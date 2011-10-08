- 2011年10月08日这次罢工的起因是发生在一列由里昂(Lyon)开往斯特拉斯堡(Strassburg)的火车上的一起袭击事件，一名54岁的乘务员验票时被连刺8刀，伤势十分严重。
- 2011年10月08日2011年9月，中国制造业采购经理指数(PMI)为51.2%，比上月微升0.3个百分点。该指数自2009年3月以来，始终位于临界点——50%以上的扩张区间，表明中国制造业经济总体仍保持增长态势。
- 2011年10月08日建议政府完善消费者补贴设计，使得成品油补贴更公平有效。
- 2011年10月08日据提议草案，IMF提供的短期信贷额度相当于一国对该基金出资额的约三倍，而且可配合地区融资项目使用，例如欧洲救助方案和亚洲1200亿美元储备基金等。
- 2011年10月08日连续查破9起贩毒案，抓获涉毒人员19名，缴获各类毒品10．227公斤
- 2011年10月08日阿夫里迪在捕杀事件发生后不久被当局逮捕。至于美方到底有否取得任何本•拉登本人或其家属的基因样本，至今仍没有确认
- 2011年10月08日今年前三季度，全国铁路客货运量实现同比大幅增长，且均超年计划进度，为全年客货运量任务的完成奠定了坚实基础。 客运方面，1月至9月，全国铁路累计发送旅客142,579万人，同比
- 2011年10月08日新兴市场投资基金研究公司（EPFR Global）发布的最新数据显示，受欧洲债务危机及全球经济衰退担忧影响，上周（截至10月5日）全球各类股票投资基金继续录得资金净流失
- 2011年10月08日经初步调查，此起案件属于个人行为，不是有组织的，起初是因为两个保安与人发生纠纷，打电话后叫来更多的保安参与行动
- 2011年10月08日病毒攻击事件目前尚未对美国无人机在海外执行任务造成影响。美国空军司令部拒绝就此事发表评论，也没有就是否将改变无人机的海外任务这一问题作出回答。
- 2011年10月08日至周四，美股道指已经是三连阳，上涨近200点，重返11000点关口以上。德国和法国股市也是连续反弹。国际油价6日大涨，纽约油价重返每桶80美元上方
- 2011年10月08日他表示，如果需求无法有效刺激，大宗商品的牛皮市仍旧会延续
- 2011年10月08日斯德哥尔摩国际和平研究所在报告中说：“（中国）对俄罗斯武器出口依赖性在减少，并且有更多能源供应国可以选择，这意味着中国在中俄关系中已经占据上风。”
- 2011年10月08日英国央行6日决定将其量化宽松总注资量增至2750亿英镑。这凸显在全球增长缓慢的大背景下，削减政府开支和提高税率的措施没有产生预期效果，消费者面临高通胀，工资增长缓慢，英国经济状况岌岌可危。
- 2011年10月08日苏格兰环保局称，当时，工作人员正在清理一座核反应堆及其设备，放射性液体发生泄漏。此次放射性物质泄漏事件很轻微，放射性物质并没有渗透到核电站之外
- 2011年10月08日英国劳埃德银行、苏格兰皇家银行、桑坦德英国银行等名列被降级名单之中。穆迪表示，在对英国金融机构的支援环境进行评估后，穆迪认为这些金融机构遭遇困境时得到英国政府援助的可能性较低
- 2011年10月08日这家财务管理公司名称为温州众鑫鼎信财务管理公司，注册资金3000万元人民币，法定代表人由光上控股有限公司董事长何光善担任
- 2011年10月08日解决这些问题，真正把维护职工群众利益落到实处、对于进一步稳定职工队伍、充分调动广大职工投身安全生产的积极性，具有十分重要的意义
- 2011年10月08日大中华区著名创业投资与私募股权研究机构清科研究中心最新数据显示：2011年三季度，中国的并购市场在国内经济的平稳增长和产业整合的加速的有力推动下，延续了火爆增长的态势，并购活跃度再次打破记录，创下五年以来并购案例数新高
- 2011年10月08日这名女候选人名叫卡塔斯娜·莱纳特，来自波兰最大的左派政党——民主左派联盟(SLD)。她的这段类似于脱衣舞的竞选广告被上传到互联网后，她立刻遭到了来自党内的猛烈批评
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