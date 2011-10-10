- 2011年10月10日9月PMI指数升幅大幅低于历史均值，显示经济增长下行风险有所增加，但是在目前风险尚不明确的情况下，近期出现政策转向的可能性仍然不大
- 2011年10月10日如果中国经济每年都可以保持8%至9%的增速，地方政府债务、不良贷款、房地产市场调整以及影子银行体系等等一系列问题就都可以控制
- 2011年10月10日目前使用生物燃油的成本可能是普通航空燃油的五到六倍
- 2011年10月10日第三季度私募股权（PE）投资案例数量相比上季度基本持平，投资规模小幅增长，相比去年同期，投资活跃度有所下降
- 2011年10月10日无论是专业投资者还是个人投资者，希望通过抓住行业轮动来获取超额收益，能够实现的概率是少之又少的。作为一般的投资者，如果能深入把握一些个股的基本面趋势，经过一段时间，应该有望取得不错的收益
- 2011年10月10日继北京市地方税务局原副巡视员任依娜、市地税局计划财务处原副处长彭英斌、市地税局票证管理中心原主任刁维列落马后，北京市地方税务局原党组书记、局长王纪平因涉嫌贪污1047万元、受贿435万元，于日前被公诉
- 2011年10月10日花旗认为未来十年中国经济增长速度不会跌破5%，即便在最糟糕的情况下，经济低迷也不会持久，因为中国政府可以通过支出提振国内需求。
- 2011年10月10日韩国国民年金公团和科威特投资局等领先投资者已全部抛出所持“两房”债务
- 2011年10月10日10月10日报道，为防止欧债危机恶化成全球金融危机，国际货币基金组织（IMF）正准备开出新药方。根据拟定的方案，IMF将可提供再遭惠誉降评的西班牙和意大利共500亿美元短期信用贷款。
- 2011年10月10日IMF正在起草一项提议，准备为各国政府提供新的短期信贷额度，以防全球金融危机蔓延。此外，IMF正研究发债集资，加大“弹药库”救助财困国。
- 2011年10月10日卡梅伦呼吁德国和其它国家接受其作为欧元成员国的“集体责任”，并增强欧元区4400亿欧元（合5890亿美元）纾困基金的火力，以阻止金融危机从希腊蔓延到其它国家
- 2011年10月10日由于经营成本上涨扼杀利润，小企业吃“老本”艰难维持，融资难加重小企业生存危机，小企业对政策支持需求迫切
- 2011年10月10日财政部将在10月份将代理招标355亿元地方债。
- 2011年10月10日10月10日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.3586元。
- 2011年10月10日国营金融机构KDB正与汇控(0005)洽商，收购汇控的韩国零售银行业务。KDB上月已表示有意收购汇控在当地的分行及零售融资业务，而汇控也抱正面回应。报道引述消息人士指，双方意向合拍，有关交易的讨论亦发展得很快
- 2011年10月10日货币政策的调整要以经济发展为转移，尽管目前经济发展出现了下滑趋势，而且明年上半年比今年下半年下滑会更加明显，但只要经济下滑不到危及就业增长的程度都是可以容忍的
- 2011年10月10日特别是在工伤风险较高的采掘、制造、建筑业中，参加工伤保险的比例分别为58.4%、48.9%和25.1%，远未达到《工伤保险条例》规定的全部参保要求
- 2011年10月10日延宕将近1年半的比利时筹组新政府“闹剧”有望画下句点，立场南辕北辙的各政党8日终于就中央权力如何下放的关键问题达成协议，并希望能于10月17日前签署筹组新政府协议
- 2011年10月10日各地公安机关要紧紧抓住突出问题、重点环节，特别是长途客车安全监管，落实好8项措施
- 2011年10月10日，今年前三个季度，A股共有565位高管增持，其中净增持的有447位。仅9月份，上市公司高管增持自家股票便达到85人次，同时有近半数高管在增持后一个月内获得超越大盘（沪深300指数）的收益，甚至获得了正收益
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