湖南耒阳市矿征办55人集体贪污案一审宣判 2011年10月10日 矿征办原主任、党组书记罗煦龙犯贪污罪、受贿罪和巨额财产来源不明罪被石鼓区法院判处有期徒刑20年，剥夺政治权利两年，并处没收个人财产人民币50万元

节后首个交易日国内现货金银近全线收涨 2011年10月10日 受外围市场影响，10日国内现货黄金几近全线收涨，白银全线收涨