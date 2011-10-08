三位女性获得2011年度诺贝尔和平奖 2011年10月08日 挪威诺委会在声明中说，这3位女性获奖是因为她们在妇女安全和女性参加缔造和平工作的“非暴力斗争”中的作为，奖金将由3人分享

苹果未来业绩依然被看好 2011年10月08日 在6日纽约股市盘前交易时段，苹果股价下挫幅度超过1%，最终小幅低开。经历短暂震荡后止跌上扬，但午盘后股价再度走低，最终报收于每股377.37美元，较前一交易日下跌0.88美元，跌幅为0.23%