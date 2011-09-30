温州应对中小企业债务危机 全市已有80多家老板逃跑 2011年09月30日 民间借贷利息疯涨至3－5分，个别甚至达6分至1角。由此导致许多中小企业因资金链断裂而发生老板潜逃、跳楼自杀、企业倒闭、员工欠薪等一系列事件

国务院任命林瑞麟为香港政务司司长 批准唐英年辞职 2011年09月30日 任命林瑞麟为政务司司长，任命谭志源为政制及内地事务局局长，批准唐英年辞去政务司司长职务，免去林瑞麟的政制及内地事务局局长职务