欧债危机关键应对举措尚存分歧 2011年10月08日 随着欧洲主权债务危机愈演愈烈，欧盟及其成员国领导人逐步达成共识：欧洲银行业面临的局势恶化，需要尽快采取措施来应对困境

中国云南农业执法车国庆假期现身老挝万象 2011年10月08日 《财经》综合报道 云南楚雄州农业局办公室一位工作人员证实该车属于该局