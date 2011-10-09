利比亚当局武装占领苏尔特两处战略要地 2011年10月09日 连日来，利执政当局武装和卡扎菲残余势力继续在苏尔特展开激战。当局武装人员法拉吉说，卡扎菲残余势力在苏尔特城内部署了许多狙击手，并不断用迫击炮还击，对当局武装造成严重威胁

叙外长警告不要承认全国委员会 2011年10月09日 穆阿利姆在与来访的美洲玻利瓦尔联盟外长代表团联合举行的联者会上说：“我们将对承认非法的‘叙利亚全国委员会’的国家采取严厉措施”

我驻泰使馆官员称泰警方正调查我船员遇袭事件 2011年10月09日 10月5日上午，“华平号”和“玉兴8号”两艘商船在湄公河金三角水域遭遇袭击。经多方核实，“华平号”上有6名中国船员，5人遇难，1人失踪；“玉兴8号”上有7名中国船员，6人遇难，1人失踪

拉德万斯卡夺中网女单冠军 11连胜成亚洲双冠王 2011年10月09日 波兰姑娘拉德万斯卡在9日进行的中网女单决赛中以7：5、0：6和6：4战胜德国选手佩特科维奇

贝尔迪赫逆转夺中网男单冠军 2011年10月09日 再次和中网冠军擦肩而过的西里奇虽然微笑地接受了失利，但他的失望之情依旧溢于言表，“第二盘我本有机会拿下比赛，但却错失了。我的体力一直没有问题，只是心理出现了波动，很遗憾今天输了球”

局势动荡使一些中东国家经济遭受重创 2011年10月09日 从去年年底开始，突尼斯率先发生社会动荡和政府变革，然后蔓延到埃及、利比亚、也门、叙利亚等国。这场出乎许多人意料的动荡将对这些国家经济产生何种长期不利影响，也很值得关注

美国硅谷一周动态（10月2日至8日） 2011年10月09日 美国硅谷一周动态

国际财经一周大事预报（10月10日-16日） 2011年10月09日 国际财经一周大事预报