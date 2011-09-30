- 2011年09月30日民间借贷利息疯涨至3－5分，个别甚至达6分至1角。由此导致许多中小企业因资金链断裂而发生老板潜逃、跳楼自杀、企业倒闭、员工欠薪等一系列事件
- 2011年09月30日8月份，全国粗钢产量同比增长13.8%，去年同期为下降1.1%。8月份，国内市场钢材价格综合指数平均为135.17，比上月提高1.07点。
- 2011年09月30日1-8月，东部地区进口10125亿美元，同比增长25.8%，中部地区进口685亿美元，同比增长46.7%，西部地区进口489亿美元，同比增长39.2%。
- 2011年09月30日1-8月，东部地区出口10871亿美元，同比增长21.5%，中部地区出口729亿美元，同比增长43.2%，西部地区出口626亿美元，同比增长42.4%。但增速同比均出现减缓。
- 2011年09月30日新运价自10月20日起实施
- 2011年09月30日在起诉书中，这位保安员被控在一封写给中方人员的信中表达了对“开展业务”的兴趣
- 2011年09月30日要求有关属地管理部门和各网站依法查处，坚决制止在网上捏造事实、编造谎言等扰乱网络传播秩序和社会秩序的行为，维护社会和谐稳定
- 2011年09月30日受欧债危机不利消息的影响以及避险资金可能回流，10月美元对欧元有望走强，预计人民币对美元维持缓慢升值的态势，月累计升幅0.2%左右
- 2011年09月30日8月份，东部地区居民消费价格同比上涨6.2%，中部地区上涨6.3%，西部地区上涨6%
- 2011年09月30日1-8月，东部地区固定资产投资88062亿元，同比增长22.6%，中部地区固定资产投资47973亿元，同比增长30.1%，西部地区固定资产投资42323亿元，同比增长29.4%。
- 2011年09月30日曾荫权同时强调，政府对任何决定有充分的准备
- 2011年09月30日8月末，东部地区工业企业产成品库存17218亿元，同比上升22.4%，中部地区工业企业产成品库存4976亿元，同比上升27.3%，西部地区产成品库存4255亿元，同比上升23.1%。
- 2011年09月30日任命林瑞麟为政务司司长，任命谭志源为政制及内地事务局局长，批准唐英年辞去政务司司长职务，免去林瑞麟的政制及内地事务局局长职务
- 2011年09月30日8月末，东部地区工业企业应收帐款49359亿元，同比上升18.9%，中部地区为10823亿元，上升29.8%，西部地区为8281亿元，上升25%。
- 2011年09月30日禁止其未来三年参加世行合同竞标。理由是反贪调查人员认定该公司在孟加拉国一个缓解交通的项目上有欺诈行为
- 2011年09月30日今年1－8月，我国船舶工业经济运行平稳增长，但受国际航运市场持续低迷的影响，船舶行业面临“接单难”、“交船难”等情况依然突出。1－8月，全国造船完工4316万载重吨，同比增长6.9%。
- 2011年09月30日1-8月，东部地区规模以上工业企业实现利润19203亿元，中部地区规模以上工业企业实现利润7597亿元，西部地区规模以上工业企业实现利润5480亿元。
- 2011年09月30日1-8月，西部地区工业企业主营业务收入70741亿元，同比增长37%，增速同比持平，比1-7月加快0.3个百分点。
- 2011年09月30日1-8月，中部地区工业企业主营业务收入114867亿元，同比增长38.9%，增速同比减缓1.1个百分点，比1-7月加快0.6个百分点。
- 2011年09月30日1-8月，东部地区工业企业主营业务收入346086亿元，同比增长25.8%，增速同比减缓5.1个百分点，比1-7月减缓0.1个百分点。
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富