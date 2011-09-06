- 2011年09月07日参加这一研究的专家马斯利亚纽克指出，这种干细胞疗法的实质是让缺血病患部位自行实施血管分流术，该项目所取得的进展可促进用生物技术治疗人类血管疾病的研究
- 2011年09月07日急性胰腺炎很容易发展成为重症，会引起多脏器衰竭和败血症，死亡率达到60%。在急性胰腺炎发病过程中，存在一种自我消化的现象，即胰液中消化酶的功能异常升高，损伤患者自身的胰腺组
- 2011年09月07日据港交所9月6日公告，全国社会保障基金理事会8月31日减持中国银行H股3500万股，9月5日，全国社会保障基金还减持了工商银行H股3500万股，社保基金的减持并非仅仅针对中国银行，而是对整个银行业的风险担忧
- 2011年09月07日汇丰公布最新的季度基金经理人调查，尽管美国信贷评级被下调后出现市场抛售，63%受访的环球基金经理依然看好股票在2011年第三季的表现
- 2011年09月07日《正回购“双刃剑”出鞘 资金面担忧渐散》等12则
- 2011年09月06日9月6日，尼日利亚央行行长Lamido Sanusi在北京表示，将把该国5%到10%的外汇储备转换为人民币
- 2011年09月06日沈建光表示，随着物价、房价、出口及经济明显降速三重拐点的陆续降临，四季度可能出现政策拐点。
- 2011年09月06日英国向的黎波里派遣外交人员，是英国在与“新利比亚”加强关系的努力中迈出的另一大步，也反映出利比亚“全国过渡委员会”在促进的黎波里稳定和恢复安全方面取得了成功
- 2011年09月06日意大利政府为应对财政危机，决定削减政府开支，提高课税，因而引起民众强烈反弹，总理贝卢斯科尼的支持率也跌至历来新低
- 2011年09月06日市长约翰逊5日出席“9·11”恐怖袭击纪念雕像揭幕仪式时说：“只有我们和我们的孩子铭记和正确理解‘9·11’事件，我们才能确保同样事情不会再次发生”
- 2011年09月06日针对德国的弃权是否使奥巴马总统感到不快的问题，美国国家安全委员会女发言人凯特琳·海德恩回答：“总统把德国看作是我们最亲密的盟友之一。”她还表示，奥巴马总统与默克尔总理有良好的私交
- 2011年09月06日交通银行发布8月宏观数据预测报告，预测8月份新增贷款为5000亿。
- 2011年09月06日中东分析家伊萨德尔·阿玛尼（Issandr El Amrani）说，这种混乱表明，穆斯林应该开始使用更科学的方法确定伊斯兰月的起始时间
- 2011年09月06日穆萨维出生在法国，但因为肤色而不被这个国度所接受。他是在谩骂与嘲笑声中长大的。“他暗恋上了一个想见而又不能见的白人女孩……那些伊斯兰主义者和极端分子一定是发现并利用了我儿子内心的愤恨”
- 2011年09月06日机构认为通胀反复的原因有二，一是基期因素，二是季节性涨价因素。
- 2011年09月06日这位70岁的政治家还认为，希拉里是奥巴马内阁中“最有能力的官员之一”，猜测一下她当了总统的情形“很有趣”
- 2011年09月06日生猪收购价月底已达到1020元／50公斤的历史最高价位，并且这种上涨态势仍在继续。
- 2011年09月06日这是克罗克在9·11事件十周年之际接受媒体采访时作出的表态
- 2011年09月06日尽管世界仍面临恐怖袭击的威胁，“但再次发生与9•11相同规模和复杂程度恐怖袭击的可能性已经不存在了”
- 2011年09月06日自从本年度3月开赛以来，来自世界各地的12位选手已经在智利复活节岛、墨西哥、希腊、法国、意大利和美国波士顿进行了比赛，最后一次角逐在乌克兰的雅尔塔举行
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