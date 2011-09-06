俄发现干细胞疗法对慢性下肢缺血有效 2011年09月07日 参加这一研究的专家马斯利亚纽克指出，这种干细胞疗法的实质是让缺血病患部位自行实施血管分流术，该项目所取得的进展可促进用生物技术治疗人类血管疾病的研究

日本研究人员发现与急性胰腺炎有关的基因 2011年09月07日 急性胰腺炎很容易发展成为重症，会引起多脏器衰竭和败血症，死亡率达到60%。在急性胰腺炎发病过程中，存在一种自我消化的现象，即胰液中消化酶的功能异常升高，损伤患者自身的胰腺组