IMF官员警告不排除欧洲经济2012年重陷衰退可能 2011年10月06日 受主权债务危机影响，欧洲经济最多只会保持“非常温和的”增长，他希望欧洲经济不会重新陷入衰退，但这种可能性不能排除

国庆期间全国鸡蛋价格继续下降 2011年10月02日 中秋节以来，全国鸡蛋价格持续缓慢回落，国庆节日效应也未能改变其降势。与9月12日相比，10月2日全国鸡蛋日均价降幅为2．2％。分地区来看，近七成省区市鸡蛋价格下降，其中华北、东北地区各省区市价格整体降幅居前，在5％左右

香港特区政府8月盈余54亿港元 2011年09月30日 截至8月底，本财政年度前5个月政府整体支出约1298亿港元，收入约1281亿元，因此录得约17亿港元赤字

香港8月底人民币存款达6090亿元 2011年09月30日 统计显示，香港8月份存款总额减少0．5％，其中港元存款减少2％，外币存款增加1％

奥地利国民议会批准欧洲金融稳定工具规模扩大方案 2011年09月30日 奥地利执政的社会党和人民党以及在野的绿党均投了赞成票。之前，奥地利反对党自由党曾提出应就此举行全民公决，但这一动议未在议会中获得多数支持

我国紧急暂停进口美国华盛顿州生蚝 2011年09月30日 9月26日，美国FDA发布公告称，怀疑因美国华盛顿州胡德海峡地区有关养殖区8月30日至9月19日出产的生蚝受到副溶血弧菌污染，导致5人因食用生蚝生病，且有少量向中国、泰国和印尼出口

玛莎拉蒂公司召回6辆进口玛莎GTS跑车 2011年09月30日 缺陷原因是由于继续使用配有不符合要求的变速箱，在重复高负荷运动模式下，可能会导致变速箱损坏，最终造成变速箱内部断裂，车辆后轮抱死，存在安全隐患

万华控股匈牙利化工企业第二套TDI生产装置投产 2011年09月30日 包尔绍德化工集团原有的甲苯二异氰酸酯生产装置年产能为9万吨，而第二套生产装置年产能为16万吨。该化工集团因此成为欧洲最大的甲苯二异氰酸酯生产商