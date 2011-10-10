丹麦新银行救助计划促成首个并购案 2011年10月11日 丹麦西兰岛Ｓｐａｒｅｋａｓｓｅｎ银行收购了丹麦濒临倒闭的马克斯银行的健康资产部分，并接管该银行全部9家分支机构。这是丹麦8月通过新银行救助计划后首个并购案

比利时将德克夏银行本土业务收归国有 2011年10月11日 比利时政府将出资40亿欧元（约54亿美元）收购德克夏银行比利时分部的全部资产，此外比利时、法国和卢森堡政府向德克夏银行提供总额900亿欧元（约1223亿美元）的财政担保，分摊比例为比利时60.5%，法国36.5%，卢森堡3%

欧盟秋季峰会将讨论债务危机和银行业救助问题 2011年10月11日 近日由欧盟委员会、欧洲中央银行、国际货币基金组织组成的“三驾马车”警告说：“如果希腊不实施更为严厉的紧缩措施，对其救助方案可能失败”

再破增发价 中国南车融资承压 2011年10月11日 继中国北车终止定向增发方案启动新的配股融资方案之后，中国南车疲弱的走势使股价再次跌破其定向增发价格，而这距离其上次调整定向增发价格仅相隔不到三周时间。