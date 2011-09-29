- 2011年09月29日诺基亚29日宣布，将关闭罗马尼亚克鲁日的一家工厂，并在定位和商务部门裁员1300人，该部门主要出品手机地图。这意味着裁员总规模将达到3500人
- 2011年09月29日法国约有1100多家高排放企业加入欧洲碳排放交易机制。但随着每年都有新的电厂和工厂加入这一机制，法国政府已没有碳排放份额分配给这些新加入企业
- 2011年09月29日北京奇虎、奇智软件以及三际无限的行为构成不正当竞争，判决三公司停止侵权；三家公司需要在本判决生效起30天内在360网站的首页及《法制日报》上公开发表声明以消除影响，并赔偿原告腾讯经济损失40万元
- 2011年09月29日张平对有关中国经济硬着陆的担忧予以强烈反驳，并表示这种说法毫无事实根据
- 2011年09月29日上海市检察院反渎职侵权局局长杨恒进，日前接受上海市政府成立的地铁10号线“9·27”事故调查组邀请，参与对“9·27”上海地铁追尾事故调查。
- 2011年09月29日由于CPI连续高位运行，河北省即日起一次性补发6、7、8三个月临时价格补贴，从下月开始将按月发放。重点享受人员为优抚对象、城乡低保对象、失业保险金领取人员、农村五保供养人员。
- 2011年09月29日菲律宾全国共有31个省份遭受台风“纳沙”灾害，灾民总数超过48．9万人，其中18．4万人被安置在临时避难中心。在受灾最严重的北部布拉干省，海堤被冲毁，洪水奔涌冲入村镇，当地居民被迫转移至临时避难中心。
- 2011年09月29日意大利市场监管机构将禁令期限延至11月11日，但西班牙没有明确取消禁令的日期。欧洲证券和市场管理局将继续与各国市场监管机构保持协调与合作，密切监视市场变化。
- 2011年09月29日日前，江西加大了对高耗能企业的强制性节能措施，并对首批37家高耗能企业执行差别电价。
- 2011年09月29日奥巴马说：“在过去几个月里，我们遇到的挑战与欧洲没有有效地整顿其银行和金融系统密切相关。”
- 2011年09月29日日前，国土资源部印发《高标准基本农田建设规范（试行）》，明确了高标准基本农田建设的目标、任务、原则、建设内容与技术要求、建设程序等，首次从国家层面规范高标准基本农田建设工作。
- 2011年09月29日欧盟委员会和各成员国在这些机制下的监督都不具有约束力，换言之成员国可以听也可以不听。
- 2011年09月29日周四两市跟随隔夜欧美股市跌势低开，股指阴跌格局不改继续探底，两市不断创出新低，沪指逼近前期低点2319，最低探至2358.57点
- 2011年09月29日巴克莱资本所作的调查显示，约有40%的投资者相信全球经济会出现二次探底。但他依然持乐观态度，他说，全球经济爆发大危机和再次衰退的可能不大。按照巴克莱资本的预计，今年全球经济增速将达3.6%，明年为3.7%。
- 2011年09月29日陈晓华表示，预计全年粮食总产将迈上11000亿斤的新台阶，实现连续八年增产
- 2011年09月29日商品交易所的筹建将为中国平安打开新的投资窗口，并增加其资金运用的灵活度
- 2011年09月29日随着中国经济稳定增长，中国矿产资源的对外依存度也在不断攀升。由于国际矿产资源价格的话语权仍然掌握在发达国家的跨国矿业巨头手中，国际矿产资源价格的巨幅波动使中国的矿产资源企业苦不堪言
- 2011年09月29日多位人士指出，中国的金融监管严重过剩，政府给市场、银行，金融机构加了太多的紧箍咒，应加强法律行为监管和金融业的建设
- 2011年09月29日中国、印度等国家经济高速增长的原因包括严格的财政纪律、实施自由贸易带来的益处以及鼓励形成私人资本等等。促进科技进步和教育发展也是这些国家过去十年的经济表现胜过美国的关键因素。
- 2011年09月29日黄益平还表示，近期有越来越多的迹象表明，中国的人民币汇率是以一篮子货币为参考目标的
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