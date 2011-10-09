- 2011年10月09日里昂证券的民间借贷调研报告显示，温州民间未偿贷款总量可能高达8000亿元到10000亿元，由于一些本地企业开始破产，估计今年有10%—15%的未偿贷款将会变成坏账。
- 2011年10月09日162只券商集合理财产品中，仅有10只为正收益
- 2011年10月09日海外旅游也受日元持续走高的影响营业额增加了2.3%，达2459亿日元，6个月以来首次出现同比增长。另一方面，受福岛核事故的影响，外国人赴日旅游营业额仅为35亿日元，同比减少40.5%。
- 2011年10月09日在8月份，179个可统计账户中仅有36个账户取得了正收益，仅占20%。
- 2011年10月09日他表示，虽然美国银行业对于欧洲主权债务的风险敞口并非处于相对较高的水平，但美国国内金融体系的表现有赖于欧洲金融体系的稳健。
- 2011年10月09日妻子四十多岁，女儿二十岁左右，是昆明某大学在读学生，国庆放假回家，不幸与母亲一同遇害
- 2011年10月09日大盘连续暴跌之下，被称为“散户之王”的刘益谦也不得不收缩战线，甚至改换战场
- 2011年10月09日奥巴马在当天的每周例行讲话中向美国公众表示，美国经济本已十分脆弱，全球资本市场遭遇的挑战也给美国经济造成新的冲击，而这一法案能帮助美国经济避免陷入新一轮衰退。
- 2011年10月09日少林寺方丈室一位人士称此消息属典型无聊之举，很明显的造谣，不值得回应
- 2011年10月09日业绩卓越的商品基金经理认为，在全球经济放缓的背景下，投资者缺乏避险投资渠道，黄金将会继续走强
- 2011年10月09日事故造成35人死亡、20人受伤。35名事故死亡人员为14男、21女
- 2011年10月09日这款公交车呈深蓝色，以电能为动力，由铝、碳化纤维、玻璃纤维和聚碳酸酯等轻质材料建成，长15米、宽2.5米、高1.65米，外形类似一辆超长版“兰博基尼”跑车。
- 2011年10月09日2000年至2003年，随州下辖的广水市调离干部带走公车15辆；2003年至2009年，带走公车13辆，其中退回5辆
- 2011年10月09日夏季气温高，游泳人数多，一些游泳池未按相关卫生要求安装或未正常运行泳池水循环净水和消毒设备，导致泳池水质不能被有效循环净化；部分游泳池补水量、补水频率不够
- 2011年10月09日ChinaVenture投中集团统计显示，2011年第三季度，共有90家中国企业在全球各资本市场实现上市，总计融资达722.7亿元。多重利空因素冲击使得第三季度境内外IPO市场规模均萎缩到最近2年来的最低点
- 2011年10月09日欧洲的银行今年在处理完260亿欧元的贷款后正在加速资产出售。虽然400亿美元的规模远不及此前普遍预期的快速抛售，监管压力和欧债危机的深化仍迫使银行不得不接受更低的价格。
- 2011年10月09日PCAOB表示，如果不能与中国有关部门达成协议，将考虑使用美国国会赋予的手段
- 2011年10月09日此次游行队伍的领导者之一，卢卡斯-瓦斯克斯称，示威者寻求向华盛顿广场公园和炮台公园扩张，但他强调：“我们不会放弃自由广场”——示威者给祖科蒂公园起的新名字，那里有大约250人宿营。
- 2011年10月09日9月底，温州市政府向浙江省政府提交《关于要求申请金融稳定再贷款的请示》，由省政府出面，向人民银行申请金融稳定再贷款600亿元，专门用于支持温州银行机构增加对困难企业的融资规模，防止发生系统性风险，维护地方金融稳定
- 2011年10月09日据英国《每日邮报》10月8日报道，芬兰律师协会近日提议通过新的性骚扰法律，其中包括将女子在公共场合挑逗性地吃冰棒列为一种性骚扰行为。
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