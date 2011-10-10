通用电气联手日产开发汽车充电技术 2011年10月10日 通用电气和日产已经确定两大重要研究领域：一是涉及如何将电动车融入家庭和建筑；二是研究电动车充电原理，以及将来上百万辆电动车使用时对电网带来的影响

大公将摩洛哥国家信用评级展望调至负面 2011年10月10日 大公表示，摩洛哥政治、经济存在的体制性和结构性弱点由于欧美债务危机的打击而更显突出，导致政府财政状况有恶化趋势，偿债能力的可持续性面临下降前景