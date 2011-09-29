微软与三星达成安卓专利协议 谷歌抨击 2011年09月29日 美国著名知识产权分析人士弗洛里安·米勒分析说，微软与三星达成的是目前有关安卓专利权的最重要的协议，甚至比谷歌为获得专利而以125亿美元收购摩托罗拉移动还重要

亚马逊推低价平板电脑挑战苹果iPad 2011年09月29日 这款平板电脑重约413克，配备7英寸彩色触摸屏，具有Wi-Fi无线上网功能但不支持3G，使用谷歌安卓操作系统