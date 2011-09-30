英研究证实一种廉价戒烟药有效 2011年09月30日 疗程结束一年之后进行的调查显示，服用野靛碱药物的一组中有8.4%的人成功戒烟，而对照组中的成功率只有2.4%。这证明了用野靛碱帮助戒烟的有效性和市场上其他一些戒烟药相当

美私营公司拟开发可重复使用运载火箭 2011年09月30日 马斯克当天在国家新闻俱乐部举行的新闻发布会上说，新型火箭将是该公司“猎鹰9”号火箭的可重复使用版，使用这种火箭发射航天器的成本将大大下降，从而使人类生活在其他行星的梦想更加接近现实

美观测显示中型近地小行星数量远低于预期 2011年09月30日 该局表示，天文学家根据观测结果推算，中型近地小行星的数量约为1.95万个，而此前的估计为3.5万个。相关研究论文已发表在美国《天体物理学》杂志上

利比亚当局推迟组建过渡政府 2011年09月30日 贾布里勒当天在新闻发布会上说，“全国过渡委员会”决定推迟组建过渡政府后，目前所有相关讨论都已完全停止，只有在“全国过渡委员会”控制利比亚全境后，当局才会着手组建过渡政府