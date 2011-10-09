三季度IPO市场下滑明显 海外融资降至冰点 2011年10月09日 ChinaVenture投中集团统计显示，2011年第三季度，共有90家中国企业在全球各资本市场实现上市，总计融资达722.7亿元。多重利空因素冲击使得第三季度境内外IPO市场规模均萎缩到最近2年来的最低点