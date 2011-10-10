- 2011年10月10日建行浙江省分行将对温州地区的信贷规模重点倾斜，对生产经营正常的企业不抽贷、不压贷
- 2011年10月10日中央汇金公司自10月10日起已在二级市场自主购入工、农、中、建四行股票，并继续进行相关市场操作。
- 2011年10月10日今年9月初，欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织检查组因不满希腊履行承诺的状况，离开希腊，第六笔贷款发放受阻。欧元区财政部长会议本月4日宣布，是否发放第六笔贷款推迟至11月初决定。
- 2011年10月10日英国汤普森航空公司7日成功推出了首个由英国机场始发的“地沟油航班”。汤普森航空公司客户服务部经理卡尔·吉辛接受采访时说：“能成为航空业内率先开通生物燃料航班的公司之一，我们深感自豪。
- 2011年10月10日日本新闻网评论称，玄叶此次东南亚之行，是为了日本首相野田佳彦11月访问东南亚与相关国家签署合作协议做准备。这也意味着，日本准备全面介入南海主权问题。
- 2011年10月10日温州最大的眼镜企业浙江信泰集团董事长胡福林在9月“出逃”后，日前已经回国谈判企业重组事宜。
- 2011年10月10日10月5日上午，“华平号”和“玉兴8号”两艘搭载13名中国船员的商船在湄公河金三角水域遭遇枪击事件，致使13人遇难
- 2011年10月10日9日晚，数千名埃及科普特基督徒因不满一座教堂遭到疑似伊斯兰教极端分子纵火袭击在首都开罗举行示威活动，并随后与警方发生暴力冲突，造成至少24人死亡，超过200人受伤
- 2011年10月10日有关人士说，一些媒体引用数据时忽略了统计范围和对象 有市民认为，只要从常理上想一想，就知道结论明显不靠谱。
- 2011年10月10日10月份将有56家上市公司的限售股份解禁，解禁数量约为60.82亿股，解禁市值约578.62亿元
- 2011年10月10日今日两市沪深股市双双高开，随后大盘震荡下挫并翻绿，由于地产、银行、石油等权重板块走势低迷，拖累股指，临近午盘，两市探底回升，午后各板块纷纷走弱，保险股涨幅收窄，房地产股跌幅超3%，拖累沪指盘中再创近期新低
- 2011年10月10日依靠强大的营销能力，从2010年以来，嘉实基金在成立的10只新品身上，总计募集金额高达264亿元，仅次于银行系基金公司工银瑞信
- 2011年10月10日中国平安董事长马明哲一直梦想将打造“大金控”集团，拥有金融全牌照，其中将保险、银行与投资列为拉动平安快速发展的三驾马车。
- 2011年10月10日清科研究中心数据显示，2011年三季度共有61支可投资于中国大陆的私募股权投资基金完成募集，基金数量为上季度及去年同期的2.18倍和2.65倍，打破单季募集到位基金数量最高纪录
- 2011年10月10日上海市国资委公布的数据显示，今年以来上海国资资产证券化超过300亿元，证券化率比年初提高4个百分点，达到34.5%
- 2011年10月10日哥伦比亚总统桑托斯在9月底表示，哥伦比亚反对巴勒斯坦加入联合国。
- 2011年10月10日本周周三，证监会将召开会议，审核四家公司的首发申请
- 2011年10月10日今年前8月，保险行业原保险保费收入超过10070亿元，其中，财产险原保险保费收入达到3082亿元，继续保持了快速增长态势，同比增长达17.19%；而人身险原保险保费收入仅为6988亿元，同比下降6.45%。
- 2011年10月10日日光能源公司是中间油品和液化天然气生产商，在加拿大西部拥有高品质油气资产
- 2011年10月10日今年以来随着资本充足率等监管指标达标压力加大，银行融资压力依然存在。在股市低迷、融资难度大的情况下，银行纷纷将目光转向了发债。
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