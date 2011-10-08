- 2011年10月09日中石化集团办公厅相关负责人表示，在公司下发统一公司标识等的要求后，齐鲁公司的人刚好来京出差，在总公司下载标识后，顺便就在北京制作名片
- 2011年10月09日当局武装人员法拉吉说，他们8日继续对苏尔特发起进攻，但势头较前一天有所减弱。卡扎菲残余势力在苏尔特城内部署了许多狙击手，并不断用迫击炮还击，对当局武装造成严重威胁。
- 2011年10月09日也门全国各地从今年1月下旬起陆续发生反政府示威游行。海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）今年4月提出旨在化解也门国内危机的调解协议，其主要内容包括萨利赫将权力移交给副总统，并于30天内宣布辞职
- 2011年10月08日10月2日开始全国猪肉价格连续7天下降，目前价格已回落至国庆节前水平。与10月1日相比，10月8日，全国猪肉价格下降0．7％。
- 2011年10月08日梅德韦杰夫7日表示，叙利亚领导层应在国内进行改革，如果不能做到这一点，就将被迫下台。他说，俄罗斯和其它国家一样，希望叙利亚停止流血事件，并将这一立场传达给了叙利亚领导层。
- 2011年10月08日《文艺春秋》杂志称，信件目前由佐藤的女儿敦子保管。去年3月佐藤逝世后，保存在她家保险柜内的这些信件被发现。
- 2011年10月08日原广西壮自治区高级人民法院原副院长欧绍轩日前以受贿罪被判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
- 2011年10月08日我国将采取提供财政补助和税收优惠等10大措施，加大对喀什、霍尔果斯经济开发区的政策扶持力度，将这两个经济开发区建设成为我国向西开放的重要窗口和推动新疆跨越式发展新的经济增长点。
- 2011年10月08日10月8日，大连旅顺附近的亿达-蓝湾项目的在建停车库发生塌方。最新消息是，现在死亡人数已经增加到了7人。
- 2011年10月08日四大行总行暂未取消存量房贷7折利率，是否会取消7折优惠还得依据当时签订的房贷合同。
- 2011年10月08日汽、柴油供应价格每吨均降低300元，调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨8280元和7430元
- 2011年10月08日十一黄金周，中指监测的20个城市楼市总成交量同比下降44%，8个城市成交量跌幅在50%以上，其中深圳同比跌幅最大，达到90%。
- 2011年10月08日十一房展会平淡落幕，更加预示了10月份的楼市走向，对于买卖双方市场都已经不是依靠简单的降价就可以解决的问题，可谓金九不再，银十难现
- 2011年10月08日消费者之所以出现误解的原因，主要是由于成品油价格形成机制和调价操作办法比较复杂
- 2011年10月08日金融风暴引发房地产泡沫爆破，市场及商界反应过大，令香港政府停止了很多政策，土地储备工作处理不妥当。
- 2011年10月08日浙江嘉兴海宁长安镇原征迁办主任庄姚剑因收受财物76.6万元人民币，日前被浙江海宁法院判处有期徒刑11年半；剥夺政治权利1年，并没收财产15万元；违法所得76.6万元，予以没收。
- 2011年10月08日调价后，有关部门已明确要求中石油、中石化、中海油公司继续发挥企业内部上下游利益调节机制作用，缓解炼油企业困难，做好成品油生产和调运的衔接，优化产品结构，保证市场供应；并加强综合协调和应急调度
- 2011年10月08日油价下调对于通胀的直接影响是很小的，如果成品油价格下调10%，反映到CPI数据中只会相应的下降0.1%，因此下调成品油价格对于CPI的影响并不大。但这对于控制通胀确实是个有利的因素，在能缓解输入性通胀对国内压力的同时，也能间接的
- 2011年10月08日由于目前国内成品油市场体系不完善，政府仍需对成品油价格进行必要监管，为不断推进成品油价格改革的市场化进程，保障市场供应，国家将在现行体制机制框架内围绕缩短调价周期，加快调价频率，改进成品油调价操作方式
- 2011年10月08日国内最近一次成品油价格下调在去年的6月。此后，国内汽柴油价格连续四次上调，此次下调前已达到历史最高水平。
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