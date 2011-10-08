- 2011年10月08日“占领华尔街”运动8日起进入第四周。它一无具体纲领，二无公认领袖，仅凭一个高度简洁的口号，便以令人瞠目的速度从曼哈顿岛蔓延到全美各地
- 2011年10月08日奥普拉的收入主要来源于她主持了25年的王牌谈话节目“奥普拉·温弗瑞脱口秀”，这档节目在今年5月停播，接下来她将建立自己的电视台，能否将领先优势继续保持下去还有待观察。
- 2011年10月08日随着欧洲主权债务危机愈演愈烈，欧盟及其成员国领导人逐步达成共识：欧洲银行业面临的局势恶化，需要尽快采取措施来应对困境
- 2011年10月08日好买基金研究数据表明，截至9月底，393只偏股型基金仓位仍集中于70%至80%的中性区间内，但仓位达80%以上的占比有大幅上升。加仓的同时，各基金间的分歧也在继续上升
- 2011年10月08日从推荐日至9月末的股价表现来看，90只被给予最高评级的股票中，仅有5只股票上涨，先锋新材以9.15%的涨幅拔得头筹；有50只股票上涨幅度超过-8%
- 2011年10月08日香港金融管理局10月7日公布，香港9月底的官方外汇储备资产为2777亿美元，较8月底减少19亿美元。
- 2011年10月08日以单边计算，当月全国期货市场成交量为9994.28万手，成交额为12.65万亿元，环比分别下降2.42%和增长0.13%
- 2011年10月08日过去6年，9月PMI较8月平均上涨2.3个百分点；今年9月PMI的51.2%与2008年9月一致，为历年同期低点。
- 2011年10月08日出口增速下降和房地产活动的放缓将导致3季度GDP增速下降至9%，9月份CPI仍会保持6.3%的高位，政策暂时不会马上放松。
- 2011年10月08日提出到2015年，基本完成喀什、霍尔果斯经济开发区的基础设施建设，初步构建科学合理、特色鲜明、功能配套、协调发展的空间布局和产业体系，为经济开发区又好又快发展打下坚实基础
- 2011年10月08日商务部将对中国生产的多层木地板设定最终税率，初步计划征收至多83%的反倾销税，以及至多27%的反补贴税
- 2011年10月08日出游人数与销售额两项数字均创历史纪录
- 2011年10月08日该数据的不佳表现显示，来自中国大陆新订单的增加，不足以抵消本地和海外对香港商品和服务需求的下降。由于大陆中小企业面临融资困难，同时政府收紧信贷，9月份来自大陆新业务的增速为一年来的最低水平
- 2011年10月08日重庆坚持民生导向、共同富裕发展之路，为丰富党的执政经验，探索中国特色社会主义道路，提供了宝贵经验
- 2011年10月08日国外进出口货物每重量吨7元下调至每重量吨5.6元，国内进出口货物每重量吨5元下调至每重量吨4元，总体费率下调20%
- 2011年10月08日如果我是中国，我会耐心等待。这是必然会发生的事。如果它使用武力，就等于在杀害自己的族人，那不仅对中华民族是个非常大的打击，也将重重影响之后大陆与台湾之间的关系。所以，我不认为使用武力符合中国的利益
- 2011年10月08日我国经济发展和社会管理面临的重大问题与人口数量、素质、结构、分布问题密切相关，必须全面做好人口工作。人口再生产具有很强的惯性，在人口问题上的任何失误，都将对经济社会发展产生难以逆转的长期影响
- 2011年10月08日云南楚雄州农业局办公室一位工作人员证实该车属于该局
- 2011年10月08日当天的游行由和平与正义联盟等多个反战团体组成。游行组织者迈克尔·麦克弗森说，十年战争，带来了无穷痛苦、无尽死伤和财政黑洞
- 2011年10月08日各地共侦破刑事案件5784起，抓获涉案人员1．7万余人，打掉涉及“四黑四害”违法犯罪活动的作案团伙742个，会同有关部门捣毁制售有毒有害食品和假冒伪劣药品、农资的“黑作坊”“黑工厂”2083个，铲除“黑市场”881个
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