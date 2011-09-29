法国计划向企业征收碳税 2011年09月29日 法国约有1100多家高排放企业加入欧洲碳排放交易机制。但随着每年都有新的电厂和工厂加入这一机制，法国政府已没有碳排放份额分配给这些新加入企业

意大利和西班牙再次延长股票卖空禁令期限 2011年09月29日 意大利市场监管机构将禁令期限延至11月11日，但西班牙没有明确取消禁令的日期。欧洲证券和市场管理局将继续与各国市场监管机构保持协调与合作，密切监视市场变化。

奥巴马认为欧债危机拖累美国经济 2011年09月29日 奥巴马说：“在过去几个月里，我们遇到的挑战与欧洲没有有效地整顿其银行和金融系统密切相关。”