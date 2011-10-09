- 2011年10月09日10月8日，约5万名叙利亚反对派人士8日集聚在叙利亚北部城市卡米什利的街头，参加反对派领袖玛莎勒•塔莫的葬礼，哀悼活动最终成了一场大规模的示威游行。
- 2011年10月09日【《财经》综合报道】 据新华网消息，国家人口计生委9日发布的《中国流动人口发展报告2011》显示，新生代农民工受教育水平明显提高，大学生所占比例超过5%。他们与农村生活渐行渐远，对融入城市有着更强烈的意愿和新的诉求。
- 2011年10月09日国务院安全生产委员会办公室日前通报指出，造成12人死亡的湖南邵阳“9·9”重大水上交通事故暴露出部分地区水上交通安全生产工作存在诸多薄弱环节和问题。
- 2011年10月09日浙江警方近日向社会发布预警信息，要求市民谨防非法集资风险。
- 2011年10月09日风险评级为一级和二级的理财产品，单一客户销售起点金额不得低于5万元人民币；风险评级为三级和四级的理财产品，单一客户销售起点金额不得低于10万元人民币；风险评级为五级的理财产品，单一客户销售起点金额不得低于20万元人民币
- 2011年10月09日截至今年6月底，德克夏银行集团持有的希腊等欧元区重债国债券规模高达950亿欧元，导致资金链断裂
- 2011年10月09日推高香港通胀。阿克曼认为，香港与美国的经济周期已经不一致，若再跟随美国的货币政策，维持低息环境已经不适用于香港。他表示，从某种程度而言，香港唯一的错误是目前所留下的联系汇率制度
- 2011年10月09日2011年第三季度全球共有284宗IPO，集资总额285亿美元。相比第二季度383宗IPO，集资总额656亿美元。第三季度IPO数量下降了26%，集资总额则减少57%
- 2011年10月09日金融机构发生重大亏损、单笔贷款损失超过贷款总额1%、发生重大案件、高级管理人员变更等事项，须立即或提前报告人民银行
- 2011年10月09日
- 2011年10月09日要想在市场上买到百分之百的纯蜂蜜几乎不太可能，能够达到70%的纯度就不错了
- 2011年10月09日分析人士认为，虽然A股恐仍将持续节前的低迷走势，但前期股市对负面因素已经过度反应，四季度有望伺机反弹
- 2011年10月09日中长期看，向上的概率大，估值见底的可能性在加大。与此同时，也有个别投资总监极度看空股市
- 2011年10月09日节后首个交易周(10月10日至14日)两市共有19家公司共计28.97亿解禁股上市流通，解禁市值近286亿元，目前计算为年内适中水平
- 2011年10月09日最近，在安徽，厦门等不少地方，又出现了加柴油难的情况。
- 2011年10月09日刚刚过去的三季度，A股在“内忧外患”下黯然落幕，基金也无可避免地损失惨重。虽然大盘下跌、基金尽损严重打击投资者信心，但仍有超过70%的偏股型基金采取了加仓操作，似乎已开始积蓄反攻力量
- 2011年10月09日9日零时，北京市小客车指标申请人数已突破74万人，相比上月再增2万余人。其中，3月份“弃号”将回摇号池。
- 2011年10月09日跟踪国际大宗商品价格走势的CRB指数全月大跌逾13%，国内市场跟踪绝大多数上市商品平均价格表现的商品综合指数也下挫10%，双双创下2008年10月份以来的单月最大跌幅
- 2011年10月09日过渡委表示，只要攻下苏尔特，他们就会宣布利比亚全国得到解放，纵使卡扎菲本人仍然在逃。
- 2011年10月09日北京市预防腐败局已于今年7月份正式成立，目前挂牌仪式还没有正式举行，但相关工作已经展开，其领导班子成员也已配备
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