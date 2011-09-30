- 2011年09月30日今年铁路工程建设仅有三成正常施工，处于停工、半停工和进展缓慢的占到70%。另外，铁路建设一线职工的工资有半数未按时发放。从目前情况来看，铁道部今年6000亿元的铁路基建投资计划也要“落空”
- 2011年09月30日原中国央行货币政策委员会委员余永定认为，中国应该修改人民币国际化路线图，以解决汇率风险和贸易失衡的问题
- 2011年09月30日谢逸枫表示，今年地价和成交量及土地出让金比2010年将下降30%。
- 2011年09月30日中国国家外汇管理局周五公布的修正数据显示，中国上半年经常项目顺差为878亿美元。初步数据为984亿美元
- 2011年09月30日陈水扁之子、高雄市前议员陈致中接受媒体专访时称，父亲陈水扁如果要求特赦，等于承认有罪，不能还己清白，父亲唯一要求是公平审判，在法庭上都是“无罪答辩”。
- 2011年09月30日农业部副部长陈晓华在回应记者“三公”经费为何名列前茅时表示，农业部下属有49个二级预算单位，而且工作点多面广导致经费高。
- 2011年09月30日马光远认为，人民日报对民生的归类很荒谬，“民生是个筐，什么都能装。”
- 2011年09月30日市场预计，2011年中国广告花费将达到3474.7亿元人民币，较2010年增长15.2%。2012年中国广告花费将达到4062.9亿元人民币，较2011年增幅为16.9%
- 2011年09月30日广电总局副总编、宣传管理司司长金德龙求证此事，他表示，“限娱令”细则尚未发布，将于明年1月1日起正式执行，具体细则届时会在网上发布。
- 2011年09月30日廉租住房、公共租赁住房承租人经济状况改善，或通过购置、继承、受赠等方式取得其他住房，不再符合相应的住房保障条件的，应当在规定期限内腾退；逾期不腾退的，应当按市场价格交纳租金。
- 2011年09月30日今年上半年，我国国际收支经常项目顺差878亿美元，占同期GDP的比例为2.8%；资本和金融项目顺差1839亿美元；国际储备资产增加2837亿美元。
- 2011年09月30日2011年二季度，我国国际收支经常项目、资本和金融项目继续呈现“双顺差”，国际储备资产继续增长。经常项目顺差590亿美元
- 2011年09月30日预计9月份CPI同比增幅为6.0%左右。预计7月份将是年内物价的高点，8月份有所回落之后，9月份继续回落，拐点在三季度形成。
- 2011年09月30日据了解，国家将在“注意（国内）产业安全”的前提下加大进口，并侧重从贸易便利化、加快通关速度等领域给予支持。
- 2011年09月30日对冲基金投资者乔治•索罗斯警告称，欧洲货币当局须迅速采取行动，重新取得对金融市场的掌控，否则可能出现第二次大萧条
- 2011年09月30日截止2011年8月底，全国新农保和城镇居民养老保险两项试点参保人数达1.71亿人，其中领取待遇人数为4518万人。
- 2011年09月30日卫生部此前曾表示，目前中国食盐中碘含量偏高，约5省份处于过量水平，16省份处于大于适宜量水平，因此有下调余地
- 2011年09月30日瑞士银行已经聘请国际猎头公司亿康先达国际帮助该行找到一位常任首席执行长，以接替意外辞职的郭儒博来管理公司
- 2011年09月30日报告指出，以色列对加沙地带的封锁和对水资源的控制造成的经济损失各为19亿美元，而对矿产资源开采的控制带来的损失为18亿美元，对巴进出口的限制、对死海旅游开发和民众出行及货物自由流通的限制使巴方损失超过12亿。
- 2011年09月30日此番整体改制后，中信建投由北京国有资本经营管理中心控股45%，另由中央汇金投资公司、世纪金源投资集团、中信证券各持有40%、8%、7%股权的架构并未改变
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富