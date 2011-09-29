- 2011年09月29日目前，3名学生已进行集中医学观察，身体状况良好，北京尚未发现脊髓灰质炎野病毒病例或疫情
- 2011年09月29日试验中，研究者们发现24名测试者中92%的实验者在注射了MVA-B疫苗后都对HIV病毒产生抗体。项目主管埃斯特本教授表示：“如果将来HIV病毒再度出现在人体内，淋巴系统仍旧可以识别它”
- 2011年09月29日据悉，这艘船舶涉嫌于27日在全罗南道新安郡黑山面红岛西北80公里处海域进行“非法捕捞”，并“漏报捕捞量”，违反了EEZ有关法律
- 2011年09月29日
- 2011年09月29日
- 2011年09月29日美国售台武器严重干涉中国内政，严重损害了中国国家安全和统一大业，损害中美关系和台海和平稳定。美方这一错误决定将不可避免地给中美两国关系、两国在军事、安全等领域的交流合作造成损害，责任完全在美方
- 2011年09月29日中国政府鼓励有条件的中国企业按照市场原则和国际规则，在平等互利的基础上开展对澳投资合作，也希望澳政府继续为在澳中资企业创造公开、公平、透明的投资环境
- 2011年09月29日美国著名知识产权分析人士弗洛里安·米勒分析说，微软与三星达成的是目前有关安卓专利权的最重要的协议，甚至比谷歌为获得专利而以125亿美元收购摩托罗拉移动还重要
- 2011年09月29日这款平板电脑重约413克，配备7英寸彩色触摸屏，具有Wi-Fi无线上网功能但不支持3G，使用谷歌安卓操作系统
- 2011年09月29日中美经贸关系发展过程中出现一些摩擦是正常的。双方应在相互尊重、平等协商的基础上，遵循市场规律，按照世贸组织规则，妥善加以处理，而不是将经贸问题政治化，搞贸易和投资保护主义
- 2011年09月29日3月份地震和海啸给日本经济和财政带来的负面影响似乎不像之前预想的那样严重。但他同时表示，日本政府必须就如何在中期内恢复财政健康的问题给出明确方案。他敦促日本政府制定出可靠、可持续的计划
- 2011年09月29日面对可能的重大发现，格外审慎的态度是必须采取的。正如英国著名物理学家霍金所说：“目前对中微子发表评论言之过早，还需进行更多实验及澄清工作”
- 2011年09月29日中国对欧元区债务局势表示担忧，在未弄清债务危机解决方案之前，不能预计中国将购买高风险欧元区资产
- 2011年09月29日兵营中央一处破败的建筑物前，停放了上百辆汽车。出租车司机穆罕默德说，他一天大概要载五批乘客来兵营参观。在目前局势尚不稳定的情况下，穆罕默德认为这是一个不错的活计
- 2011年09月29日在一份落款日期为9月8日的文件中，中国央行表示，该行又批准了两家银行将海外所得人民币投资于国内债券市场，其中包括中国银行澳门分行以及澳新银行香港分行
- 2011年09月29日中投不会投资于国防工业或可能带来声誉风险的领域，比如博彩业和烟草业
- 2011年09月29日
- 2011年09月29日中国互联网用户已突破5亿，互联网普及率接近40%，其中农村网民超过1.3亿，约占网民总数的27%
- 2011年09月29日广东西南部沿海、广西南部、海南中西部等地的部分地区有大暴雨，局部地区有特大暴雨
- 2011年09月29日南方基金认为，国内外经济增速平稳回落至正常水平，宏观经济出现严重衰退可能性不大。现在正处于从经济回落向通胀回落传导的时滞期，四季度A股市场将延续震荡探底、伺机反弹的走势
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