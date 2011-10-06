- 2011年10月08日报告指出，在欧债危机影响下，欧元区经济形势比较复杂，意大利和西班牙恐将陷入衰退，意大利经济第三、第四季度有可能都萎缩0.1%，而西班牙经济则可能出现两个季度连续下降0.2%
- 2011年10月08日作为本轮危机的根源，美国房地产业依然处于水深火热之中。数据显示，继7月份新房开工量出现下跌之后，8月份美国新房开工量继续下降
- 2011年10月08日惠誉将意大利的长期主权信用评级由“AA－”下调至“A＋”，评级展望为负面。将西班牙的长期主权信用评级由“AA＋”下调至“AA－”，评级展望也为负面
- 2011年10月08日原因是参议院两党就该法案的一些修改内容未达成一致。对“2011年货币汇率监督改革法案”的最终投票表决可能推迟到10月11日举行。
- 2011年10月08日汇丰控股(0005)自宣布企业“瘦身”计划以来，昨日再有消息传出，汇控正计划重组中东地区业务，并拟出售阿曼业务，正与阿曼国际银行接洽
- 2011年10月06日欧盟将采取一切必要措施确保银行能够发挥向企业和个人提供贷款的基本职能
- 2011年10月06日欧洲央行今后仍将继续购买希腊等欧元区重债国的国债，目前它已购国债总值为1605亿欧元（2143亿美元）
- 2011年10月06日将量化宽松规模从之前的2000亿英镑（约3080亿美元）增加至2750亿英镑（约4240亿美元），并将基准利率维持在0．5％的历史低点
- 2011年10月06日事故的直接原因是：地铁行车调度员在未准确定位故障区间内全部列车位置的情况下，违规发布电话闭塞命令；接车站值班员在未严格确认区间线路是否空闲的情况下，违规同意发车站的电话闭塞要求，导致地铁追尾
- 2011年10月06日目前巴西方面怀疑有中国鞋曲线入境以规避附加税，认为印度尼西亚、马来西亚和越南正成为中国鞋进入巴西市场的中转站，同时也怀疑有中国企业将无须额外交税的制鞋配件出口至巴西后在境内组装销售
- 2011年10月06日截至今年6月30日，中华网集团总资产为3．774亿美元，总负债为2．502亿美元
- 2011年10月06日乔布斯的家人发表一份声明说，乔布斯当天在家人陪伴下“平静辞世”。声明还说，乔布斯在公共场合以富有远见而闻名，他在私人生活中“珍爱家庭”。
- 2011年10月06日高盛在当天发布的一份报告中将今年对全球经济增长的预期从此前的3．9％下调至3．8％，并认为2012年的经济扩张速度为3．5％，显著低于之前预计的4．2％。
- 2011年10月06日iPhone4S在法国侵犯了三星电子所拥有的涉及数据安全传送等方面的两项专利，在意大利侵犯了三星电子拥有的涉及数据复原等方面的两项专利
- 2011年10月06日不过，前不久默克尔在德国电视一台讲话时曾强调，德国不能回到货币马克时代，因为强势马克不利于德国出口
- 2011年10月06日根据财政部的规定，浙江省地方政府债券3年期和5年期各占全年债券规模的50％。企业和个人取得的地方政府债券利息所得，免征企业所得税和个人所得税
- 2011年10月06日通过国会立法来强迫别国处理其货币问题是“非常危险的”，这已远远超出了国会的工作范围，通过立法来惩罚中国不是解决这一问题的有效途径
- 2011年10月06日穆迪当天发表声明，将意大利长期主权债务评级下调三级，从之前的Aa2调至A2，前景展望为负面，同时维持对其短期主权债务A－1的评级
- 2011年10月06日符合经济学家的预期，但不足以显著降低失业率。同时，报告还将8月份的私营部门新增就业岗位数量向下小幅修正为8．9万个
- 2011年10月06日根据调查结果，铯－134活度的最高值也出现在核电站以东约180公里的海域，达到每升海水0.079贝克勒尔
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