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2011年10月09日
连日来，利执政当局武装和卡扎菲残余势力继续在苏尔特展开激战。当局武装人员法拉吉说，卡扎菲残余势力在苏尔特城内部署了许多狙击手，并不断用迫击炮还击，对当局武装造成严重威胁
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2011年10月09日
穆阿利姆在与来访的美洲玻利瓦尔联盟外长代表团联合举行的联者会上说：“我们将对承认非法的‘叙利亚全国委员会’的国家采取严厉措施”
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2011年10月09日
10月5日上午，“华平号”和“玉兴8号”两艘商船在湄公河金三角水域遭遇袭击。经多方核实，“华平号”上有6名中国船员，5人遇难，1人失踪；“玉兴8号”上有7名中国船员，6人遇难，1人失踪
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2011年10月09日
波兰姑娘拉德万斯卡在9日进行的中网女单决赛中以7：5、0：6和6：4战胜德国选手佩特科维奇
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2011年10月09日
李娜领军的6朵中国“金花”在女单比赛中仅由郑洁取得1场胜利，这样惨淡的战绩，对于近些年步步提高的中国女单来说并不算理想
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2011年10月09日
再次和中网冠军擦肩而过的西里奇虽然微笑地接受了失利，但他的失望之情依旧溢于言表，“第二盘我本有机会拿下比赛，但却错失了。我的体力一直没有问题，只是心理出现了波动，很遗憾今天输了球”
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2011年10月09日
杨文英说，肠促胰素ＧＬＰ-1（胰高血糖素样肽1）是胃肠道中一种可以刺激胰岛素分泌的激素。2型糖尿病患者的这种激素均有不同程度的受损，诺和力模拟了人自身分泌的ＧＬＰ-1
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2011年10月09日
“占领”活动反映了美国目前一种较为普遍的社会心理和“求变”思潮。美国当政者似应倾听来自社会特别是草根阶层的声音，反思利益影响决策的机制
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2011年10月09日
从去年年底开始，突尼斯率先发生社会动荡和政府变革，然后蔓延到埃及、利比亚、也门、叙利亚等国。这场出乎许多人意料的动荡将对这些国家经济产生何种长期不利影响，也很值得关注
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2011年10月09日
距离苏尔特市约20公里的这家战地医院位于一座废弃的建筑物内，不足20平米的大厅里摆满病床，上面躺着从前线运来的伤员，他们几乎都有着年轻的面孔。旁边两个房间里，医护人员正忙着给一些重伤员做简单的手术
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2011年10月09日
今年10月10日是第20个世界精神卫生日。今年世界精神卫生日的主题是“对精神卫生进行投资”
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2011年10月09日
美国硅谷一周动态
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2011年10月09日
自今年5月美军击毙“基地”组织头目本·拉丹以来，美巴关系日趋恶化，特别是双方围绕“哈卡尼网络”的争执相持不下
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2011年10月09日
来自北卡罗来纳州阿什维尔的示威者莱斯利·博伊德对记者说，她和多名示威者试图进入博物馆，但还没有进去，保安人员就向她们喷辣椒水喷雾，并猛推她们。在暂时驱散示威者后，保安人员立刻锁闭博物馆大门
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2011年10月09日
刚刚过去的“十一”长假期间，上海举行的一个大型假日楼市展吸引了10余万观众。而作为展会的一部分，同期举行的“2011上海金秋·海外置业展”显得格外引人注目
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2011年10月09日
国际财经一周大事预报
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2011年10月09日
重庆工商部门依法对涉案门店没收违法所得，并处违法所得五倍奉269万元，从即日起实施15天的停业整顿
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2011年10月09日
当日，该公司还公布了配股方案，即计划按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，募集资金总额不超过71亿元
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2011年10月09日
2011年10月5日上午，“华平号”和“玉兴8号”两艘商船在湄公河金三角水域遭遇袭击。经多方核实，“华平号”上有6名中国船员，5人遇难，1人失踪；“玉兴8号”上有7名中国船员，6人遇难，1人失踪。
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2011年10月09日
【《财经》综合报道】 俄新网报道称，俄罗斯外交部副部长米哈伊尔•波格丹诺夫接受俄新社采访时表示，莫斯科可能成为叙利亚当局与反对派的谈判场地。其中一支反对派代表(所谓“叙利亚境内反对派”)将于10日抵达莫斯科，11日访问俄罗