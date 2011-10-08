利比亚当局武装放缓进攻苏尔特 2011年10月09日 当局武装人员法拉吉说，他们8日继续对苏尔特发起进攻，但势头较前一天有所减弱。卡扎菲残余势力在苏尔特城内部署了许多狙击手，并不断用迫击炮还击，对当局武装造成严重威胁。

也门总统表示将在未来数天内放弃权力 2011年10月09日 也门全国各地从今年1月下旬起陆续发生反政府示威游行。海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）今年4月提出旨在化解也门国内危机的调解协议，其主要内容包括萨利赫将权力移交给副总统，并于30天内宣布辞职

全国猪肉价格连续７天下降 2011年10月08日 10月2日开始全国猪肉价格连续7天下降，目前价格已回落至国庆节前水平。与10月1日相比，10月8日，全国猪肉价格下降0．7％。