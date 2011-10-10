也门总统再提交权 反对派拒绝买账 2011年10月10日 萨利赫在讲话中说：“我拒绝权力，并将在未来数天内放弃权力。”但他表示不会将权力交给反对派

美资基金抄底水泥股 增持山水水泥 2011年10月10日 《财经》综合报道 据香港《苹果日报》报道，联交所资料显示，美资基金T. Rowe Price Associates加入水泥股捞底行列，于9月30日以均价5.344元，增持568.4万股山水水泥(691)，持股量由4.86%增至5.06%