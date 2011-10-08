- 2011年10月08日中原经济区的战略定位是：国家重要的粮食生产和现代农业基地，全国工业化、城镇化和农业现代化协调发展示范区，全国重要的经济增长板块，全国区域协调发展的战略支点和重要的现代综合交通枢纽，华夏历史文明传承创新区
- 2011年10月08日流溪乡对乡党政办、规建办有关人员不按规定程序办事的做法进行了处理，责令其书面检查。同时，按照去年发生洪灾时的做法，安排专人免费为受灾农户的房屋照相，费用由乡财政统一结算
- 2011年10月08日资不抵债考察债务人的偿还能力仅以实有财产为限，不考虑信用、能力等可能影响债务人清偿能力的因素，计算债务数额时，不考虑是否到期，均纳入债务总额之内
- 2011年10月08日
- 2011年10月08日自2011年夏季以来，受金融市场日益紧张以及大部分成员国财政整顿影响，欧元区企业和消费者信心严重恶化；受大多数新兴市场国家财政和货币政策紧缩以及美国经济复苏停滞等因素影响，欧元区经济的外部需求可能受到打击
- 2011年10月08日他说，你说上班，你一年能找多少啊，那农民现在高兴不就高兴在这吗，我们不但我们高兴，共产党现在就白给我们的钱都好几万，你说我们不高兴，能不高兴吗。
- 2011年10月08日为了有效降低5岁以下儿童死亡率，这个县在新农合补偿的基础上，实行乡镇按20％、县级按35％的比例给予二次补偿，以达到全免费治疗
- 2011年10月08日赵生龙犯受贿罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产30万元。犯巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑五年。决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产30万元
- 2011年10月08日在罗杰斯看来，短期，金融证券有些过气，把钱投到看得见、摸得着的农产品、金属能源等大宗商品中去，才会更为安全。
- 2011年10月08日做生意的广东农民收入预期“减少”的比例最高，接近四成，较预期“增加”的比例多20个百分点
- 2011年10月08日今年国庆节前5天假期北京住宅成交总量为547套，与去年国庆节前5天假期的成交量相比大幅下跌24%，与今年9月份前5天相比大幅下跌67%
- 2011年10月08日2011年第三季度，在清科研究中心关注的境外13个市场和境内3个市场上，共有128家企业上市，其中中国企业共有82家在境内外市场上市，占各国IPO总数的64.1%。中国企业上市融资总额达111.56亿美元，占全球融资总额的74.6%
- 2011年10月08日大坝本身是水电站，电站装机容量600万千瓦，原定是缅甸境内最大的水电站，造价36亿美元，由中国电力投资集团与缅甸公司合资兴建。水电站落成后，9成电力会输往中国
- 2011年10月08日摩根资产管理发布“摩根投资者信心指数”调查显示，香港投资者的信心由6月份118点大幅跌至9月份110点，并有更多投资者认为香港股市将步入熊市
- 2011年10月08日报道援引浙江省政府消息人士的话称，中央政府已经批准此次发债。此次发债将等规模发行3年期和5年期债券。
- 2011年10月08日银屑病俗称牛皮癣，发病率高，其中的脓疱型和红皮病型等特殊类型病情严重，甚至危及生命；关节病型可引起各关节的畸形，是所有关节炎中致残最为严重的
- 2011年10月08日法案通过后，布朗表示，尽管道歉并不能补偿过去这些歧视性法律为华人带来的伤害，但承认过去犯下的错误仍然非常重要
- 2011年10月08日波波夫金同时指出，俄目前使用的“联盟”、“质子”和即将在2013年首次发射的“安加拉”运载火箭完全可在未来4年内保障发射所需
- 2011年10月08日如今扩容备受诟病，被认为是A股市场加剧低迷的重要因素。而证监会依然在高速审核IPO，并在9月28日获准了中交建设35亿股A股IPO，计划募集资金200亿元。而后续新华保险以及中国邮政(EMS)的融资依然有望成行
- 2011年10月08日小额贷款保证保险的支持对象原则上为向试点银行和小额贷款公司申请小额贷款的试点地区中小企业、农户和城乡创业者。其中，在小额贷款额度方面，中小企业单户发放金额不超过300万元，城乡创业者单户限额20万元，农户单户限额30万元
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