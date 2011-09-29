欧洲央行行长特里谢吁意大利进行改革促进经济增长 2011年09月29日 今年7月至今，意大利政府已出台两套财政紧急措施，并已得到议会的通过，以达到在2013年实现预算平衡的目标。特里谢认为意大利政府近期采取的措施朝这个目标迈出了显著一步，他希望政府的决定能尽快付诸实践

欧盟委员会主席巴罗佐排除希腊脱离欧元区的可能性 2011年09月29日 巴罗佐认为，此次欧元区国家发生债务危机是“欧盟有史以来面临的最大的挑战”，“我们面临着一次金融、经济和社会危机，这是几十年来从未有过的一次信心危机”