- 2011年09月30日1-8月，西部地区工业企业出口交货值2257亿元，同比增长60%，增速同比加快13.6个百分点，比1-7月加快1.1个百分点。
- 2011年09月30日1-8月，中部地区工业企业出口交货值3773亿元，同比增长41.2%，增速同比加快1.3个百分点，比1-7月加快2.4个百分点。
- 2011年09月30日超大现代被指从2000年上市起便存在大量欺骗投资者和股东的行为，超大现代管理层已从所谓的资本支出和关联方交易中，获取超过4亿美元收入。报告还称，公司一直夸大现金结余、伪造账目。报告进一步指出，超大现代的公允市价仅为每股0.6
- 2011年09月30日1-8月，东部地区工业企业出口交货值59220亿元，同比增长16.5%，增速同比减缓10.6个百分点，比1-7月减缓0.2个百分点。
- 2011年09月30日规定银行对中小企业提供的贷款利率不能超过央行基准利率的1.3倍。目前中国基准1年期贷款利率为6.56%
- 2011年09月30日8月份，西部地区工业企业产销率98.4%，同比提高0.1个百分点，比上月提高0.3个百分点。
- 2011年09月30日8月份，中部地区工业企业产销率98.3%，同比持平，比上月回落0.3个百分点。
- 2011年09月30日从本周的行情来看，仅有周二实现上涨，其余四个交易日均收跌。统计显示，本周沪指下跌了3.04%，深成指下跌了2.33%
- 2011年09月30日8月份，东部地区工业企业产销率98.1%，同比回落0.3个百分点，比上月回落0.5个百分点。
- 2011年09月30日8月，东部地区规模以上工业增加值同比增长11.2%，西部地区同比增长15.5%，中部地区同比增长18.9%。
- 2011年09月30日该言论公布后，一些在美上市的中资概念股下跌
- 2011年09月30日由于巴基斯坦多个大城市最近连续发生爆炸事件，出于对人员安全的考虑，该公司于8月份退出了巴基斯坦南部信德省(Sindh) 190亿美元的交易
- 2011年09月30日香港《基本法》规定，获得香港永久居留权意味着此人可以无限期停留在香港，且不能被驱逐出境。他们还享有选举权和被选举权
- 2011年09月30日沪深两市双双高开，经过短暂的小幅上升，9：50时之后股市震荡下挫，盘中沪指跌破2350点，最深下探至2348.22点
- 2011年09月30日发改委告诫惜售囤积食糖企业，依法责令限期限价限对象销售。
- 2011年09月30日专家预计与今年前三个季度相比，四季度货币流动性状况相对乐观
- 2011年09月30日去年河南省城镇单位在岗职工年平均工资为30303元，在全国处于第26位。省人社厅相关负责人表示，这次调整“幅度较大、值得期待”。
- 2011年09月30日汇丰控股有限公司周五公布，9月份汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)终值为49.9，与8月份持平。屈宏斌认为，尽管中国收紧信贷所产生的滞后效应将导致未来数月制造业活动持续降温，但没有必要担心中国经济会大放缓
- 2011年09月30日阿里巴巴今年上半年中国、国际两个交易市场电子商务欺诈案件同比下降超过八成。截止6月30日，中国市场诚信保障金达20亿元。
- 2011年09月30日出于风险的考虑，银行取消了无抵押信用贷款产品，并密切关注不良贷款率的变化
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