- 2011年09月30日这次将电网主辅分离改革与中央企业布局结构调整相结合，实施电力设计、施工一体化重组，是今年经济体制改革的一件大事，影响深远、意义重大
- 2011年09月30日在欧元区债务问题解决框架仍不明朗的情况下，中国不会买入高风险的欧元区资产。
- 2011年09月30日欧美经济陷入停滞的可能性有40%，这些国家需要采取更多的政策行动。
- 2011年09月30日中国电力体制改革的再次破冰重启，中国能建和中国电建两大电力辅业集团成立，母公司葛洲坝集团等重组为中国能建公司
- 2011年09月30日巴罗佐当天在欧洲议会发表讲话说，欧盟决心继续支持希腊，欧盟委员会打算扩大金融保证机制，帮助希腊银行恢复信贷活动。
- 2011年09月30日去年用于保障和改善民生的支出近6万亿元，占全国公共财政支出的2/3。而民生支出增加，人们的受惠感受有差异，一个重要原因是一些支出项目不可能实行普惠式的“全覆盖”。
- 2011年09月30日全球股市持续低迷，今年以来被取消或推迟的IPO总值已升至340亿美元，接近去年全年的400亿美元
- 2011年09月30日由国家能源局牵头制定的稀缺煤种保护性开发管理办法基本制定完毕，有望近期出台。针对稀缺煤种，该办法将明确提出总量控制原则
- 2011年09月30日伯南克强调，目前正密切关注物价走势。如果通胀或通胀预期大幅下降，美联储将作出应对，避免出现通货紧缩。
- 2011年09月30日从目前情况看，我国宏观经济运行情况大局已定：今年经济增速仍会保持在9%以上，全年通胀有望控制在5%左右。
- 2011年09月30日未来创投业将难以出现几百倍、几十倍的高回报投资项目，而一些盲目哄抢项目、风险控制不力的创投将会出现大面积亏损
- 2011年09月30日有分析师表示，新兴市场央行最近买入黄金的另一重要原因是，发达经济体持续的主权债务危机令美元和欧元等传统储备货币受到负面影响。
- 2011年09月30日受欧债危机及中国出口放缓的双重影响，导致寻求避险的投资越来越多，连一向坚挺的人民币也成为抛售对象
- 2011年09月30日温州市政府要求银行业机构不抽资、不压贷；协助银行业机构了解贷款企业情况，防止中小企业出现资金链断裂情况。
- 2011年09月30日分析人士表示，随着澄清公告的连续发布，市场对城投债信用风险的忧虑将有所缓解，但信心恢复还待时日。
- 2011年09月30日美国政府发布的二季度GDP(国内生产总值)报告显示，GDP的环比年化增长率上调至1.3%，略高于早先公布的1.0%
- 2011年09月30日从长远看，房产税对房价的抑制作用有一个较长周期，是法制化、市场化的举措，而限购只是一种短期的行政办法，一旦房产税全国推广抑制房价的效果开始显现，限购自然会逐渐淡出市场。
- 2011年09月29日中国对欧洲经济目前面临的困难表示关切，希望欧洲能尽快好转
- 2011年09月29日此为国家体育总局在北方正式推广全国青少年高尔夫球计划的组成部分，因经费有限，第一年将在包括北京6所学校在内的20所中小学开课，此后将进行持续推广，以期让更多中小学加入
- 2011年09月29日去年和今年的绝大多数新增外汇储备都是买的欧债，2008年中国持有的欧债是3000多亿元，现在则达到6000多亿元
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