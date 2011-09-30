- 2011年09月30日机场方称去年4月1日奥巴马乘坐的“海军陆战队1号”直升飞机降落在这个机场，一列车队包括数辆多用途运动轿车、消防车、武装加长轿车和警车前来迎接总统，却损坏了其500多米长跑道的沥青以及周围的草皮。
- 2011年09月30日焦立中称，现在的状况是，如果国际空间站继续“人员短缺”的话，危险级别将进一步上升，而由此引发的一系列失败将导致国际空间站的损失。
- 2011年09月30日30日人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.3549元。再次创出汇改以来新高。
- 2011年09月30日截至9月29日，共有9家央企大股东或高管出手增持，增持市值共计约23亿元
- 2011年09月30日李玲表示，重庆沃尔玛此前已推出了多项整改措施，旨在全面优化重庆地区的食品管理流程，不断完善和提升重庆商场的流程监管
- 2011年09月30日美国能源部的阿贡实验室漏洞评估小组发现，被用于2012年大选的E-voting电子投票机中的存在远程漏洞，攻击者可以通过相同的无线电频率通过遥控器进行拦截并改变选票。
- 2011年09月30日德国盗版党成立仅5年，成员主要是二三十岁的年轻人。在政治上，他们诉求政府提高行政透明度，提倡公民“网络问政”。盗版党本党会议常通过发布微博客、上传视频形式在网络公开。
- 2011年09月30日某新闻网站关于深州越狱逃犯王振轻被抓报道所配新闻图片与一年半以前臧天朔受审照片极其相似。
- 2011年09月30日华盛顿一个联邦大陪审团日前起诉31岁的布莱恩·安德伍德，称其涉嫌“试图向中国提供美国的国防机密”。
- 2011年09月30日自今年7月以来，南昌市公安局刑侦支队接到近百名国有企业和机关单位领导报案，称自己被人用恐吓信和艳照敲诈。目前，该案已侦破，5名湖南籍嫌犯已全部落网，南昌警方还缴获尚未寄出的敲诈信件800余封。
- 2011年09月30日目前广东已有多个潮位站潮位超过警戒线，茂名和湛江多处海堤出现险情。截至29日21时，暂未收到人员伤亡报告。
- 2011年09月30日因受贿罪被判刑10年的江门市委原常委、原常务副市长林崇中被判入狱10年，但从宣判当天起，他就开始“保外就医”，一天牢也没坐。
- 2011年09月30日各地要定期组织第三方专业机构对运营后的轨道交通运营安全进行评价，对提出的不符合运营条件的问题须及时整改，如影响到安全须立即停止运营，整改合格后再运营
- 2011年09月30日铁路部门将在9月底前对所有动车组列车实行互联网售票。年底前，对所有列车实行互联网售票。2012年春运前，将电话订票扩大到全国铁路。
- 2011年09月30日《纪要》根据现行法律和法规对证券行政执法和司法的证据问题首次做出了系统性规定，从五个方面对证券行政执法的证据问题进行了规定和完善。
- 2011年09月30日该举措将显著提高可转债市场的流动性，有利于可转债市场的持续发展
- 2011年09月30日刘翔并不是严格意义上的“官”，因为他不属于公务员：“刘翔作为运动员，都是属于国家事业编制的，当选团委副书记之后，性质并没有改变，并不是公务员，也没有行政方面的级别。
- 2011年09月30日执政当局表示，卡扎菲另外一个儿子穆塔希姆正在卡扎菲故乡苏尔特。执政当局武装部队与卡扎菲部队在苏尔特激战已经持续多日。
- 2011年09月30日主动管理型偏股基金也全线亏损，平均回报率-9.78%。虽然跑赢大盘，但与阳光私募基金-4.14%的回报率相比，还是逊色不少
- 2011年09月30日对于突击入股，监管部门将严审利益输送事项。控股股东、实际控制人的亲属涉及同业经营的，需关注亲属关系远近、业务紧密度、历史上及目前的相互关联等。
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