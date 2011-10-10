汇金公司近年增持上市银行股票操作情况概要 2011年10月10日 中央汇金公司是在10日股市收盘后宣布这一消息的。从10日股市收盘情况看，沪深股市全天呈现弱势调整格局，维持近期低迷状态，而四大行股票均有小幅上涨

汇金公司增持工商银行1458.40万股股份 2011年10月10日 《财经》综合报道 该行于2011 年 10月10日收到股东中央汇金投资有限责任公司通知，其已于今日通过上海证券交易所交易系统买入方式增持工行1458.4万股A 股股份

我国将对中外作业者进行海油开发大检查 2011年10月10日 此次检查对象包括从事海洋石油勘探开发的三家国有石油公司和中外作业者，并对检查范围内相关的船舶、码头进行抽查