- 2011年09月29日其中有45家公司披露了信托债务余额，占比32.8%。数据显示，上述45家公司信托债务总量为577亿元
- 2011年09月29日在实施两年半后，中国基药制度开始遭受重大挑战。9月29日，记者通过电话采访的企业界和学术界人士均表示，在行政化运行机制下，高价中标品种销量猛增，基层医疗市场诸多弊端开始暴露
- 2011年09月29日要坚决保障城市安全运行，确保安全生产和食品药品安全，抓好突发事件的应急处置。要加强网络虚拟社会的管理，善于引导舆情，主动回应社会关切，营造有利于社会稳定的舆论氛围
- 2011年09月29日如果这个实验结果得到验证，那么现有的物理定律很可能需要修改，科学界将面临重大变革，因此目前必须采取格外谨慎的态度对待和处理此事
- 2011年09月29日为保障国庆期间银行流动性，节前净投放资金合情合理
- 2011年09月29日中国银行股份有限公司澳门分行已经获准将其在海外获得的人民币35亿元（合5.47亿美元）投资于中国大陆市场，这是该分行首次获准采取这一做法
- 2011年09月29日城投债暴跌的原因是流动性问题而非信用问题，危局之下或有机会
- 2011年09月29日今年7月至今，意大利政府已出台两套财政紧急措施，并已得到议会的通过，以达到在2013年实现预算平衡的目标。特里谢认为意大利政府近期采取的措施朝这个目标迈出了显著一步，他希望政府的决定能尽快付诸实践
- 2011年09月29日公安机关查明该超速照信息流失源起绵阳华瑞电脑公司维修人员。该公司是绵阳市公安局交警支队的电脑维护商
- 2011年09月29日本月13日，美国驻阿富汗大使馆和北约驻阿部队总部遭袭。美方认为“哈卡尼网络”以在巴基斯坦境内的庇护所为基地，实施袭击，因而敦促巴方立即对其采取行动。但巴方对此断然否认并表示强烈不满
- 2011年09月29日国家发改委、工信部等5个政府部门29日联合发出紧急通知，要求各地开展对PX(对二甲苯)等敏感产品的安全环保检查，并严格项目审批，不得未批先建，边批边建
- 2011年09月29日利空因素继续重挫市场，且十一长假临近，资金大幅减仓
- 2011年09月29日现初步查明，陈猛利用担任松江区副区长职务、分管城建等职权，为他人谋取利益，收受贿赂，数额巨大，情节严重
- 2011年09月29日近几年一些企业忽视危险化学品安全生产管理，相继发生生产安全和环境污染事故，在社会上造成了不良影响，稍有不慎，就会引发群体性事件
- 2011年09月29日弱市中A股16家上市券商尽管上半年盈利水平同比小幅增长，但整体趋势上已出现下降。目前，经纪业务依然是券商的主要收入来源，但下滑明显
- 2011年09月29日科恩对四大银行的代表说，如果他们接受Moallem的付款，美国方面将会依据其2010年通过的一项法律切断他们与美国金融体系的联系
- 2011年09月29日虽然全球经济面临种种风险，但黄益平表示他依然相对乐观，全球经济爆发大危机和再次衰退的可能不大。按照巴克莱资本的预计，今年全球经济增速将达3.6%，明年为3.7%，中国经济今明两年的增速也将分别达9.1%和8.4%
- 2011年09月29日
- 2011年09月29日巴罗佐认为，此次欧元区国家发生债务危机是“欧盟有史以来面临的最大的挑战”，“我们面临着一次金融、经济和社会危机，这是几十年来从未有过的一次信心危机”
- 2011年09月29日
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富