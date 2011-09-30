- 2011年10月06日受主权债务危机影响，欧洲经济最多只会保持“非常温和的”增长，他希望欧洲经济不会重新陷入衰退，但这种可能性不能排除
- 2011年10月05日认真落实并完善对小微企业贷款的差异化金融监管政策。对符合有关条件的小企业贷款进行专项考核，提高对小企业不良贷款比率的容忍度
- 2011年10月02日中秋节以来，全国鸡蛋价格持续缓慢回落，国庆节日效应也未能改变其降势。与9月12日相比，10月2日全国鸡蛋日均价降幅为2．2％。分地区来看，近七成省区市鸡蛋价格下降，其中华北、东北地区各省区市价格整体降幅居前，在5％左右
- 2011年10月02日对各种蔬菜市场要减免租金、摊位费和其他管理费用，同时要在城市周边多建立些蔬菜基地，加强农产品区域合作
- 2011年09月30日8月份，美国个人消费开支总额为11．43万亿美元，高于前一个月经修正后的11．41万亿美元
- 2011年09月30日截至8月底，本财政年度前5个月政府整体支出约1298亿港元，收入约1281亿元，因此录得约17亿港元赤字
- 2011年09月30日统计数字显示，8月底的货币基础为10550亿港元，较7月底减少10亿港元，减幅为0．1％。货币基础减少的主要原因是负债证明书减少
- 2011年09月30日统计显示，香港8月份存款总额减少0．5％，其中港元存款减少2％，外币存款增加1％
- 2011年09月30日奥地利执政的社会党和人民党以及在野的绿党均投了赞成票。之前，奥地利反对党自由党曾提出应就此举行全民公决，但这一动议未在议会中获得多数支持
- 2011年09月30日9月26日，美国FDA发布公告称，怀疑因美国华盛顿州胡德海峡地区有关养殖区8月30日至9月19日出产的生蚝受到副溶血弧菌污染，导致5人因食用生蚝生病，且有少量向中国、泰国和印尼出口
- 2011年09月30日缺陷原因是由于继续使用配有不符合要求的变速箱，在重复高负荷运动模式下，可能会导致变速箱损坏，最终造成变速箱内部断裂，车辆后轮抱死，存在安全隐患
- 2011年09月30日包尔绍德化工集团原有的甲苯二异氰酸酯生产装置年产能为9万吨，而第二套生产装置年产能为16万吨。该化工集团因此成为欧洲最大的甲苯二异氰酸酯生产商
- 2011年09月30日恐怖分子观察名单的建立，可防止恐嫌登机、阻止非公民入境，并拖延被列名者在机场、边界和车站的时间，以及彻底的检查
- 2011年09月30日据法新社报道，塞浦路斯共和国20日宣布，由其授权的美国诺尔布能源公司在塞东南部离岸区域勘探天然气的作业已正式开始。土耳其翌日即与“北塞浦路斯土耳其共和国”签署大陆架协议，并“获准”在地中海进行油气勘探
- 2011年09月30日军方官员说，从美国、英国、法国、俄罗斯、蒙古、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦到孟加拉国、缅甸、尼泊尔、马尔代夫、塞舌尔、新加坡、印度尼西亚和泰国，反响“极为热烈”
- 2011年09月30日他强调，他认为自己和普京是统一政治力量的各个部分，在发展国家的所有战略问题上有着相近的立场。作为国外同行做法的例子，梅德韦杰夫提到美国总统奥巴马和国务卿希拉里·克林顿，他们都是民主党人，但是没有在2008年大选中竞争
- 2011年09月30日巴勒斯坦外长马勒基(Riyad al-Malki)在拉姆安拉表示，已获得黎巴嫩、俄罗斯、中国、印度、南非、巴西、尼日利亚、加蓬的支持。目前正在争取波黑、哥伦比亚和葡萄牙的支持
- 2011年09月30日据称，该地图完成后，就可以掌握朝鲜潜水艇在海底的预想移动路线，进而提升平时反潜作战的效率
- 2011年09月30日日本政府当天在宇宙开发战略本部会议上宣布了这一决定。会议认为，准天顶卫星对提高日本的国际竞争力以及保障安全非常重要。“各国都在发展定位系统，日本也有必要进行开发”
- 2011年09月30日洪磊说，在普京访华期间，除两国总理举行中俄总理第十六次定期会晤外，国家主席胡锦涛等领导人将同普京举行会见。两国领导人将就双边关系和共同关心的国际及地区问题深入交换意见
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