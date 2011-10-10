- 2011年10月10日抗议者被打及其尸体的照片与视频在埃及国内网络上一出现就招来大量愤怒的评论，网友们纷纷拿此次冲突与前总统穆巴拉克时期的镇压活动相比
- 2011年10月10日浙江省政府10月9日召开全省金融支持中小企业发展工作会议，学习贯彻温家宝总理视察浙江时的重要讲话精神，部署落实搞好金融服务、规范民间借贷、支持中小企业健康发展的一揽子举措。
- 2011年10月10日发改委已经明确了市场此前推测的成品油价格机制改革方向，即：将调价周期缩短为10-14天，缩小移动变化率幅度，更多地参照诸如“WTI”等更具代表性的国际油价
- 2011年10月10日1911年10月11日，湖北军政府成立。革命党人迫黎元洪就任都督。由张廷辅、蔡济民等组成谋略处，筹划军政事宜。决定废“宣统”年号，用黄帝纪元，改国号为“中华民国”
- 2011年10月10日自从2008年拒绝微软收购以来，杨致远的影响力日益减退。此前，有媒体报道阿里巴巴有意向收购雅虎。
- 2011年10月10日萨利赫在讲话中说：“我拒绝权力，并将在未来数天内放弃权力。”但他表示不会将权力交给反对派
- 2011年10月10日今冬女兵征集对象为普通高中应届毕业生和全日制普通高等学校应届毕业生及在校生。同等条件下，优先征集高中应届毕业生、2011年新入高校就读的学生入伍
- 2011年10月10日据香港《苹果日报》报道，联交所资料显示，美资基金T. Rowe Price Associates加入水泥股捞底行列，于9月30日以均价5.344元，增持568.4万股山水水泥(691)，持股量由4.86%增至5.06%
- 2011年10月10日默克尔和萨科齐强调，希腊是欧元区的一员。两人均对斯洛伐克11日通过欧洲金融稳定工具扩大方案，以使其迅速生效持乐观态度
- 2011年10月10日大盘已经从年初的2800多点，跌至9月底的2359.22点，跌去了大约450点，跌幅逼近16%。一向被认为 “靠天吃饭”的公募基金难有作为，前三季度偏股型基金(今年之前成立)全军覆没
- 2011年10月10日另一位船主郭志强表示介绍：“这2艘船是运输船，前往泰国。”船上的毒品并不是船员所有。
- 2011年10月10日上海市静安区法院9日以利用非公开信息交易罪，对原光大保德信投资总监许春茂作出一审判决，判处许春茂有期徒刑3年，缓刑3年，并处罚金210万元。许春茂退缴的赃款予以没收
- 2011年10月10日今年以来，债市的低迷不仅令普通债券型基金连连下挫，就连一向令人称道的封闭式运作的债券型基金（不含分级债基）也陷入被人折价甩卖的境遇
- 2011年10月10日《超跌反弹动能积聚 A股节后行情可期》等12则
- 2011年10月10日各级党委、政府和有关部门要充分认识到中小企业不可替代的地位和作用，认识到全省中小企业发展的主流和基本面是好的，认识到相关问题的敏感性和解决这些问题的紧迫性
- 2011年10月10日对借助黑恶势力暴力讨债、非法拘禁违法行为从严打击；对企业主转移隐匿资产、恶意欠薪逃匿并造成后果的，要依法查处；同时，对银行等金融机构工作人员违法发放贷款、收受贿赂和高利转贷的，也将依法予以打击
- 2011年10月10日中国北车(601299)今日公告，鉴于资本市场环境发生变化，经公司与保荐机构协商，同意终止实施非公开发行A股股票的事项，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东实施配股，此次配股募集资金总额不超过71亿元
- 2011年10月10日温州270多家担保公司已几乎集体处于歇业和半歇业状态。“现在担保公司基本上只收款，不放贷。”担保公司一直在温州民间资本链条中充当着桥梁角色
- 2011年10月10日三季报披露大幕即将拉开，中小板公司歌尔声学、华昌化工以及创业板公司乐视网将于10月11日率先披露。有市场专家表示，在导致市场疲弱的负面因素没有实质改变前，上市公司三季报很难对市场有显著性改观。
- 2011年10月10日重庆相关部门已依法对沃尔玛重庆涉案门店作出没收违法所得，并处违法所得五倍罚款约269万人民币，停业整顿15日的行政处罚
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