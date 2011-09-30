- 2011年09月30日疗程结束一年之后进行的调查显示，服用野靛碱药物的一组中有8.4%的人成功戒烟，而对照组中的成功率只有2.4%。这证明了用野靛碱帮助戒烟的有效性和市场上其他一些戒烟药相当
- 2011年09月30日马斯克当天在国家新闻俱乐部举行的新闻发布会上说，新型火箭将是该公司“猎鹰9”号火箭的可重复使用版，使用这种火箭发射航天器的成本将大大下降，从而使人类生活在其他行星的梦想更加接近现实
- 2011年09月30日分析人士认为，巴方此举是为了借助目前国际社会对巴以问题的关注，从政治、经济两方面同时向以方施压，以达到获联合国承认的目的
- 2011年09月30日德国联邦议会29日以超出预计的高票通过欧洲金融稳定工具规模扩大方案，显示德国作为欧元区最大经济体，将全面参与欧元区下一步金融救援计划。对德国总理默克尔而言，近几个月来背负的巨大政治压力得以暂时释放
- 2011年09月30日该局表示，天文学家根据观测结果推算，中型近地小行星的数量约为1.95万个，而此前的估计为3.5万个。相关研究论文已发表在美国《天体物理学》杂志上
- 2011年09月30日贾布里勒当天在新闻发布会上说，“全国过渡委员会”决定推迟组建过渡政府后，目前所有相关讨论都已完全停止，只有在“全国过渡委员会”控制利比亚全境后，当局才会着手组建过渡政府
- 2011年09月30日评估价值1.3亿元的国有资产在MBO过程中以2000多万的价格进行了转让
- 2011年09月30日根据双方最初协定，项目资金由巴西国家经济社会发展银行提供，巴西政府同时也承诺在巴西私营领域为富士康寻找商业伙伴。但巴西科技部长梅尔卡丹特本周表示，没有哪家巴西企业有资金实力能同富士康协作
- 2011年09月30日要大力推进改革开放，继续推进经济体制、政治体制、文化体制、社会体制等各个方面的改革，不断激发经济社会发展的活力
- 2011年09月30日虽然自2006年以来人民币已经升值了10%，但仍然被“低估”，需要取得更多的进展
- 2011年09月30日要密切关注国际国内经济金融最新动向及其影响，继续实施好稳健的货币政策，把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务，增强调控的针对性、有效性和前瞻性，注意把握好政策的节奏和力度。要综合运用多种货币政策工具，健全宏观审慎政策
- 2011年09月30日此案正式开庭时间尚未确定，最快将于下个月开庭
- 2011年09月30日香港保安局局长李少光表示，会就案件提出上诉，暂时不会处理外佣成为香港永久居民的申请
- 2011年09月30日美银美林在一份报告中指出,中国面临数个系统性风险,例如房地产市场崩盘、坏账以及资本流出等.该报告导致中国的主权信用违约互换(CDS)走阔.
- 2011年09月30日未来三个月股票建议配比回升至82.8% ；寄望大盘反弹的同时,仍持谨慎态度；消费和金融类股成短期避风港
- 2011年09月30日河北省高院新闻发言人韩元恒现场称：“河北省高级法院没有刘宏此人，更没有名叫刘宏的副院长。”
- 2011年09月30日在上海世博会的运营收入中，门票收入占最大比重，共计73．55亿元，约占运营总收入的56．52％；其次占较大份额的是赞助收入，达39．73亿元
- 2011年09月30日8月份，全国水泥产量同比增长12.8%，增速与去年同期持平。1-7月，建材行业实现利润1583亿元，同比增长62.1%。
- 2011年09月30日9月29日下午，四川省十一届人大常委会二十五次会议表决通过了有关人事任免事项。根据表决，决定免去：张作哈、李成云的四川省人民政府副省长职务
- 2011年09月30日8月份，全国十种有色金属产量同比增长15.6%，增速同比加快7.4个百分点。其中，电解铝产量增长21.9%，加快11个百分点。
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