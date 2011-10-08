- 2011年10月08日北京地区A股上市公司家数已达189家，再次与上海齐平，并列全国第二位（江苏202家，位居全国第一）。
- 2011年10月08日现任香港特区行政长官曾荫权于2007年3月25日第二次当选行政长官，任期至2012年6月30日届满
- 2011年10月08日挪威诺委会在声明中说，这3位女性获奖是因为她们在妇女安全和女性参加缔造和平工作的“非暴力斗争”中的作为，奖金将由3人分享
- 2011年10月08日三季度行情的低迷，让市场信心跌到谷底。在这样的背景下，私募却谨慎看好四季度，存在重大转折的可能，看好新兴产业和大消费。同时后市也青睐银行地产板块
- 2011年10月08日本次全会最重要的成果是通过了准备向二十国集团领导人峰会提交的解决金融机构“大而不能倒”问题的政策框架，包括对全球系统重要性金融机构的额外监管要求、系统重要性金融机构的处置框架和有效监管建议。
- 2011年10月08日国庆假期的最后一天，从当日6时36分到16时许，不到10个小时，河南社旗县、连霍高速安徽段、滨保高速天津段接连发生车祸
- 2011年10月08日2001年阿富汗战争爆发以前，萨塔尔是一名农民，全家7口一起生活在查布尔省穆克尔地区。萨塔尔说：“战争前我们家的生活还过得去，但战争迫使我们离家寻找出路，现在我只能在坎大哈市的建筑工地上打零工维持生计”
- 2011年10月08日客服人员表示，“目前还没听说会取消7折房贷利率，估计这种可能性也不大。”
- 2011年10月08日前三季度A股IPO融资2305亿元，庞大的融资规模，对应的却是今年A股总市值的层层缩水，显示出如此“抽血”下双输的隐忧，同时超过52%的散户亏损超过30%
- 2011年10月08日3日，美国参议院不顾中方坚决反对，以79比19的投票结果，程序性通过了“2011年货币汇率监督改革法案”立项预案。此案以所谓“货币失衡”为借口，将汇率问题进一步升级，采取贸易保护主义措施，严重违背世贸组织规则
- 2011年10月08日现年25岁的克鲁瓦桑说，他认为美国当前在普通民众的住房、教育及医疗保障方面投入过少，却将巨额经费用于战争，尤其是以反恐为名发动的阿富汗与伊拉克战争。他要求政府停止战争、撤出军队，专心搞好民生
- 2011年10月08日警方在其入住的酒店房间内发现她写给家人和单位同事亲笔遗书各一份，遗书称已不堪忍受病痛的折磨
- 2011年10月08日在6日纽约股市盘前交易时段，苹果股价下挫幅度超过1%，最终小幅低开。经历短暂震荡后止跌上扬，但午盘后股价再度走低，最终报收于每股377.37美元，较前一交易日下跌0.88美元，跌幅为0.23%
- 2011年10月08日这将是美国联邦政府赤字连续第三年超过万亿美元大关。2010财年，美联邦政府的财政赤字达到1．29万亿美元；2009财年曾达到创纪录的1．41万亿美元
- 2011年10月08日伴随近月港股暴挫，沽空金额每每占总成交近10%，有市场人士认为沽空活动活跃是加剧大市下跌的元凶，促请政府收紧限制。证监会行政总裁欧达礼昨表示，至今没有迹象显示港股近日下跌是由于沽空活动所致
- 2011年10月08日疲软的经济前景、政府紧缩措施以及缺少进入批发融资市场的途径导致的流动性紧张将使葡萄牙国内银行业资产质量进一步恶化
- 2011年10月08日勒斯勒尔7日与希腊副总理兼财长韦尼泽洛斯会谈后发表声明说：“为保护欧洲免受外部攻击，必须有一个稳定的欧盟和稳定的欧洲。这符合欧元区和整个欧洲的利益”
- 2011年10月08日其中一汽马自达下降16%，销售副总于洪江卸任、新车上市，一汽马自达欲以人事调整及完善车型布局应对销量下滑
- 2011年10月08日在英国央行和欧洲央行双双就是的利好消息带动之下，港股昨日连续第二日反弹，于10天移动平均线(17467点)之上报收，为上月初以来首次，市场气氛转为乐观，沽空也大大收敛
- 2011年10月08日在2011年5月10日，微软公司宣布，将以85亿美元的价格从银湖资本集团收购Skype公司。该交易已于上个月获得美国联邦贸易委员会的批准
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