且不损害希腊在欧盟内的基本权利”。
- 2011年10月10日该项目全面达产后，将年产中高端优质矿泉水超千万吨，是迄今为止中国矿泉水业的最大一笔投资
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富