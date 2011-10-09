专家称印度不应抵制人民币国际化 2011年10月09日 美国彼得森国际经济研究所资深印裔研究员苏勃拉曼尼亚认为，与中国贸易关系的任何加深都符合印度的利益，因为这有助于使双边紧张关系最小化。

审计署对钢铁产业振兴规划落实情况进行审计调查 2011年10月09日 从今年6月起，审计署统一组织三个特派员办事处分别对宝钢等三家钢铁企业进行专项审计调查。目前，各项审计调查工作正在现场进行当中，现场审计调查工作近期将结束