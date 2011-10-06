法国统计机构下调今年经济增长预期 2011年10月08日 报告指出，在欧债危机影响下，欧元区经济形势比较复杂，意大利和西班牙恐将陷入衰退，意大利经济第三、第四季度有可能都萎缩0.1%，而西班牙经济则可能出现两个季度连续下降0.2%

巴罗佐呼吁欧盟成员国采取协调行动为银行注资 2011年10月06日 欧盟将采取一切必要措施确保银行能够发挥向企业和个人提供贷款的基本职能

上海地铁追尾事故原因查明 12名责任人受到处理 2011年10月06日 事故的直接原因是：地铁行车调度员在未准确定位故障区间内全部列车位置的情况下，违规发布电话闭塞命令；接车站值班员在未严格确认区间线路是否空闲的情况下，违规同意发车站的电话闭塞要求，导致地铁追尾

巴西要求对中国鞋产品进口进行事先审批 2011年10月06日 目前巴西方面怀疑有中国鞋曲线入境以规避附加税，认为印度尼西亚、马来西亚和越南正成为中国鞋进入巴西市场的中转站，同时也怀疑有中国企业将无须额外交税的制鞋配件出口至巴西后在境内组装销售

苹果公司创立者乔布斯逝世 享年56岁 2011年10月06日 乔布斯的家人发表一份声明说，乔布斯当天在家人陪伴下“平静辞世”。声明还说，乔布斯在公共场合以富有远见而闻名，他在私人生活中“珍爱家庭”。

高盛下调全球经济增长预期 德法或陷入温和衰退 2011年10月06日 高盛在当天发布的一份报告中将今年对全球经济增长的预期从此前的3．9％下调至3．8％，并认为2012年的经济扩张速度为3．5％，显著低于之前预计的4．2％。

三星电子向法国和意大利法院申请禁售iPhone4S 2011年10月06日 iPhone4S在法国侵犯了三星电子所拥有的涉及数据安全传送等方面的两项专利，在意大利侵犯了三星电子拥有的涉及数据复原等方面的两项专利

多数德国人希望重新使用货币马克 2011年10月06日 不过，前不久默克尔在德国电视一台讲话时曾强调，德国不能回到货币马克时代，因为强势马克不利于德国出口

浙江今年试点自行发行80亿元地方政府债券 2011年10月06日 根据财政部的规定，浙江省地方政府债券3年期和5年期各占全年债券规模的50％。企业和个人取得的地方政府债券利息所得，免征企业所得税和个人所得税

美国会众议长称立法惩罚人民币是危险之举 2011年10月06日 通过国会立法来强迫别国处理其货币问题是“非常危险的”，这已远远超出了国会的工作范围，通过立法来惩罚中国不是解决这一问题的有效途径

穆迪下调意大利长期主权债务评级 2011年10月06日 穆迪当天发表声明，将意大利长期主权债务评级下调三级，从之前的Aa2调至A2，前景展望为负面，同时维持对其短期主权债务A－1的评级