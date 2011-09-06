- 2011年09月06日奥巴马在底特律说，即将公布的就业计划将使建筑工人有活干，令他们忙着修路架桥，奥巴马呼吁美国国会支持他的计划
- 2011年09月06日受节前食品加工企业肉蛋采购量增加，肉蛋类价格小幅上涨，其中鸡蛋、猪肉、牛肉分别上涨1%、0.4%和0.4%。
- 2011年09月06日周天勇在一次访谈中称，中国中小企业现在的处境非常困难，受到限制非常多，税费负担非常重，融资环境也非常差。整体来讲中国中小企业的创业环境是比较恶劣的，在全世界也是比较恶劣的国家之一。
- 2011年09月06日
- 2011年09月06日据外媒报道，一些罹难者家属担心他们在典礼当天无法入场，因为邀请函还未寄到。邀请函中会包括列有编号的证件，当天必须携带这项证件才能进入纽约世界贸易中心(WTC)的典礼场地
- 2011年09月06日美国邮局陷入严重财务危机，今年度亏损高达80亿美元，因此计划在2015年前大量缩减20%人力，也就是裁减12万人，并退出联邦雇员的退休和医疗计划，另外成立邮局自付福利系统
- 2011年09月06日2010年中国对外直接投资净额（流量）为688.1亿美元，连续九年保持增长，年均增速为49.9%。
- 2011年09月06日希腊国债暴跌，一年期国债收益率飙升至82%。这样的收益率意味着投资者认为希腊违约的可能性极高。
- 2011年09月06日针对民主党的执政，小泉说：“今后民主党会因财政困窘，进入身为执政党的痛苦时代。民主党议员终于了解到执政的痛苦，而政权轮替是好事一桩”
- 2011年09月06日各国货币政策已经很宽松了，进一步放松的空间有限。如何解决这个问题是各国面临的挑战，这种环境也对中国带来了威胁，因中国经济大大依赖外部环境
- 2011年09月06日2010年底至2011年初，中央银行为控制信贷投放过快增长而针对少数银行进行的差别存款准备金率政策，经过多次连续滚动之后，将于9月15日到期且不再延续，主要是几家中小银行
- 2011年09月06日新民调并且指出，大约半数日本人肯定美国和德国，却有绝大多数的人对邻近的中国、俄罗斯和朝鲜，抱持否定或中立的看法。对韩国的观感则好坏参半
- 2011年09月06日据韩国国防部6日向国会国防委员会提交的《朝鲜电子战攻击和干扰武器》资料显示，朝鲜目前拥有从前苏联购置的20余种通讯、雷达干扰装备
- 2011年09月06日香港特区行政长官曾荫权5日表示，对青年人来说，“楼价贵，置业难”，虽然近日楼市有降温迹象，不少市民对目前的楼价水平都是难以负担。贫富差距扩大，削弱社会的凝聚力，低下阶层感到遭受遗忘。
- 2011年09月06日9月5日是保证金存款纳入准备金上缴范围后首批缴款日，银行间市场回购利率上涨。市场人士透露，央行可能会重启7天期及14天这两项正回购。
- 2011年09月06日伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗央行行长马哈茂德·巴赫马尼的话说，伊历5月（公历7月23日至8月22日）的通胀率为20.8%，而之前一个月的通胀率为21.1%
- 2011年09月06日房企须警惕其负债到期无法偿还的金融风险，以及贷款无门下寻求高额民间借贷的风险。“开发商应彻底打消捂盘惜售获取暴利的幻想。越早促销巨额债务越早消化。”
- 2011年09月06日对改革前一年度生产经营情况正常且有盈利的厂办大集体，中央财政补助30％；对改革前一年度已停产或经营亏损的厂办大集体，中央财政补助50％
- 2011年09月06日2010年，全国社会保险基金总收入17071亿元，总支出13310亿元，收支相抵，当年结余3761亿元
- 2011年09月06日中方对此表示非常遗憾。美国2009年对华实施的轮胎特殊保障措施是为转嫁国内政治压力采取的贸易保护主义措施，未获得其国内产业支持，不仅损害了中方的正当贸易利益，也未能减少轮胎进口量。
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