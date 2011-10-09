- 2011年10月09日巴西央行今年初预计，巴西年内通胀水平将在8月份达到高点，之后呈下降趋势。在统计局公布9月份数据后，央行回应说通胀水平将从10月份开始下降。
- 2011年10月09日各大银行均表示，目前尚未接到取消存量房贷7折利率通知。
- 2011年10月09日中期来看，货币政策何时转向，则需要满足三个条件：即如果四季度通胀回落、房价拐点及出口增速降至个位数这三种情况相继出现，或将为货币政策由紧转松提供契机
- 2011年10月09日鉴于中国强大的人口结构特征和不断增加的聚合效应，人民币十年左右以后将成为国际储备货币
- 2011年10月09日这一放松应该只是微调式的、暂时性的和阶段性的（2011年4季度）。进入2012年之后，货币政策应该重新回归到稳健的基调，货币当局还需要进一步压低广义货币供应量M2的增长目标，并且在接下来的2-3年时间里保持这一方向不变
- 2011年10月09日自10月9日起，港府接受1967至1981年出生且持有有效香港永久性居民身份证的人士登记。而1966年或之前出生未登记的合资格市民，仍可登记
- 2011年10月09日她说，现在的国民党虽然倾向“大中国主义”，执政成绩令人不满，但国民党是参与台湾民主的竞争者，“我们可以包容国民党，可以包容中华民国政府，因为都是包容在台湾的观念里”。
- 2011年10月09日
- 2011年10月09日
- 2011年10月09日69.1%居民认为当前物价水平“高，难以接受”，较上季上升4.8个百分点；认为“可以接受”的居民比例为29.6%。此外，通胀预期依然强烈，47.1%居民认为未来3个月物价将“上升”
- 2011年10月09日9月28日至10月7日，全国铁路共发送旅客6728.2万人，同比增加370.8万人，增幅达5.8%。
- 2011年10月09日中国中冶的子公司中国第一冶金建设有限责任公司(下称中国一冶)被世界银行(World Bank)已经禁止未来三年参加世行合同竞标，原因是反贪调查人员认定该公司在孟加拉国一个缓解交通的项目上有欺诈行为。
- 2011年10月09日9月份首次公开发行股票(IPO)融资额出现明显降温，18家券商平均收入缩水近半。但新股发行市盈率却有增无减。
- 2011年10月09日TNS商业及金融主管Reg van Steen称，“真正令人惊讶的是，中国的富裕家庭数量超过了德国、法国和英国。”
- 2011年10月09日据测算，一年半来我国节能产品推广直接拉动消费需求1200多亿元，实现年节电225亿千瓦时，年节油30万吨，减排二氧化碳超过1400多万吨。
- 2011年10月09日发起这次游行活动的“停止战争联盟”声称，当天有5000人在伦敦市中心的特拉法加广场参加了此次反战游行。伦敦大都会警察则没有给出具体人数。
- 2011年10月09日广东省委书记汪洋日前做出批示，有关部门要转变观念，努力成为社会公益和社会慈善发展的助推者，而不是障碍。规范社会公益组织发展，重在监管，而不是把“人”挡在门外
- 2011年10月09日上市公司三季报的披露工作将于10月11日拉开序幕，至10月31日结束，华昌化工等三公司将率先公布业绩。
- 2011年10月09日“海豹”号核潜艇曾在2008年11月日本海海试期间发生氟利昂灭火系统事故，当时艇上有208人，20人死亡，其中17名非军人，21人受伤。
- 2011年10月09日面对欧美经济未有解决迹象，各地区对环球前景开始转趋审慎。逾22%香港企业预期，经济将延至明年下半年才能全面复苏。中国大陆企业有32%这么认为，新加坡是28%，全球比率为36%
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