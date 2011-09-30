庆华集团因安全问题取消对巴基斯坦190亿美元投资 2011年09月30日 《财经》综合报道 由于巴基斯坦多个大城市最近连续发生爆炸事件，出于对人员安全的考虑，该公司于8月份退出了巴基斯坦南部信德省(Sindh) 190亿美元的交易