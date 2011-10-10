- 2011年10月10日辛亥革命的意义没那么大，辛亥革命也不像我们想象的那么美好，它恰恰是二十世纪大混乱的开端。如果没有辛亥革命，如果当时按照预备立宪大纲加快改革，在皇权不受挑战的情况下，社会还能够有序地前进。
- 2011年10月10日通用电气和日产已经确定两大重要研究领域：一是涉及如何将电动车融入家庭和建筑；二是研究电动车充电原理，以及将来上百万辆电动车使用时对电网带来的影响
- 2011年10月10日对于业绩表现的差异，基金分析人士认为，量化投资在中国依然存在"水土不服"的现象。除少数表现优异的量化基金外，其他产品可能需要根据A股的运行规律调整自己的数量模型。
- 2011年10月10日香港证监会新任行政总裁欧达礼指出，至今没有迹象显示香港股市近日下跌是由于卖空活动所致，证监会将会采取果断措施遏止任何操纵或滥用卖空交易的行为。
- 2011年10月10日大公表示，摩洛哥政治、经济存在的体制性和结构性弱点由于欧美债务危机的打击而更显突出，导致政府财政状况有恶化趋势，偿债能力的可持续性面临下降前景
- 2011年10月10日默克尔和萨科齐一致强调，两国已决定在必要时保障银行业的资本结构调整。默克尔说：“我们知道自己的责任。”萨科齐则强调，他与默克尔在给欧洲银行注资问题上观点“完全一致”
- 2011年10月10日通知要求加强农超对接和农批对接，引导大型连锁超市赴主产区直接采购，“农超对接”企业要在超市门店设立专柜，扩大马铃薯销售
- 2011年10月10日节后首个交易日，今日两市沪深股市双双高开，随后大盘震荡下挫并翻绿，由于地产、银行、石油等权重板块走势低迷，拖累股指，沪指再创14个月以来新低。临近午盘，两市探底回升，但市场做多动能短期难以恢复，半日成交仅227亿
- 2011年10月10日一卡通并非实名制不存在个人隐私问题，只有卡的出行记录没有个人记录。对于网友提出的允许用户在网站设置查询密码的建议，工作人员称暂不考虑
- 2011年10月10日
- 2011年10月10日农业部要求，各地有关部门力争到“十二五”末，确保新发农业植物疫情不蔓延危害，已有疫情不暴发成灾，总体危害损失控制在3%以内
- 2011年10月10日北京、河北、山西、辽宁、吉林、江苏、浙江、福建、山东、广西、重庆、四川、陕西、甘肃、宁夏等15省(自治区、直辖市)开工套数超过全年目标任务
- 2011年10月10日
- 2011年10月10日住建部称，截至9月底，全国城镇保障性住房和棚户区改造住房已开工986万套，开工率98％。
- 2011年10月10日公安机关掌握了犯罪嫌疑人的基本情况。犯罪嫌疑人系一名30-40岁左右的男子，体形偏瘦，右手食指受伤，戴一副黑边透明眼镜，身穿深色乔丹牌运动外套，深蓝色牛仔裤，白色网状旅游鞋
- 2011年10月10日这些纸被当地的纸品厂当做原料生产餐巾纸，卖给各大餐馆，成了顾客擦嘴巴的餐巾纸
- 2011年10月10日据悉，法国最大的五家银行已准备接受政府100亿-150亿欧元的注资，这是欧元区迫使区内银行充实资本金计划的一部分。
- 2011年10月10日2011年7月底，已追回2.01亿元节能减排违规资金。
- 2011年10月10日保障和改善民生要与经济社会发展阶段和水平相适应，既要尽力而为，又要量力而行。既要尽力解决当前必须解决和能够解决的民生问题，最大限度地满足人民群众的需求
- 2011年10月10日全球股市卖空交易创至少5年来最大增幅，看跌中国股票的交易触及4年高点
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