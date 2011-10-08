云南沧源5岁以下参合儿童住院治疗全免费 2011年10月08日 为了有效降低5岁以下儿童死亡率，这个县在新农合补偿的基础上，实行乡镇按20％、县级按35％的比例给予二次补偿，以达到全免费治疗

研究发现银屑病的致病元凶为真皮内淋巴细胞 2011年10月08日 银屑病俗称牛皮癣，发病率高，其中的脓疱型和红皮病型等特殊类型病情严重，甚至危及生命；关节病型可引起各关节的畸形，是所有关节炎中致残最为严重的