- 2011年10月10日银行理财产品预期年化收益率走高，主要是受存款准备金率居高不下的影响
- 2011年10月10日要按照理性收购、把握节奏、分段放行、小额勤调的要求，根据当地粮食收购价格和收购进度等综合因素，适时适度发放贷款
- 2011年10月10日三年多来，进出口银行和国务院扶贫办共同开发了3批共计106个符合进出口银行业务支持范围的扶贫金融合作试点项目，合同金额约350亿元人民币
- 2011年10月10日目前，驻泰国使馆、驻清迈总领馆与泰国有关部门保持密切联系，正在进一步核查事件详情。泰警方已根据中方要求对2船现场取证，对事件展开调查。在泰方协助下，中方11名遇难船员遗体已被找到并妥善保存
- 2011年10月10日矿征办原主任、党组书记罗煦龙犯贪污罪、受贿罪和巨额财产来源不明罪被石鼓区法院判处有期徒刑20年，剥夺政治权利两年，并处没收个人财产人民币50万元
- 2011年10月10日由于受到输入性通胀、国内农产品价格适度提高以及劳动力成本上升的影响，预计2011年居民消费品价格将上涨5．5％左右
- 2011年10月10日对企业持有2011—2013年发行的中国铁路建设债券取得的利息收入，减半征收企业所得税。
- 2011年10月10日今年前三季度，中国金属矿石运输波动较大、外贸集装箱运输增速明显回落，航运市场运力供大于求矛盾突出
- 2011年10月10日受外围市场影响，10日国内现货黄金几近全线收涨，白银全线收涨
- 2011年10月10日品种表现分化：工业品近全线上涨，而农产品多数商品则收跌。这也推动跟踪主要大宗商品价格综合表现的商品指数微涨收红
- 2011年10月10日尹中立表示，汇金此时购入银行股，更多的可能是给市场一个积极信号，防止A股剧烈波动
- 2011年10月10日王军认为，汇金这一做法主要是为了表明一种稳定市场的态度，明日的A股将会高开，同时短期会有一个反弹，但反弹的幅度不会太大，预计在100-200点之间
- 2011年10月10日历史上，汇金由于其“国家队”的特殊身份，历次二级市场增持银行股都被认为是市场的阶段性底部。比较典型的是2008年9月和2009年10月，汇金两次增持均成为一轮上涨行情的起点。
- 2011年10月10日“解困”温州中小企业债务危机和经营困难的多项措施已在多个领域展开，就银行业来说，此次“一揽子”金融服务措施直指温州等地的产业“空心化”趋向，引导中小企业回归实业
- 2011年10月10日这笔交易将使中石化获得在加拿大境内30万英亩土地上勘探开发油气资源的权利
- 2011年10月10日赵建兴认为，此次中央汇金购入四大行股票，和08年9月份的操作有相同的性质。
- 2011年10月10日俞凤英申请辞去其担任的行长职务，同时宁波银行第四届董事会第四次会议同意聘任罗孟波为该行行长
- 2011年10月10日“实际上，随着市场上的高档车越来越多，未来90号汽油的市场必将进一步萎缩，估计最多两年左右，90号就可能全面退出四川市场。”中石油四川销售分公司的相关负责人表示。
- 2011年10月10日据新华网10月9日消息，加拿大石油和天然气生产商日光能源公司9日宣布，已与中国石化集团国际石油勘探开发公司达成协议，后者将以22亿加元(约合21.3亿美元)收购该公司所有普通股
- 2011年10月10日预计未来几个季度中小企业的民间借贷违约率会上升，估计银行业小企业不良贷款将相应增加1550亿元
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