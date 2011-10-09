- 2011年10月09日英国议员们要求布莱尔交代与卡扎菲私下会面的所有细节。此前，英国《星期日电讯报》曾披露，自从卸任首相后，布莱尔至少六次与卡扎菲私下会面，其中至少有两次布莱尔是乘坐卡扎菲政权埋单的专机飞往的黎波里
- 2011年10月09日调查发现，目前中国和印度除住房之外可支配资产超过10万美元的家庭数量分别为300万户左右，而美国则高达3100万户。这意味着虽然经济飞速增长在中国和印度催生了大量超级富豪，但是普通大众的富裕程度并没有显著提高。
- 2011年10月09日比利时看守内阁总理勒德姆表示，目前已经和法国总理弗朗索瓦·菲永就为明天最后一个阶段的协商达成一致，并做好了准备。商谈将在布鲁塞尔举行，卢森堡政府也将参加会谈。
- 2011年10月09日朝中社说，韩国敌对势力不计后果的做法，是对朝鲜的污蔑。朝韩双方正站在“对话与对抗、和平与战争的十字路口”，“北方再次提醒南方，朝鲜人民和军队将被迫采取实际行动还击不断的战争挑衅。”
- 2011年10月09日2011年第三季度，中国并购市场无论是交易完成规模还是案例数量都大幅增加。已完成交易案例数量为575起，其中披露金额的案例487起，环比下降2%；披露金额1888.9亿元，环比上升33%
- 2011年10月09日戴德梁行发表的最新一期报告追踪环球新资金直接购买房地产的情况，并介绍目前市场的新机遇，亚太区的新筹得资金则较上次统计时跌12%至910亿美元
- 2011年10月09日美国彼得森国际经济研究所资深印裔研究员苏勃拉曼尼亚认为，与中国贸易关系的任何加深都符合印度的利益，因为这有助于使双边紧张关系最小化。
- 2011年10月09日日本脑炎疫情肆虐北方省东部地区，过去两个月已传4480例感染，几乎达到去年同期的两倍，夺走至少376名儿童性命。其中，疫情最严重的戈拉克普尔县，今年已有超过300名儿童死亡。
- 2011年10月09日辛亥革命以来的一百年，中国颠颠簸簸，走得确实很辛苦。我个人理解，固然这中间有多次政府的转换，也有外部的侵犯（如八年抗战），整体来看，中国仍然在做连续工作。一百年的路是“正反合”的过程，是辨证式的进展，中国未来还有很长
- 2011年10月09日陈晓华同时还称，发展农作物的转基因技术，是“一项重要的战略选择”，中国会坚持推进。
- 2011年10月09日从今年6月起，审计署统一组织三个特派员办事处分别对宝钢等三家钢铁企业进行专项审计调查。目前，各项审计调查工作正在现场进行当中，现场审计调查工作近期将结束
- 2011年10月09日通过这次危机可以看出，如果没有授权的欧洲财政政策当局来指导整个欧洲的财政、经济，欧元区只能进一步深陷债务危机，最终导致欧元崩溃
- 2011年10月09日投机只是表面现象，反映的是实体经济中缺少投资机会，经营实业越来越困难
- 2011年10月09日广东明确提出“十二五”时期广东仍要切实稳定低生育水平，到2015年全省常住人口总量控制在1.11亿人以内
- 2011年10月09日按照每公顷水稻产粮1．6万斤，每斤1．5元计算，每公顷水稻获毛利2．4万元，扣除1．3万元成本，每公顷水稻大约收入1．1万元。去年，刘贵夫种了30多公顷水田，年收入超过30万元
- 2011年10月09日英国政府这一高铁计划耗资80亿美元，大部分的线路在地下修建，届时乘客们只需15分钟就可以完成整个旅程。
- 2011年10月09日“雷纳”号10月5日在新西兰北岛东部陶朗阿港附近海域触礁。这艘货轮悬挂利比里亚国旗，长236米，装载2100只集装箱，运送木材、奶粉、肉类和鱼类。
- 2011年10月09日叶刘淑仪表示，除了看民望，也要了解向选委“拉票”的现实，必须得到足够提名才能参选，但她暂未有向商界拉票。
- 2011年10月09日预计到今年底，华西村销售收入将超过550亿元，向国家交税85亿元，年人均收入可达8.5万元
- 2011年10月09日每家银行跟客户签订按揭贷款合同条款不一样。部分银行合同中可能对利率采用一次性约定的方式，而部分合同包含利率适用根据政策的调整补充条款，因此不排除后者上调利率的可能
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富