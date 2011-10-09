中国举行纪念辛亥革命100周年大会 胡锦涛江泽民等出席 2011年10月09日

调查显示美国富裕家庭数量是中国或印度的10倍以上 2011年10月09日 《财经》综合报道 TNS商业及金融主管Reg van Steen称，“真正令人惊讶的是，中国的富裕家庭数量超过了德国、法国和英国。”