- 2011年10月10日小企业主们对于未来有比2008年金融危机时更悲观的看法，72.45%的受访企业预计未来6个月没有利润或小幅亏损。
- 2011年10月10日对于汇金增持的举动，业内专家纷纷表示，汇金出手是政策维稳的需要，有助于安抚投资者情绪，短期反弹可期，但幅度不会太大，长期仍需观察经济基本面情况。
- 2011年10月10日修改后的条例规定，对外合作开采陆上石油资源，应当依法纳税。决定自2011年11月1日起施行
- 2011年10月10日普京近日表示要参加俄罗斯总统选举，若再次当选总统，任期可能长达12年。中国试图通过此次接触判断普京对未来的计划。俄罗斯自然资源丰富，且掌握核武器，是中国经济与地缘政治战略中的重要考虑因素。
- 2011年10月10日【《财经》综合报道】 据华龙网10月10日消息，继10月9日沃尔玛在重庆的7家分店停业整顿后，其余6家分店（含3家好又多分店）已于10月10日20时停业整顿。至此，沃尔玛在渝所有13家门店已全部停业整顿。
- 2011年10月10日湖北省监利县警方近日确认，湖北京山亿万富翁顾中发失踪案已告破，顾中发已被害，该局抓获一名嫌疑人熊某。
- 2011年10月10日中央汇金投资有限责任公司通知，于今日通过上海证券交易系统买入方式增持本行A股股份350.97万股
- 2011年10月10日财政部、国家税务总局今天发布《关于铁路建设债券利息收入企业所得税政策的通知》，通知显示，对企业持有2011—2013年发行的中国铁路建设债券取得的利息收入，减半征收企业所得税。
- 2011年10月10日中央汇金公司是在10日股市收盘后宣布这一消息的。从10日股市收盘情况看，沪深股市全天呈现弱势调整格局，维持近期低迷状态，而四大行股票均有小幅上涨
- 2011年10月10日目前，已完成集体林地确权面积25.24亿亩，占全国集体林地总面积的92.23％，今年年底将基本完成承包到户的改革任务
- 2011年10月10日该行于2011 年 10月10日收到股东中央汇金投资有限责任公司通知，其已于今日通过上海证券交易所交易系统买入方式增持工行1458.4万股A 股股份
- 2011年10月10日汇金公司拟在未来12个月内（自本次增持之日起算）以自身名义继续在二级市场增持公司股份。
- 2011年10月10日汇金今日通过上海证券交易所系统买入方式增持建行A股7,384,369股。
- 2011年10月10日此次检查对象包括从事海洋石油勘探开发的三家国有石油公司和中外作业者，并对检查范围内相关的船舶、码头进行抽查
- 2011年10月10日菲律宾陆军司令阿图罗·奥尔蒂斯说，菲政府军巡逻部队10日上午在菲北部吕宋岛的阿布拉省一村庄执行任务时与约20名“新人民军”武装人员展开激烈交战。
- 2011年10月10日在未经公司股东大会审议通过的情况下，截止2010年12月31日，大元股份已向珠拉黄金的股东郭文军支付股权收购款14800万元(约占公司2010年经审计净资产的53%)，并且，其中于2010年9-11月支付的9800万元的行为未及时进行信息披露。
- 2011年10月10日逾七成省区市的猪五花肉价格下降，浙江、辽宁、广东的降幅居前，分别为5．7％、5．5％、4．7％。目前，全国猪肉价格仍明显高于去年同期，10月10日，猪后臀尖肉、猪五花肉价格同比分别上涨43．8％、49．0％
- 2011年10月10日沈长富对指控的大部分事实无异议，但辩称在任中国移动重庆分公司总经理期间，不属于国家工作人员；其没有安排其子收受刘卫所送股份66万元，也不知道其子收受四川冠达通信工程有限公司刘某所送分红款1309万余元
- 2011年10月10日经济学奖是今年诺贝尔奖最后揭晓的奖项。由美国两大学教授获得。
- 2011年10月10日该期央票发行量为100亿元，期限1年
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